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НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Коламбус», «Рейнджерс» выиграл у «Монреаля», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» и другие результаты

Монреаль —Рейнджерс (0:2)

В ночь на 13 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось пять матчей.

В Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» в первом матче серии до четырех побед дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:1.
«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде забросил две безответные шайбы «Монреаль Канадиенс».
«Бостон Брюинз» в гостях нанес поражение  «Оттаве Сенаторз» со счетом 2:1.

В Западной конференции «Сан-Хосе Шаркс» на выезде стартовал в серии с победы в овертайме над  «Эдмонтон Ойлерз» - 3:2 ОТ.
«Миннесота Уайлд» на домашнем льду проиграла в овертайме «Сент-Луис  Блюз» - 1:2 ОТ.

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 12 апреля
¼  финала. Восточная конференция. Первые матчи.
Питтсбург Пингвинз  — Коламбус Блю Джекетс  — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
1:0 – Раст (Кессел, Малкин) – 21:15
2:0 – Кессел (Шульц, Малкин) – 23:45 (5x4)
3:0 – Бонино (Хёрнквист, Мяяття) – 36:25
3:1 – Калверт (Андерсон) – 52:41
Счет в серии:1-0 в пользу «Питтсбурга»

Монреаль Канадиенс  — Нью-Йорк Рейнджерс  — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
0:1 – Глэсс – 09:50
0:2 – Грабнер (Фаст) – 58:50 (en)
Счет в серии:1-0 в пользу «Рейнджерс».

Оттава Сенаторз  — Бостон Брюинз — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
1:0 – Райан (Карлссон) – 30:28
1:1 – Ватрано (Нэш, Маккуэйд) – 44:55
1:2 – Маршан (Бержерон, Пастрняк) – 57:27
Счет в серии: 1-0 в пользу «Бостона»

1/4  финала. Западная конференция. Первые матчи.
Миннесота Уайлд — Сент-Луис  Блюз— 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
0:1 – Соботка (Стеен) – 26:21
1:1 – Паризе (Гранлунд, Койву) – 59:37 (6х5)
1:2 – Эдмундсон (Тарасенко) – 77:48
Счет в серии: 1-0 в пользу Сент-Луиса

Эдмонтон Ойлерз – Сан-Хосе Шаркс – 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
1:0 – Клефбом (Эберле, Лучич) – 6:44
2:0 – Лучич (Макдэвид, Летесту) – 17:07 (5х4)
2:1 – Уорд (Влэшик, Донской) – 21:43 (5х4)
2:2 – Мартин (Гертл) – 45:22 (4х4)
2:3 – Карлссон (Павелски) – 63:22
Счет в серии: 1-0 в пользу Сан-Хосе
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