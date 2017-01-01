В ночь на 13 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось пять матчей.
09:17 НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Коламбус», «Рейнджерс» выиграл у «Монреаля», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» и другие результаты 132 | Хоккей
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