НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Коламбус», «Рейнджерс» выиграл у «Монреаля», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» и другие результаты

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 12 апреля

В ночь на 13 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось пять матчей.«Питтсбург Пингвинз» в первом матче серии до четырех побед дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:1.«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде забросил две безответные шайбы «Монреаль Канадиенс».«Бостон Брюинз» в гостях нанес поражение «Оттаве Сенаторз» со счетом 2:1.«Сан-Хосе Шаркс» на выезде стартовал в серии с победы в овертайме над «Эдмонтон Ойлерз» - 3:2 ОТ.«Миннесота Уайлд» на домашнем льду проиграла в овертайме «Сент-Луис Блюз» - 1:2 ОТ.— Коламбус Блю Джекетс — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)1:0 – Раст (Кессел, Малкин) – 21:152:0 – Кессел (Шульц, Малкин) – 23:45 (5x4)3:0 – Бонино (Хёрнквист, Мяяття) – 36:253:1 – Калверт (Андерсон) – 52:411-0 в пользу «Питтсбурга»Монреаль Канадиенс —— 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)0:1 – Глэсс – 09:500:2 – Грабнер (Фаст) – 58:50 (en)1-0 в пользу «Рейнджерс».Оттава Сенаторз —— 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)1:0 – Райан (Карлссон) – 30:281:1 – Ватрано (Нэш, Маккуэйд) – 44:551:2 – Маршан (Бержерон, Пастрняк) – 57:271-0 в пользу «Бостона»Миннесота Уайлд —— 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)0:1 – Соботка (Стеен) – 26:211:1 – Паризе (Гранлунд, Койву) – 59:37 (6х5)1:2 – Эдмундсон (Тарасенко) – 77:481-0 в пользу Сент-ЛуисаЭдмонтон Ойлерз –– 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)1:0 – Клефбом (Эберле, Лучич) – 6:442:0 – Лучич (Макдэвид, Летесту) – 17:07 (5х4)2:1 – Уорд (Влэшик, Донской) – 21:43 (5х4)2:2 – Мартин (Гертл) – 45:22 (4х4)2:3 – Карлссон (Павелски) – 63:221-0 в пользу Сан-Хосе