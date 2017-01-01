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НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала десятку лучших голов регулярного чемпионата. Первое место заняла шайба, заброшенная канадским форвардом, капитаном «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби в матче с «Баффало Сейбрс» (3:1).

Матчи первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли пройдут в ночь на четверг, 13 апреля.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Питтсбург Пингвинз».

Десятка лучших голов регулярного чемпионата НХЛ:

10. Александр Радулов («Монреаль Канадиес»)
9. Патрик Хернквист («Питтсбург Пингвинз»)
8. Рихард Паник («Чикаго Блэкхоукс»)
7. Андреас Атанасиу («Детройт Ред Уингз»)
6. Джаред Спаржон («Миннесота Уайлд»)
5. Виктор Арвидссон («Нэшвилл Предаторз»)
4. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»)
3. Джон Таварес («Нью-Йорк Айлендерс»)
2. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)
1. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)

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