НХЛ. «Лос-Анджелес» уволил главного тренера Саттера и генменеджера Ломбарди

«Лос-Анджелес Кингз» принял решение расстаться с главным тренером команды Дэррилом Саттером и генеральным менеджером Дином Ломбарди, сообщает официальный сайт клуба. Также в клубе сообщили, что теперь Роб Блэйк будет занимать посты вице-президента и генерального менеджера, а Люк Робитайл назначен ответственным за все хоккейные и бизнес-операции.«Это было очень непростое решение. Мы приняли его с большими колебаниями, учитывая все наши прошлые достижения. Однако настоящее и будущее — наивысший приоритет для нашего клуба», — сказал Дэн Бекерман, президент компании AEG, которая владеет «Кингз».Саттер и Ломбарди приводили «Лос-Анджелес» к победам в Кубке Стэнли в 2012 и 2014 годах. За последние три года «Кингз» дважды не сумели пробиться в плей-офф, включая нынешний сезон, в котором команда заняла 10-е место в Западной конференции.