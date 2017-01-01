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НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург». «Коламбус» - «Торонто», «Вашингтон» проиграл «Флориде» и другие результаты

Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Пингвинз – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

В ночь на 10 апреля прошел последний игровой день в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состоялось десять матчей.

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.  На его счету 44 гола в 75 матчах. Кросби выиграл «Морис Ришар Трофи» во второй раз в карьере. Ранее он становился лучшим снайпером лиги в 2010 году, когда сумел отличиться 51 раз.

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) записал на свой счет две результативные передачи. По итогам регулярного сезона Макдэвид набрал 100 (30+70) очков в 82 матчах и стал лучшим бомбардиром лиги, выиграв «Арт Росс Трофи».

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби выиграл приз «Уильям Дженнингс Трофи», который присуждается вратарям команды, пропустившей меньше всех голов в регулярном чемпионате НХЛ. «Кэпиталз» пропустили 182 гола. Холтби иакже занял первое место по двум статистическим показателям среди вратарей. По количеству побед он разделил первое место с вратарем «Эдмонтон Ойлерз» Кэмом Тальбо (по 42). По количеству матчей на ноль Холтби занял единоличное первое место с девятью матчами.

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал лучшим вратарем регулярного сезона по двум статистическим показателям. Российский голкипер отразил 93,1% бросков по своим воротам. У него также  лучший в НХЛ коэффициент надежности (количество пропущенных голов за 60 минут) – 2,06 против 2,07 у Брэйдена Холтби из «Вашингтон Кэпиталз» и 2,1 у Джимми Ховарда «Детройт Ред Уингз».

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 44 гола/75 матча
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 40/74
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 40/82
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/80
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 39/82

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 30 голов/70 передач/82 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 44/45/75
3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/55/82
4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 23/63/82
5. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 40/45/74

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 9 апреля
Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург  Пингвинз – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
0:1 – Бонино (Симон, Кессел) – 9:16
1:1 – Макдона (Грабнер) – 13:54
2:1 – Степан (Зибанежад, Макдона) – 18:31 (5х4)
2:2 – Рауни – 33:38
3:2 – Веси (Зибанежад) – 47:23

Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз – 4:3 ОТ(1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
1:0 – Ивс (Гецлаф) – 00:27
1:1 – Даути (Пирсон, Мартинес) – 11:20 (6х4)
2:1 – Верметт (Ракелль, Гецлаф)  - 29:53 (5х4)
2:2 – Клиффорд (Дауд, Грэвел) – 35:56
2:3 – Браун (Форборт, Игинла) – 47:55
3:3 – Томпсон (Линдхольм, Монтур) – 51:34
4:3 – Теодор (Гецлаф, Ракелль) – 60:53 (3х3)

Эдмонтон Ойлерз  — Ванкувер Кэнакс  — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
1:0 – Эберле (Драйзайтль, Клефбом) – 18:46 (5x3)
1:1 – Голдобин (Седин, Седин) – 22:00
2:1 – Эберле – 24:10
3:1 – Каджула (Макдэвид) – 34:46
4:1 – Эберле (Ньюджент-Хопкинс, Лучич) – 40:31
5:1 – Драйзайтль (Макдэвид) – 41:50
5:2 – Трямкин (Хорват) – 42:35

Филадельфия Флайерз  — Каролина Харрикейнз  — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
0:1 – Макгинн (Райан) – 05:42
1:1 – Вейс (Кутюрье, Макдональд) – 28:46
1:2 – Макгинн (Хэнифин, Стаал) – 48:39
2:2 – Вейс (Кутюрье, Проворов) – 50:58
3:2 – Симмондс (Гостисбер, Уил) – 52:05
3:3 – Ахо (Фолк, Терявяйнен) – 54:50 (5x4)
3:4 – Макгинн – 65:00 ( ПБ)

Торонто Мэйпл Лифс  — Коламбус Блю Джекетс  — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
1:0 – ван Римсдайк (Полак) – 22:03
2:0 – ван Римсдайк (Гардинер) – 26:36
2:1 – Калверт (Дженнер, Карлссон) – 32:32
2:2 – Андерсон (Карлссон) – 37:16
2:3 – Аткинсон (Калверт, Савар) – 39:20 (4x5)

Вашингтон Кэпиталз — Флорида Пантерз  — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 – Маккензи (Севьюр) – 35:47 (4x5)
0:2 – Мальгин (Смит, Бьюгстад) – 49:47 (5x4)

Сент-Луис Блюз  — Колорадо Эвеланш  — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
1:0 – Сэнфорд (Яшкин) – 19:37
1:1 – Бошмен (Маккиннон, Рантанен) – 24:03
1:2 – Рантанен (Джонсон) – 35:02
2:2 – Соботка (Лехтеря, Пяаярви) – 43:20
3:2 – Тарасенко (Барбашев) – 44:39

Нью-Йорк Айлендерс  — Оттава Сенаторз  — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
1:0 – Лэдд (Куин, Бойчак) – 03:23 (
2:0 – Ли (Бейли, Нельсон) – 28:17
3:0 – Нельсон (Пелеч, Мейфилд) – 33:52
3:1 – Райан (Дзингел) – 38:54
3:2 – Пажо (Барроуз, Нил) – 42:34
4:2 – Чимера (Нельсон, Ледди) – 58:52 (en)

Тампа-Бэй Лайтнинг  — Баффало Сэйбрз — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
0:1 – Каррье (Нюландер, Богосян) – 13:56
1:1 – Пойнт (Хедман, Дотчин) – 25:59
2:1 – Коберн (Наместников, Киллорн) – 32:20 (4x5)
2:2 – Кейн (Джионта, О'Райлли) – 51:17
3:2 – Пойнт (Кучеров, Строльман) – 58:36
4:2 – Хедман (Строльман, Пойнт) – 59:59 (en)

Детройт Ред Уингз  — Нью-Джерси Дэвилз  — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
1:0 – Шихэн (Нильсен, Хельм) – 07:09
2:0 – Татар (Нюквист, Зеттерберг) – 11:19
3:0 – Зеттерберг (Нюквист) – 30:18
3:1 – Мур (Юсефсон, Каммальери) – 41:15
4:1 – Шихэн (Нильсен, Ларкин) – 57:27 (5x4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Вашингтон –  118 очков / 82 матча
2. *Питтсбург – 111/82
3. *Коламбус – 108/82
4. *Монреаль – 103/82
5. *Рейнджерс – 102/82
6. *Оттава – 98/82
7. *Бостон – 95/82
8. *Торонто – 95/82
9. Айлендерс – 94/82
10. Тампа-Бэй – 94/82
11. Филадельфия – 88/82
12. Каролина – 87/82
13. Флорида – 81/82
14. Детройт – 79/82
15. Баффало – 78/82
16. Нью-Джерси – 70/82

Западная конференция
1. *Чикаго – 109 очков/82 матча
2. * Миннесота – 106/82
3. *Анахайм – 105/82
4. *Эдмонтон – 103/82
5. *Сан-Хосе – 99/82
6. *Сент-Луис – 99/82
7. *Калгари – 94/82
8.* Нэшвилл –94/82
9. Виннипег – 87/82
10. Лос-Анджелес – 86/82
11. Даллас – 79/82
12. Аризона – 70/82
13. Ванкувер – 69/82
14. Колорадо – 48/82

* участники плей-офф
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