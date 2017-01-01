НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург». «Коламбус» - «Торонто», «Вашингтон» проиграл «Флориде» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 9 апреля

В ночь на 10 апреля прошел последний игровой день в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состоялось десять матчей.Капитан «Питтсбург Пингвинз»стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 44 гола в 75 матчах. Кросби выиграл «Морис Ришар Трофи» во второй раз в карьере. Ранее он становился лучшим снайпером лиги в 2010 году, когда сумел отличиться 51 раз.Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) записал на свой счет две результативные передачи. По итогам регулярного сезона Макдэвид набрал 100 (30+70) очков в 82 матчах и стал лучшим бомбардиром лиги, выиграв «Арт Росс Трофи».Голкипер «Вашингтон Кэпиталз»выиграл приз «Уильям Дженнингс Трофи», который присуждается вратарям команды, пропустившей меньше всех голов в регулярном чемпионате НХЛ. «Кэпиталз» пропустили 182 гола. Холтби иакже занял первое место по двум статистическим показателям среди вратарей. По количеству побед он разделил первое место с вратарем «Эдмонтон Ойлерз» Кэмом Тальбо (по 42). По количеству матчей на ноль Холтби занял единоличное первое место с девятью матчами.Вратарь «Коламбус Блю Джекетс»стал лучшим вратарем регулярного сезона по двум статистическим показателям. Российский голкипер отразил 93,1% бросков по своим воротам. У него также лучший в НХЛ коэффициент надежности (количество пропущенных голов за 60 минут) – 2,06 против 2,07 у Брэйдена Холтби из «Вашингтон Кэпиталз» и 2,1 у Джимми Ховарда «Детройт Ред Уингз».1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 44 гола/75 матча2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 40/743. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 40/824. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/805. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 39/821. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 30 голов/70 передач/82 матча2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 44/45/753. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/55/824. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 23/63/825. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 40/45/74– Питтсбург Пингвинз – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)0:1 – Бонино (Симон, Кессел) – 9:161:1 – Макдона (Грабнер) – 13:542:1 – Степан (Зибанежад, Макдона) – 18:31 (5х4)2:2 – Рауни – 33:383:2 – Веси (Зибанежад) – 47:23– Лос-Анджелес Кингз – 4:3 ОТ(1:1, 1:1, 1:1, 1:0)1:0 – Ивс (Гецлаф) – 00:271:1 – Даути (Пирсон, Мартинес) – 11:20 (6х4)2:1 – Верметт (Ракелль, Гецлаф) - 29:53 (5х4)2:2 – Клиффорд (Дауд, Грэвел) – 35:562:3 – Браун (Форборт, Игинла) – 47:553:3 – Томпсон (Линдхольм, Монтур) – 51:344:3 – Теодор (Гецлаф, Ракелль) – 60:53 (3х3)— Ванкувер Кэнакс — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)1:0 – Эберле (Драйзайтль, Клефбом) – 18:46 (5x3)1:1 – Голдобин (Седин, Седин) – 22:002:1 – Эберле – 24:103:1 – Каджула (Макдэвид) – 34:464:1 – Эберле (Ньюджент-Хопкинс, Лучич) – 40:315:1 – Драйзайтль (Макдэвид) – 41:505:2 – Трямкин (Хорват) – 42:35Филадельфия Флайерз —— 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)0:1 – Макгинн (Райан) – 05:421:1 – Вейс (Кутюрье, Макдональд) – 28:461:2 – Макгинн (Хэнифин, Стаал) – 48:392:2 – Вейс (Кутюрье, Проворов) – 50:583:2 – Симмондс (Гостисбер, Уил) – 52:053:3 – Ахо (Фолк, Терявяйнен) – 54:50 (5x4)3:4 – Макгинн – 65:00 ( ПБ)Торонто Мэйпл Лифс —— 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)1:0 – ван Римсдайк (Полак) – 22:032:0 – ван Римсдайк (Гардинер) – 26:362:1 – Калверт (Дженнер, Карлссон) – 32:322:2 – Андерсон (Карлссон) – 37:162:3 – Аткинсон (Калверт, Савар) – 39:20 (4x5)Вашингтон Кэпиталз —— 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)0:1 – Маккензи (Севьюр) – 35:47 (4x5)0:2 – Мальгин (Смит, Бьюгстад) – 49:47 (5x4)— Колорадо Эвеланш — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)1:0 – Сэнфорд (Яшкин) – 19:371:1 – Бошмен (Маккиннон, Рантанен) – 24:031:2 – Рантанен (Джонсон) – 35:022:2 – Соботка (Лехтеря, Пяаярви) – 43:203:2 – Тарасенко (Барбашев) – 44:39— Оттава Сенаторз — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)1:0 – Лэдд (Куин, Бойчак) – 03:23 (2:0 – Ли (Бейли, Нельсон) – 28:173:0 – Нельсон (Пелеч, Мейфилд) – 33:523:1 – Райан (Дзингел) – 38:543:2 – Пажо (Барроуз, Нил) – 42:344:2 – Чимера (Нельсон, Ледди) – 58:52 (en)— Баффало Сэйбрз — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)0:1 – Каррье (Нюландер, Богосян) – 13:561:1 – Пойнт (Хедман, Дотчин) – 25:592:1 – Коберн (Наместников, Киллорн) – 32:20 (4x5)2:2 – Кейн (Джионта, О'Райлли) – 51:173:2 – Пойнт (Кучеров, Строльман) – 58:364:2 – Хедман (Строльман, Пойнт) – 59:59 (en)— Нью-Джерси Дэвилз — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)1:0 – Шихэн (Нильсен, Хельм) – 07:092:0 – Татар (Нюквист, Зеттерберг) – 11:193:0 – Зеттерберг (Нюквист) – 30:183:1 – Мур (Юсефсон, Каммальери) – 41:154:1 – Шихэн (Нильсен, Ларкин) – 57:27 (5x4)1. *Вашингтон – 118 очков / 82 матча2. *Питтсбург – 111/823. *Коламбус – 108/824. *Монреаль – 103/825. *Рейнджерс – 102/826. *Оттава – 98/827. *Бостон – 95/828. *Торонто – 95/829. Айлендерс – 94/8210. Тампа-Бэй – 94/8211. Филадельфия – 88/8212. Каролина – 87/8213. Флорида – 81/8214. Детройт – 79/8215. Баффало – 78/8216. Нью-Джерси – 70/821. *Чикаго – 109 очков/82 матча2. * Миннесота – 106/823. *Анахайм – 105/824. *Эдмонтон – 103/825. *Сан-Хосе – 99/826. *Сент-Луис – 99/827. *Калгари – 94/828.* Нэшвилл –94/829. Виннипег – 87/8210. Лос-Анджелес – 86/8211. Даллас – 79/8212. Аризона – 70/8213. Ванкувер – 69/8214. Колорадо – 48/82* участники плей-офф