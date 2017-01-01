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НХЛ. Стали известны все участники плей-офф
НХЛ. Стали известны все участники плей-оффОпределились все участники розыгрыша Кубка Стэнли. Последнюю путевку завоевал «Торонто Мэйпл Лифс» после победы над ««Питтсбург Пингвинз» (5:3). «Торонто» занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе.

Восточная конференция:
«Вашингтон Кэпиталз»
«Питтсбург Пингвинз»
«Коламбус Блю Джекетс»
«Монреаль Канадиенс»
«Оттава Сенаторз»
«Нью-Йорк Рейнджерс»
«Торонто Мэйпл Лифс»
 «Бостон Брюинз»

Западная конференция:
«Чикаго Блэкхоукс»
«Миннесота Уайлд»
«Сент-Луис Блюз»
«Анахайм Дакс»
«Эдмонтон Ойлерз»
«Сан-Хосе Шаркс»
«Калгари Флэймз»
«Нэшвилл Предаторз»

Окончательная картина плей-офф станет ясна после завершения заключительного тура регулярного чемпионата НХЛ, определятся пары 1/8 финала Кубка Стэнли.

Всего в плей-офф участвуют 16 команд, по 8 от каждой конференции. Команды, занявшие первые три места в каждом из дивизионов, автоматически проходят в плей-офф. Оставшиеся четыре команды, по две из каждой конференции, добираются по очкам, получая уайлд-кард. В первом раунде победители дивизионов играют с обладателями уайлд-кард, а команды, занявшие в своих дивизионах вторые и третьи места, играют между собой. В первых двух раундах преимущество домашнего льда имеет команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате. На стадии финалов конференций и финала Кубка Стэнли преимущество льда у команды, набравшей большее количество очков (или лучшей по дополнительным показателям при равенстве очков). Во втором раунде не проводится процедура перепосева команд. Каждая серия состоит максимум из семи игр и ведётся до четырёх побед,
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