НХЛ. Стали известны все участники плей-офф

Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли. Последнюю путевку завоевал «Торонто Мэйпл Лифс» после победы над ««Питтсбург Пингвинз» (5:3). «Торонто» занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе.«Вашингтон Кэпиталз»«Питтсбург Пингвинз»«Коламбус Блю Джекетс»«Монреаль Канадиенс»«Оттава Сенаторз»«Нью-Йорк Рейнджерс»«Торонто Мэйпл Лифс»«Бостон Брюинз»«Чикаго Блэкхоукс»«Миннесота Уайлд»«Сент-Луис Блюз»«Анахайм Дакс»«Эдмонтон Ойлерз»«Сан-Хосе Шаркс»«Калгари Флэймз»«Нэшвилл Предаторз»Окончательная картина плей-офф станет ясна после завершения заключительного тура регулярного чемпионата НХЛ, определятся пары 1/8 финала Кубка Стэнли.Всего в плей-офф участвуют 16 команд, по 8 от каждой конференции. Команды, занявшие первые три места в каждом из дивизионов, автоматически проходят в плей-офф. Оставшиеся четыре команды, по две из каждой конференции, добираются по очкам, получая уайлд-кард. В первом раунде победители дивизионов играют с обладателями уайлд-кард, а команды, занявшие в своих дивизионах вторые и третьи места, играют между собой. В первых двух раундах преимущество домашнего льда имеет команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате. На стадии финалов конференций и финала Кубка Стэнли преимущество льда у команды, набравшей большее количество очков (или лучшей по дополнительным показателям при равенстве очков). Во втором раунде не проводится процедура перепосева команд. Каждая серия состоит максимум из семи игр и ведётся до четырёх побед,