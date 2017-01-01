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УХЛ. «Донбасс» стал пятикратным чемпионом Украины

УХЛ. «Донбасс» стал пятикратным чемпионом Украины

Сегодня, 7 апреля, в Дружковке на арене «Альтаир» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги «Донбасс» одержал победу над «Кременчуком» в шестом матче со счетом 2:1 и, выиграв  финальную серию (4:2), стал пятикратным чемпионом Украины.  

В первом периоде ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников.

Второй период начался в равной борьбе. Однако на исходе седьмой минуты Алексей Мельников мощным ударом пробил голкипера дончан.
В середине периода игроки «Донбасса» создали отличную возможность сравнять счет, однако на пути Дениса Кочеткова стал Эдуард Захарченко. Впрочем, уже спустя пару минут все тот же Кочетков выкатился на ворота Захарченко и со второй попытки отправил шайбу в ворота «Кременчука».

Когда до конца второго периода оставалось меньше минуты, «Донбасс» вышел вперед: Егор Егоров с передачи Дениса Кочеткова сумел переиграть вратаря «Кременчука».
 
В третьей 20-минутке накал борьбы достиг наивысшего уровня, что вылилось во множество стычек и удалений со стороны обеих команд. Несмотря на это, счет на табло остался неизменным - 2:1.

Как результат, «Донбасс» праздновал пятое чемпионство страны, а Сергей Витер впервые примерил золотую медаль в качестве главного тренера.

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Финал. Шестой матч. Дружковка. «Алтаир». 7 апреля
«Донбасс» (Донецк) – «Кременчук» (Кременчуг - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 Мельников (Коваленя, Гриценко), 26:17
1:1 Кочетков (Шафаренко, Егоров), 31:11
2:1 Егоров (Кочетков, Благой), 39:17 больш.

Счет в серии: 4-2 (3:1, 3:4 ОТ, 3:1, 2:1, 1:4, 2:1)



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