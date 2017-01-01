УХЛ. «Донбасс» стал пятикратным чемпионом Украины

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Финал. Шестой матч. Дружковка. «Алтаир». 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, в Дружковке на арене «Альтаир» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги «Донбасс» одержал победу над «Кременчуком» в шестом матче со счетом 2:1 и, выиграв финальную серию (4:2), стал пятикратным чемпионом Украины.В первом периоде ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников.Второй период начался в равной борьбе. Однако на исходе седьмой минуты Алексей Мельников мощным ударом пробил голкипера дончан.В середине периода игроки «Донбасса» создали отличную возможность сравнять счет, однако на пути Дениса Кочеткова стал Эдуард Захарченко. Впрочем, уже спустя пару минут все тот же Кочетков выкатился на ворота Захарченко и со второй попытки отправил шайбу в ворота «Кременчука».Когда до конца второго периода оставалось меньше минуты, «Донбасс» вышел вперед: Егор Егоров с передачи Дениса Кочеткова сумел переиграть вратаря «Кременчука».В третьей 20-минутке накал борьбы достиг наивысшего уровня, что вылилось во множество стычек и удалений со стороны обеих команд. Несмотря на это, счет на табло остался неизменным - 2:1.Как результат, «Донбасс» праздновал пятое чемпионство страны, а Сергей Витер впервые примерил золотую медаль в качестве главного тренера.(Донецк) – «Кременчук» (Кременчуг - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)0:1 Мельников (Коваленя, Гриценко), 26:171:1 Кочетков (Шафаренко, Егоров), 31:112:1 Егоров (Кочетков, Благой), 39:17 больш.4-2 (3:1, 3:4 ОТ, 3:1, 2:1, 1:4, 2:1)