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НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерсис», «Нэшвилл» разгромил «Даллас», «Чикаго» проиграл «Анахайму» и другие результаты

Нью-Джерси — Питтсбург (4:7)

В ночь на 7 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Эдмонтона» Милан Лучич, сделавший хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (4:2).
Второй звездой назван форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Далласом» (7:3).
Третьей звездой стал голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак, сделавший шатаут в матче с «Каролиной» (3:0) при 29 отраженных бросках.
 
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/74 матча
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 39/72
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/80
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/80.
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 38/80

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 30 голов/67 передач/80 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/45/74
3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/54/81
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/80
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/63/80

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 6 апреля
Аризона Койотс  — Ванкувер Кэнакс — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
1:0 — Шенн (Перлини, Дворак) — 06:00
1:1 — Голдобин (Седин, Седин) — 07:51
2:1 — Врбата (Чикран, Дианджело) — 20:55
3:1 — Бурмистров (Доми, Голигоски) — 29:40 (5x4)
4:1 — Врбата (Доми) — 36:11 (5x4)
4:2 — Бисер (Седин, Саттер) — 41:47 (5x4)
4:3 — Седин (Седин) — 52:40

Лос-Анджелес Кингз — Калгари Флэймз — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
0:1 — Беннетт (Баклунд, Джиордано) — 04:57 (5x4)
1:1 — Льюис (Картер, Форборт) — 06:13
1:2 — Уайдман (Ферланд, Энгелланд) — 23:12
1:3 — Хэмилтон (Брауэр, Лазар) — 30:45
1:4 — Чиассон (Броди, Верстиг) — 34:20

Сан-Хосе Шаркс — Эдмонтон Ойлерз — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
1:0 — Уорд (Шлемко, Власич) — 06:08
1:1 — Макдэвид (Клефбом, Ларссон) — 24:40
2:1 — Бернс (Гертл) — 32:30
2:2 — Лучич (Клефбом, Макдэвид) — 44:26 (5x4)
2:3 — Лучич (Клефбом, Эберле) — 47:57
2:4 — Лучич (Летестю, Клефбом) — 56:31 (5x4)

Бостон Брюинз — Оттава Сенаторз — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
1:0 — Стэффорд (Хара) — 10:37 (5x4)
1:1 — Барроуз — 27:37
1:2 — Туррис — 65:00 ( ПБ)

Каролина Харрикейнз— Нью-Йорк Айлендерс — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
0:1 – Нельсон – 01:27
0:2 – Мейфилд (Ли, Бовилье) – 04:39
0:3 – Лэдд (Бейли, Ледди) – 20:39 (5x4)

Торонто Мэйпл Лифс — Тампа-Бэй Лайтнинг — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
0:1 – Пойнт (Палат, Хедман) – 27:34 (5x4)
1:1 – Кадри (Ханвик, Бозак) – 29:42  
1:2 – Кучеров (Хедман) – 31:50
1:3 – Бурниваль (Шустр, Хедман) – 42:00
1:4 – Пойнт (Палат, Дотчин) – 54:11 (4x4)

Флорида Пантерз — Сент-Луис Блюз — 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)
0:1 — Ривз (Апшолл) — 12:16
1:1 — Трочек (Ягр, Маккошен) — 26:41
1:2 — Тарасенко (Шварц, Барбашев) — 27:37
2:2 — Мэтисон (Юбердо, Петровик) — 40:55
2:3 — Перрон (Парэйко) — 45:36
3:3 — Мальгин (Севьюр, Демерс) — 47:45
3:4 — Берглунд (Шмальц) — 50:37 (5x4)
3:5 — Пьетранджело (Шварц, Пяаярви) — 53:49 (5x4)
3:6 — Шварц (Пьетранджело, Тарасенко) — 59:01 en

Коламбус Блю Джекетс — Виннипег Джетс — 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)
1:0 – Фолиньо – 06:58
1:1 – Троуба (Литтл, Армиа) – 13:54 (5x4)
1:2 – Шайфли (Уилер, Копп) – 15:25
1:3 – Перро (Литтл) – 23:49
2:3 – Саад (Бьеркстранд) – 27:12
3:3 – Саад (Веннберг) – 32:35
3:4 – Троуба (Перро, Литтл) – 44:06 (5x4)
3:5 – Литтл (Перро, Мелькьори) – 49:35
4:5 – Дженнер (Хартнелл, Бьёркстранд) – 54:00

Нью-Джерси Дэвилз — Питтсбург Пингвинз — 4:7 (1:2, 3:3, 0:2)
1:0 – Ноэсен (Беннет, Юсефсон) – 04:59
1:1 – Раст (Бонино) – 14:24
1:2 – Гюнцель (Бонино, Шульц) – 17:07
2:2 – Мур (Палмьери, Хенрик) – 20:10
2:3 – Арчибальд (Уилсон, Рауни) – 22:09
2:4 – Шири (Кросби, Гюнцель) – 23:05
3:4 – Холл (Грин, Зейджак) – 25:34 (5x4)
3:5 – Хернквист (Кессел, Кросби) – 27:45 (5x4)
4:5 – Палмьери (Зейджак) – 38:36
4:6 – Каллен (Кюнхакль, Хэйнси) – 41:56 (4x5)
4:7 – Бонино (Дюмоулин, Руведел) – 56:53 (5x4)

Даллас  Старз – Нэшвилл Предаторз  – 3:7 (0:4, 3:2, 0:1)
0:1 – Арвидссон (Йернкрук, Смит)- 01:06
0:2 – Смит (Арвидссон) – 13:02
0:3 – Фиала (Суббан, Паренто) – 18:16
0:4 – Арвидссон (Битетто) – 18:52
0:5 – Золнерчик (Суббан, Уотсон)- 21:06
1:5 – Спецца (Бенн)  - 22:47
2:5 – Факса (Смит, Хэмьюс) – 30:30
3:5 – Дикинсон (Элие, Факса) – 32:51
3:6 – Йоси (Арвидссон, Нил) – 37:27 (5х3)
3:7 – Смит (Хант, Битетто) 53:52

Колорадо Эвеланш – Миннесота Уайлд – 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
0:1 – Цукер (Брудин, Койл) – 00:10
0:2 – Проссер (Паризе, Койл) – 14:09
1:2 – Джост (Ландескуг, Грималди) – 25:44
2:2 – Бошемен (Андригетто) – 34:55
2:3 – Нидеррайтер (Сутер, Э.Стаал) – 46:43
2:4 – Гранлунд (Проссер, Нидеррайтер) – 50:00
3:4 – Ньето (Комфер, Дюшен) – 54:20

Анахайм Дакс  – Чикаго Блэкхоукс  – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
1:0 – Перри (Ватанен, Ракелль) – 6:53 (5х4)
2:0 – Вагнер (Шоу, Каше) – 37:08
3:0 – Кеслер (Сильверберг, Кольяно) – 44:42
4:0 – Ракелль (Ивс, Гецлаф) – 54:43

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Вашингтон –  116 очков / 80 матчей
2. *Питтсбург – 111/80
3. *Коламбус – 106/80
4. *Монреаль – 101/80
5. *Рейнджерс – 100/80
6. *Оттава – 96/80
7. *Бостон – 95/81
8. Торонто – 93/80
9. Айлендерс – 90/80
10. Тампа-Бэй – 90/80
11. Филадельфия – 85/80
12. Каролина – 84/80
13. Баффало – 78/80
14. Флорида – 77/80
15. Детройт – 76/80
16. Нью-Джерси – 70/80

Западная конференция
1. *Чикаго – 108 очков/81 матч
2. * Миннесота – 104/81
3. *Анахайм – 103/81
4. *Эдмонтон – 99/80
5. *Сан-Хосе – 97/81
6. *Сент-Луис – 95/80
7. *Калгари – 94/81
8.* Нэшвилл –94/81
9. Виннипег – 85/81
10. Лос-Анджелес – 83/80
11. Даллас – 77/81
12. Аризона – 70/81
13. Ванкувер – 69/80
14. Колорадо – 47/80

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