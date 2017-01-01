НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерсис», «Нэшвилл» разгромил «Даллас», «Чикаго» проиграл «Анахайму» и другие результаты

В ночь на 7 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Эдмонтона» Милан Лучич, сделавший хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (4:2).

Второй звездой назван форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Далласом» (7:3).

Третьей звездой стал голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак, сделавший шатаут в матче с «Каролиной» (3:0) при 29 отраженных бросках.



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/74 матча

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 39/72

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/80

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/80.

5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 38/80



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 30 голов/67 передач/80 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/45/74

3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/54/81

4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/80

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/63/80



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 6 апреля

Аризона Койотс — Ванкувер Кэнакс — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

1:0 — Шенн (Перлини, Дворак) — 06:00

1:1 — Голдобин (Седин, Седин) — 07:51

2:1 — Врбата (Чикран, Дианджело) — 20:55

3:1 — Бурмистров (Доми, Голигоски) — 29:40 (5x4)

4:1 — Врбата (Доми) — 36:11 (5x4)

4:2 — Бисер (Седин, Саттер) — 41:47 (5x4)

4:3 — Седин (Седин) — 52:40



Лос-Анджелес Кингз — Калгари Флэймз — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

0:1 — Беннетт (Баклунд, Джиордано) — 04:57 (5x4)

1:1 — Льюис (Картер, Форборт) — 06:13

1:2 — Уайдман (Ферланд, Энгелланд) — 23:12

1:3 — Хэмилтон (Брауэр, Лазар) — 30:45

1:4 — Чиассон (Броди, Верстиг) — 34:20



Сан-Хосе Шаркс — Эдмонтон Ойлерз — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

1:0 — Уорд (Шлемко, Власич) — 06:08

1:1 — Макдэвид (Клефбом, Ларссон) — 24:40

2:1 — Бернс (Гертл) — 32:30

2:2 — Лучич (Клефбом, Макдэвид) — 44:26 (5x4)

2:3 — Лучич (Клефбом, Эберле) — 47:57

2:4 — Лучич (Летестю, Клефбом) — 56:31 (5x4)



Бостон Брюинз — Оттава Сенаторз — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

1:0 — Стэффорд (Хара) — 10:37 (5x4)

1:1 — Барроуз — 27:37

1:2 — Туррис — 65:00 ( ПБ)



Каролина Харрикейнз— Нью-Йорк Айлендерс — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

0:1 – Нельсон – 01:27

0:2 – Мейфилд (Ли, Бовилье) – 04:39

0:3 – Лэдд (Бейли, Ледди) – 20:39 (5x4)



Торонто Мэйпл Лифс — Тампа-Бэй Лайтнинг — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

0:1 – Пойнт (Палат, Хедман) – 27:34 (5x4)

1:1 – Кадри (Ханвик, Бозак) – 29:42

1:2 – Кучеров (Хедман) – 31:50

1:3 – Бурниваль (Шустр, Хедман) – 42:00

1:4 – Пойнт (Палат, Дотчин) – 54:11 (4x4)



Флорида Пантерз — Сент-Луис Блюз — 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)

0:1 — Ривз (Апшолл) — 12:16

1:1 — Трочек (Ягр, Маккошен) — 26:41

1:2 — Тарасенко (Шварц, Барбашев) — 27:37

2:2 — Мэтисон (Юбердо, Петровик) — 40:55

2:3 — Перрон (Парэйко) — 45:36

3:3 — Мальгин (Севьюр, Демерс) — 47:45

3:4 — Берглунд (Шмальц) — 50:37 (5x4)

3:5 — Пьетранджело (Шварц, Пяаярви) — 53:49 (5x4)

3:6 — Шварц (Пьетранджело, Тарасенко) — 59:01 en



Коламбус Блю Джекетс — Виннипег Джетс — 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

1:0 – Фолиньо – 06:58

1:1 – Троуба (Литтл, Армиа) – 13:54 (5x4)

1:2 – Шайфли (Уилер, Копп) – 15:25

1:3 – Перро (Литтл) – 23:49

2:3 – Саад (Бьеркстранд) – 27:12

3:3 – Саад (Веннберг) – 32:35

3:4 – Троуба (Перро, Литтл) – 44:06 (5x4)

3:5 – Литтл (Перро, Мелькьори) – 49:35

4:5 – Дженнер (Хартнелл, Бьёркстранд) – 54:00



Нью-Джерси Дэвилз — Питтсбург Пингвинз — 4:7 (1:2, 3:3, 0:2)

1:0 – Ноэсен (Беннет, Юсефсон) – 04:59

1:1 – Раст (Бонино) – 14:24

1:2 – Гюнцель (Бонино, Шульц) – 17:07

2:2 – Мур (Палмьери, Хенрик) – 20:10

2:3 – Арчибальд (Уилсон, Рауни) – 22:09

2:4 – Шири (Кросби, Гюнцель) – 23:05

3:4 – Холл (Грин, Зейджак) – 25:34 (5x4)

3:5 – Хернквист (Кессел, Кросби) – 27:45 (5x4)

4:5 – Палмьери (Зейджак) – 38:36

4:6 – Каллен (Кюнхакль, Хэйнси) – 41:56 (4x5)

4:7 – Бонино (Дюмоулин, Руведел) – 56:53 (5x4)



Даллас Старз – Нэшвилл Предаторз – 3:7 (0:4, 3:2, 0:1)

0:1 – Арвидссон (Йернкрук, Смит)- 01:06

0:2 – Смит (Арвидссон) – 13:02

0:3 – Фиала (Суббан, Паренто) – 18:16

0:4 – Арвидссон (Битетто) – 18:52

0:5 – Золнерчик (Суббан, Уотсон)- 21:06

1:5 – Спецца (Бенн) - 22:47

2:5 – Факса (Смит, Хэмьюс) – 30:30

3:5 – Дикинсон (Элие, Факса) – 32:51

3:6 – Йоси (Арвидссон, Нил) – 37:27 (5х3)

3:7 – Смит (Хант, Битетто) 53:52



Колорадо Эвеланш – Миннесота Уайлд – 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

0:1 – Цукер (Брудин, Койл) – 00:10

0:2 – Проссер (Паризе, Койл) – 14:09

1:2 – Джост (Ландескуг, Грималди) – 25:44

2:2 – Бошемен (Андригетто) – 34:55

2:3 – Нидеррайтер (Сутер, Э.Стаал) – 46:43

2:4 – Гранлунд (Проссер, Нидеррайтер) – 50:00

3:4 – Ньето (Комфер, Дюшен) – 54:20



Анахайм Дакс – Чикаго Блэкхоукс – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 – Перри (Ватанен, Ракелль) – 6:53 (5х4)

2:0 – Вагнер (Шоу, Каше) – 37:08

3:0 – Кеслер (Сильверберг, Кольяно) – 44:42

4:0 – Ракелль (Ивс, Гецлаф) – 54:43



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. *Вашингтон – 116 очков / 80 матчей

2. *Питтсбург – 111/80

3. *Коламбус – 106/80

4. *Монреаль – 101/80

5. *Рейнджерс – 100/80

6. *Оттава – 96/80

7. *Бостон – 95/81

8. Торонто – 93/80

9. Айлендерс – 90/80

10. Тампа-Бэй – 90/80

11. Филадельфия – 85/80

12. Каролина – 84/80

13. Баффало – 78/80

14. Флорида – 77/80

15. Детройт – 76/80

16. Нью-Джерси – 70/80



Западная конференция

1. *Чикаго – 108 очков/81 матч

2. * Миннесота – 104/81

3. *Анахайм – 103/81

4. *Эдмонтон – 99/80

5. *Сан-Хосе – 97/81

6. *Сент-Луис – 95/80

7. *Калгари – 94/81

8.* Нэшвилл –94/81

9. Виннипег – 85/81

10. Лос-Анджелес – 83/80

11. Даллас – 77/81

12. Аризона – 70/81

13. Ванкувер – 69/80

14. Колорадо – 47/80



* участники плей-офф В ночь на 7 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.Первой звездой признан форвард «Эдмонтона» Милан Лучич, сделавший хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (4:2).Второй звездой назван форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Далласом» (7:3).Третьей звездой стал голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак, сделавший шатаут в матче с «Каролиной» (3:0) при 29 отраженных бросках.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/74 матча2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 39/723. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/804. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/80.5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 38/801. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 30 голов/67 передач/80 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/45/743. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/54/814. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/805. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/63/80— Ванкувер Кэнакс — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)1:0 — Шенн (Перлини, Дворак) — 06:001:1 — Голдобин (Седин, Седин) — 07:512:1 — Врбата (Чикран, Дианджело) — 20:553:1 — Бурмистров (Доми, Голигоски) — 29:40 (5x4)4:1 — Врбата (Доми) — 36:11 (5x4)4:2 — Бисер (Седин, Саттер) — 41:47 (5x4)4:3 — Седин (Седин) — 52:40Лос-Анджелес Кингз —— 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)0:1 — Беннетт (Баклунд, Джиордано) — 04:57 (5x4)1:1 — Льюис (Картер, Форборт) — 06:131:2 — Уайдман (Ферланд, Энгелланд) — 23:121:3 — Хэмилтон (Брауэр, Лазар) — 30:451:4 — Чиассон (Броди, Верстиг) — 34:20Сан-Хосе Шаркс —— 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)1:0 — Уорд (Шлемко, Власич) — 06:081:1 — Макдэвид (Клефбом, Ларссон) — 24:402:1 — Бернс (Гертл) — 32:302:2 — Лучич (Клефбом, Макдэвид) — 44:26 (5x4)2:3 — Лучич (Клефбом, Эберле) — 47:572:4 — Лучич (Летестю, Клефбом) — 56:31 (5x4)Бостон Брюинз —— 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)1:0 — Стэффорд (Хара) — 10:37 (5x4)1:1 — Барроуз — 27:371:2 — Туррис — 65:00 ( ПБ)Каролина Харрикейнз—— 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)0:1 – Нельсон – 01:270:2 – Мейфилд (Ли, Бовилье) – 04:390:3 – Лэдд (Бейли, Ледди) – 20:39 (5x4)Торонто Мэйпл Лифс —— 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)0:1 – Пойнт (Палат, Хедман) – 27:34 (5x4)1:1 – Кадри (Ханвик, Бозак) – 29:421:2 – Кучеров (Хедман) – 31:501:3 – Бурниваль (Шустр, Хедман) – 42:001:4 – Пойнт (Палат, Дотчин) – 54:11 (4x4)Флорида Пантерз —— 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)0:1 — Ривз (Апшолл) — 12:161:1 — Трочек (Ягр, Маккошен) — 26:411:2 — Тарасенко (Шварц, Барбашев) — 27:372:2 — Мэтисон (Юбердо, Петровик) — 40:552:3 — Перрон (Парэйко) — 45:363:3 — Мальгин (Севьюр, Демерс) — 47:453:4 — Берглунд (Шмальц) — 50:37 (5x4)3:5 — Пьетранджело (Шварц, Пяаярви) — 53:49 (5x4)3:6 — Шварц (Пьетранджело, Тарасенко) — 59:01 enКоламбус Блю Джекетс —— 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)1:0 – Фолиньо – 06:581:1 – Троуба (Литтл, Армиа) – 13:54 (5x4)1:2 – Шайфли (Уилер, Копп) – 15:251:3 – Перро (Литтл) – 23:492:3 – Саад (Бьеркстранд) – 27:123:3 – Саад (Веннберг) – 32:353:4 – Троуба (Перро, Литтл) – 44:06 (5x4)3:5 – Литтл (Перро, Мелькьори) – 49:354:5 – Дженнер (Хартнелл, Бьёркстранд) – 54:00Нью-Джерси Дэвилз —— 4:7 (1:2, 3:3, 0:2)1:0 – Ноэсен (Беннет, Юсефсон) – 04:591:1 – Раст (Бонино) – 14:241:2 – Гюнцель (Бонино, Шульц) – 17:072:2 – Мур (Палмьери, Хенрик) – 20:102:3 – Арчибальд (Уилсон, Рауни) – 22:092:4 – Шири (Кросби, Гюнцель) – 23:053:4 – Холл (Грин, Зейджак) – 25:34 (5x4)3:5 – Хернквист (Кессел, Кросби) – 27:45 (5x4)4:5 – Палмьери (Зейджак) – 38:364:6 – Каллен (Кюнхакль, Хэйнси) – 41:56 (4x5)4:7 – Бонино (Дюмоулин, Руведел) – 56:53 (5x4)Даллас Старз –– 3:7 (0:4, 3:2, 0:1)0:1 – Арвидссон (Йернкрук, Смит)- 01:060:2 – Смит (Арвидссон) – 13:020:3 – Фиала (Суббан, Паренто) – 18:160:4 – Арвидссон (Битетто) – 18:520:5 – Золнерчик (Суббан, Уотсон)- 21:061:5 – Спецца (Бенн) - 22:472:5 – Факса (Смит, Хэмьюс) – 30:303:5 – Дикинсон (Элие, Факса) – 32:513:6 – Йоси (Арвидссон, Нил) – 37:27 (5х3)3:7 – Смит (Хант, Битетто) 53:52Колорадо Эвеланш –– 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)0:1 – Цукер (Брудин, Койл) – 00:100:2 – Проссер (Паризе, Койл) – 14:091:2 – Джост (Ландескуг, Грималди) – 25:442:2 – Бошемен (Андригетто) – 34:552:3 – Нидеррайтер (Сутер, Э.Стаал) – 46:432:4 – Гранлунд (Проссер, Нидеррайтер) – 50:003:4 – Ньето (Комфер, Дюшен) – 54:20– Чикаго Блэкхоукс – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)1:0 – Перри (Ватанен, Ракелль) – 6:53 (5х4)2:0 – Вагнер (Шоу, Каше) – 37:083:0 – Кеслер (Сильверберг, Кольяно) – 44:424:0 – Ракелль (Ивс, Гецлаф) – 54:431. *Вашингтон – 116 очков / 80 матчей2. *Питтсбург – 111/803. *Коламбус – 106/804. *Монреаль – 101/805. *Рейнджерс – 100/806. *Оттава – 96/807. *Бостон – 95/818. Торонто – 93/809. Айлендерс – 90/8010. Тампа-Бэй – 90/8011. Филадельфия – 85/8012. Каролина – 84/8013. Баффало – 78/8014. Флорида – 77/8015. Детройт – 76/8016. Нью-Джерси – 70/801. *Чикаго – 108 очков/81 матч2. * Миннесота – 104/813. *Анахайм – 103/814. *Эдмонтон – 99/805. *Сан-Хосе – 97/816. *Сент-Луис – 95/807. *Калгари – 94/818.* Нэшвилл –94/819. Виннипег – 85/8110. Лос-Анджелес – 83/8011. Даллас – 77/8112. Аризона – 70/8113. Ванкувер – 69/8014. Колорадо – 47/80* участники плей-офф