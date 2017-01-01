Игрок «Донбасса» Шафаренко: Мы не сумели использовать свои возможности

Нападающий хоккейного клуба «Донбасс» Олег Шафаренко дал оценку игре команд в пятом матче финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, в котором победил «Кремечук» со счетом



«Моменты были и у нас, и у них. Мы не сумели использовать свои возможности. Соперник сумел забить и дальше «Кременчуку» было уже легче играть. На таких катках, как этот нельзя проигрывать в счете. Хоккея на этом льду – нет. Просто бей-беги.



В плей-офф вести в счете – это всегда хорошо. Нужно просто выходить и играть, а там уже все будет получаться само собой.



После матча сказали, что эта игра уже закончилась, нужно забыть этот матч и готовиться к домашней встрече», - рассказал форвард дончан Олег Шафаренко.



Напомним, «Кременчук» сократил отставание в серии с «Донбассом» до 2:3.



Следующая игра в рамках плей-офф Украинской хоккейной лиги пройдет 7 апреля на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке. Нападающий хоккейного клуба «Донбасс»дал оценку игре команд в пятом матче финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, в котором победил «Кремечук» со счетом 4:1 «Моменты были и у нас, и у них. Мы не сумели использовать свои возможности. Соперник сумел забить и дальше «Кременчуку» было уже легче играть. На таких катках, как этот нельзя проигрывать в счете. Хоккея на этом льду – нет. Просто бей-беги.В плей-офф вести в счете – это всегда хорошо. Нужно просто выходить и играть, а там уже все будет получаться само собой.После матча сказали, что эта игра уже закончилась, нужно забыть этот матч и готовиться к домашней встрече», - рассказал форвард дончан Олег Шафаренко.Напомним, «Кременчук» сократил отставание в серии с «Донбассом» до 2:3.Следующая игра в рамках плей-офф Украинской хоккейной лиги пройдет 7 апреля на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке.