Игрок «Кременчука» Петранговский: Собираемся выигрывать в Дружковке и дома

Нападающий «Кременчука» Юрий Петранговский поделился впечатлениями от пятого матча финальной серии с «Донбассом» (



«За счет командной работы удалось сократить разрыв в серии. Все выкладывались на максимум. Была та игра, которой у нас не было на протяжении четырех матчей. Все подбадривали друг друга. Командная работа сыграла роль. Тренеры дали установку, мы работали, все выполнили и не дали сопернику ничего сделать.



После игр в Дружковке мы с ребятами поговорили, мы не собираемся сдаваться. Дальше идем и собираемся выигрывать в Дружковке и дома.



Все поменялось тактически и психологически. Ребята начали больше выкладываться, понимать, что это плей-офф и совершать меньше ошибок. Все-таки игры плей-офф - это матчи до ошибки. Сегодня мы не ошибались и результат на лицо», - рассказал игрок «Кременчука» Юрий Петранговский.



Напомним, «Кременчук» сократил отставание в серии с «Донбассом» до 2:3.



Следующая игра в рамках плей-офф Украинской хоккейной лиги пройдет 7 апреля на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке. Нападающий «Кременчука» Юрий Петранговский поделился впечатлениями от пятого матча финальной серии с «Донбассом» ( 4:1 ) в рамках плей-офф Украинской хоккейной лиги.«За счет командной работы удалось сократить разрыв в серии. Все выкладывались на максимум. Была та игра, которой у нас не было на протяжении четырех матчей. Все подбадривали друг друга. Командная работа сыграла роль. Тренеры дали установку, мы работали, все выполнили и не дали сопернику ничего сделать.После игр в Дружковке мы с ребятами поговорили, мы не собираемся сдаваться. Дальше идем и собираемся выигрывать в Дружковке и дома.Все поменялось тактически и психологически. Ребята начали больше выкладываться, понимать, что это плей-офф и совершать меньше ошибок. Все-таки игры плей-офф - это матчи до ошибки. Сегодня мы не ошибались и результат на лицо», - рассказал игрок «Кременчука» Юрий Петранговский.Напомним, «Кременчук» сократил отставание в серии с «Донбассом» до 2:3.Следующая игра в рамках плей-офф Украинской хоккейной лиги пройдет 7 апреля на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке.