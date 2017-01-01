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Игрок «Кременчука» Петранговский: Собираемся выигрывать в Дружковке и дома
Игрок «Кременчука» Петранговский: Собираемся выигрывать в Дружковке и дома Нападающий «Кременчука» Юрий Петранговский поделился впечатлениями от пятого матча финальной серии с «Донбассом» (4:1) в рамках плей-офф Украинской хоккейной лиги.
 
«За счет командной работы удалось сократить разрыв в серии. Все выкладывались на максимум. Была та игра, которой у нас не было на протяжении четырех матчей. Все подбадривали друг друга. Командная работа сыграла роль. Тренеры дали установку, мы работали, все выполнили и не дали сопернику ничего сделать.

После игр в Дружковке мы с ребятами поговорили, мы не собираемся сдаваться. Дальше идем и собираемся выигрывать в Дружковке и дома.

Все поменялось тактически и психологически. Ребята начали больше выкладываться, понимать, что это плей-офф и совершать меньше ошибок. Все-таки игры плей-офф - это матчи до ошибки. Сегодня мы не ошибались и результат на лицо», - рассказал игрок «Кременчука» Юрий Петранговский.

Напомним, «Кременчук» сократил отставание в серии с «Донбассом» до 2:3.

Следующая игра в рамках плей-офф Украинской хоккейной лиги пройдет 7 апреля на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке.
По материалам: hcdonbass.com
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