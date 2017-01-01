УХЛ. Финал. «Кременчук» - «Донбасс»: комментарии тренеров после пятого матча

Вчера, 5 апреля, в Кременчуге на льду СК «Айсберг» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги в пятом матче финальной серии до четырех побед «Кременчук» победил «Донбасс»



Главные тренеры команд прокомментировали игру своих подопечных.



Сергей Витер, главный тренер ХК «Донбасс»: «Это битва. Ребята бьются: что «Кременчук», что мы. Мы сегодня сыграли очень слабо во всех линиях, но у нас есть время разобраться - серия переезжает в Дружковку.



Так сложилось, что команда сегодня неважно сыграла. Основное это все-таки, что «Кременчуку» легче играть на своей площадке. У них площадка меньше. Сегодня был вязкий лед, не хватало скорости.



В моменте, когда Виктор Захаров не забросил, был не чудо-сейв - он должен был с мясом забивать эту шайбу. В какой-то степени это был ключевой момент. Если бы было 2:2, то может быть, все сложилось бы по другому»,



Дмитрий Пидгурский, главный тренер ХК «Кременчук»: «Такие матчи украшают любой чемпионат, любой плей-офф. Вы видели, какая была борьба. Я в Дружковке говорил после игры, что на льду нужно умирать. Когда умираешь на льду – тогда есть результат.



Это плей-офф. Здесь кому-то тяжело с первой игры настроится, кому-то надо войти в серию. Но, что есть то есть».



Напомним, что шестой матч финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги пройдет 7 апреля в Дружковке на ледовой арене «Альтаир».

Вчера, 5 апреля, в Кременчуге на льду СК «Айсберг» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги в пятом матче финальной серии до четырех побед «Кременчук» победил «Донбасс» со счетом 4:1 . «Кременчук» сократил отставание в серии до 2:3 (1:3, 4:3 ОТ, 3:4, 1:2, 4:1).Главные тренеры команд прокомментировали игру своих подопечных.«Это битва. Ребята бьются: что «Кременчук», что мы. Мы сегодня сыграли очень слабо во всех линиях, но у нас есть время разобраться - серия переезжает в Дружковку.Так сложилось, что команда сегодня неважно сыграла. Основное это все-таки, что «Кременчуку» легче играть на своей площадке. У них площадка меньше. Сегодня был вязкий лед, не хватало скорости.В моменте, когда Виктор Захаров не забросил, был не чудо-сейв - он должен был с мясом забивать эту шайбу. В какой-то степени это был ключевой момент. Если бы было 2:2, то может быть, все сложилось бы по другому»,«Такие матчи украшают любой чемпионат, любой плей-офф. Вы видели, какая была борьба. Я в Дружковке говорил после игры, что на льду нужно умирать. Когда умираешь на льду – тогда есть результат.Это плей-офф. Здесь кому-то тяжело с первой игры настроится, кому-то надо войти в серию. Но, что есть то есть».Напомним, что шестой матч финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги пройдет 7 апреля в Дружковке на ледовой арене «Альтаир».