УХЛ. Финал. «Кременчук» - «Донбасс»: комментарии тренеров после пятого матча

Вчера, 5 апреля, в Кременчуге на льду СК «Айсберг» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги в пятом матче финальной серии до четырех побед «Кременчук» победил «Донбасс» со счетом 4:1. «Кременчук» сократил отставание в серии до 2:3 (1:3, 4:3 ОТ, 3:4, 1:2, 4:1).
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