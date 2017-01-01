НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», «Монреаль» проиграл «Баффало»

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 4 апреля

В ночь на 6 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Джастин Уильямс (35-я минута) и Евгений Кузнецов (46). Голкипер Брэйден Холтби оформил шатаут, отразив все 24 броска по своим воротам.«Вашингтон Кэпиталз» второй сезон подряд стал победителем регулярного чемпионата НХЛ и обладателем Президентского кубка, который вручается команде, набравшей наибольшее количество очков. После победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» в активе «Кэпиталз» стало 116 очков в 80-ти матчах. До конца текущего регулярного чемпионата превзойти этот результат никому не удастся.Первой звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, отстоявший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Рейнджерс» (2:0), при 24-х отраженных бросках.Второй звездой назван вратарь «Баффало Сэйбрз» Робин Ленер, отразивший 31 бросок из 32-х в игре с «Монреаль Канадиенс» (2:1).Третьей звездой дня стал нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, сделавший дубль в победном матче с «Рейнджерс» (2:0).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/73 матча2. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/793. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/804. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/715. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 37/791. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/66 передач/79 матчей2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/54/803. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/43/734. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/805. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/63/80— Нью-Йорк Рейнджерс — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)1:0 – Уильямс (Овечкин, Кузнецов) – 34:49 (5x4)2:0 – Кузнецов (Юханссон, Уильямс) – 45:42— Монреаль Канадиенс — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)1:0 – Ристолайнен (Горджес, Айкел) – 06:012:0 – Эннис (Кейн, О'Райлли) – 31:352:1 – Плеканец – 40:461. *Вашингтон – 116 очков / 80 матчей2. *Питтсбург – 109/793. *Коламбус – 106/794. *Монреаль – 101/805. *Рейнджерс – 100/806. Оттава – 94/797. *Бостон – 94/808. Торонто – 93/799. Айлендерс – 88/7910. Тампа-Бэй – 88/7911. Филадельфия – 85/8012. Каролина – 84/7913. Баффало – 78/8014. Флорида – 77/7915. Детройт – 76/8016. Нью-Джерси – 70/791. *Чикаго – 108 очков/80 матчей2. * Миннесота – 102/803. *Анахайм – 101/804. *Эдмонтон – 97/795. *Сан-Хосе – 97/806. *Сент-Луис – 93/797. *Калгари – 92/808.* Нэшвилл –92/809. Лос-Анджелес – 83/7910. Виннипег – 83/8011. Даллас – 77/8012. Ванкувер – 69/7913. Аризона – 68/8014. Колорадо – 47/79* участники плей-офф