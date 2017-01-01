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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», «Монреаль» проиграл «Баффало»

Вашингтон — Рейнджерс (2:0)

В ночь на 6 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Джастин Уильямс (35-я минута) и Евгений Кузнецов (46). Голкипер Брэйден Холтби оформил шатаут, отразив все 24 броска по своим воротам.
 
«Вашингтон Кэпиталз» второй сезон подряд стал победителем регулярного чемпионата НХЛ и обладателем Президентского кубка, который вручается команде, набравшей наибольшее количество очков. После победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» в активе «Кэпиталз» стало 116 очков в 80-ти матчах. До конца текущего регулярного чемпионата превзойти этот результат никому не удастся.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, отстоявший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Рейнджерс» (2:0), при 24-х отраженных бросках.
Второй звездой назван вратарь «Баффало Сэйбрз» Робин Ленер, отразивший 31 бросок из 32-х в игре с «Монреаль Канадиенс» (2:1).
Третьей звездой дня стал нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, сделавший дубль в победном матче с «Рейнджерс» (2:0).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/73 матча
2. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/79
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/80
4. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/71
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 37/79

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/66 передач/79 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/54/80
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/43/73
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/80
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/63/80

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 4 апреля
Вашингтон Кэпиталз  — Нью-Йорк Рейнджерс  — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 – Уильямс (Овечкин, Кузнецов) – 34:49 (5x4)
2:0 – Кузнецов (Юханссон, Уильямс) – 45:42

Баффало Сэйбрз — Монреаль Канадиенс  — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
1:0 – Ристолайнен (Горджес, Айкел) – 06:01
2:0 – Эннис (Кейн, О'Райлли) – 31:35
2:1 – Плеканец – 40:46

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Вашингтон –  116 очков / 80 матчей
2. *Питтсбург – 109/79
3. *Коламбус – 106/79
4. *Монреаль – 101/80
5. *Рейнджерс – 100/80
6. Оттава – 94/79
7. *Бостон – 94/80
8. Торонто – 93/79
9. Айлендерс – 88/79
10. Тампа-Бэй – 88/79
11. Филадельфия – 85/80
12. Каролина – 84/79
13. Баффало – 78/80
14. Флорида – 77/79
15. Детройт – 76/80
16. Нью-Джерси – 70/79

Западная конференция
1. *Чикаго – 108 очков/80 матчей
2. * Миннесота – 102/80
3. *Анахайм – 101/80
4. *Эдмонтон – 97/79
5. *Сан-Хосе – 97/80
6. *Сент-Луис – 93/79
7. *Калгари – 92/80
 8.* Нэшвилл –92/80
9. Лос-Анджелес – 83/79
10. Виннипег – 83/80
11. Даллас – 77/80
12. Ванкувер – 69/79
13. Аризона – 68/80
14. Колорадо – 47/79

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