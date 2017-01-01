УХЛ. Финал. 5-й матч. «Кременчук» обыграл «Донбасс» и сократил отставание в серии

Сегодня, 5 апреля, в Кременчуге на льду СК «Айсберг» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся пятый матч финальной серии плей-офф между «Донбассом» и «Кременчуком».
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