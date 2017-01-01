УХЛ. Финал. 5-й матч. «Кременчук» обыграл «Донбасс» и сократил отставание в серии

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Финал. Пятый матч. Кременчуг. СК «Айсберг». 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, в Кременчуге на льду СК «Айсберг» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся пятый матч финальной серии плей-офф между «Донбассом» и «Кременчуком».В первом периоде хозяева владели территориальным преимуществом и в конце стартовой 20-минутки сумел его реализовать – отличился Сергей Кузьмик (19-я минута).Во втором периоде команды по разу реализовали большинство - по голу на свой счет записали Виталий Андрейкив (31) и Александр Сырей (33).В заключительном периоде «Донбасс» большими силами пошел вперед, но вновь допустил ошибку. В в игре 4 на 5, хозяева упрочнили преимущество усилиями Георгия Кичи (42), а на экваторе периода забросили и четвертую шайбу, автором которой стал Севастьян Карпенко (50). Отыграться подопечным Сергея Витера так и не удалось.4:1 – уверенная победа «Кременчука», который сократил отставание в финальной серии до 2:3.Серия продолжится в Дружковке. Шестой матч состоится в пятницу, 7 апреля.(Кременчуг - «Донбасс» (Донецк) – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)1:0 - Кузьмик (Дегтярев, Башко), 18:442:0 - Андрейкив (Петранговский, Гниденко), 30:27 больш.2:1 - Сырей (Кочетков, Шафаренко), 32:12 больш.3:1 - Кича (Гниденко, Петранговский), 41:33 больш.4:1 - Карпенко (Чернышенко), 49:472:3 (1:3, 4:3 ОТ, 3:4, 1:2, 4:1)