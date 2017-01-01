На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

УХЛ. Финал. 5-й матч. «Кременчук» обыграл «Донбасс» и сократил отставание в серии

УХЛ. Финал. 5-й матч. «Кременчук» обыграл «Донбасс» и сократил отставание в серии. Фото hcdonbass.com

Сегодня, 5 апреля, в Кременчуге  на льду СК «Айсберг» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся пятый матч финальной серии плей-офф между «Донбассом» и «Кременчуком».

В первом периоде хозяева владели территориальным преимуществом и в конце стартовой 20-минутки сумел его реализовать – отличился Сергей Кузьмик (19-я минута).

Во втором периоде команды по разу реализовали большинство - по голу на свой счет записали Виталий Андрейкив (31) и Александр Сырей (33).

В заключительном периоде «Донбасс» большими силами пошел вперед, но вновь допустил ошибку. В в игре 4 на 5, хозяева упрочнили преимущество усилиями Георгия Кичи (42), а на экваторе периода забросили и четвертую шайбу, автором которой стал Севастьян Карпенко (50). Отыграться подопечным Сергея Витера так и не удалось.

4:1 – уверенная победа «Кременчука», который сократил отставание в финальной серии до 2:3.

Серия продолжится в Дружковке. Шестой матч состоится в пятницу, 7 апреля.

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Финал. Пятый матч. Кременчуг. СК «Айсберг». 5 апреля
«Кременчук» (Кременчуг - «Донбасс» (Донецк) – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 - Кузьмик (Дегтярев, Башко), 18:44
2:0 - Андрейкив (Петранговский, Гниденко), 30:27 больш.
2:1 - Сырей (Кочетков, Шафаренко), 32:12 больш.
3:1 - Кича (Гниденко, Петранговский), 41:33 больш.
4:1 - Карпенко (Чернышенко), 49:47

Счет в серии: 2:3 (1:3, 4:3 ОТ, 3:4, 1:2, 4:1)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

УХЛ. Денис Кочетков в тройке лучших бомбардиров плей-офф
УХЛ. Финал. 4-й матч. «Донбасс» одержал вторую домашнюю победу над «Кременчуком»
УХЛ. Финал. Третий матч. «Донбасса» обыграл «Кременчук» и повел в серии
УХЛ. Финал. Второй матч. «Кременчук» в овертайме выиграл у «Донбасса»
УХЛ. Плей-офф. Кременчук» стартовал с победы над «Дженералз»
УХЛ. 30-й тур. «Кременчук» дома разгромил «Донбасс» и вышел в лидеры чемпионата
УХЛ. 10-й тур. «Кременчук» разгромил «Витязя»
УХЛ. «Кременчуг» дома уверенно обыграл «Белый Барс»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

УХЛ. Финал. 5-й матч. «Кременчук» обыграл «Донбасс» и сократил отставание в серии
Тэйвз: Решение НХЛ по ОИ-2018 приблизит лигу к локауту
Вячеслав Быков: Если Овечкин поедет в Пхенчхан, его просто сожрут и не подавятся
Овечкин пообещал поехать на Олимпиаду вопреки запрету НХЛ
В НХЛ рассказали, в каком случае хоккеистам разрешат поехать на ОИ-2018

Последние новости спорта

21:59 УХЛ. Финал. 5-й матч. «Кременчук» обыграл «Донбасс» и сократил отставание в серии 140 | Хоккей

21:03 Чарльстон. Катерина Бондаренко покидает турнир во втором круге 162 | Теннис / Главные новости спорта

19:34 Чарльстон. Веснина проиграла во втором круге 282-й ракетке мира 135 | Теннис

19:24 Испанец Де Ла Круз победил на третьем этапе велогонки «Тур страны Басков» 126 | Велоспорт

18:53 Чарльстон. Севастова не пустила Петкович в 1/8 финала 136 | Теннис

18:35 Украинцы в мировом рейтинге по самбо 193 | Единоборства

18:14 Менеджер Кличко: Мы больше не хотим иметь дел с Тайсоном Фьюри 186 | Бокс

17:37 Тэйвз: Решение НХЛ по ОИ-2018 приблизит лигу к локауту 178 | Хоккей

15:48 Вольф рассказал подробности «кухонной встречи» с Хэмилтоном 157 | Формула-1

15:32 Василий Ломаченко: Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech 193 | Бокс

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)





Топ-новости недели

Чарльстон. Катерина Бондаренко покидает турнир во втором круге
Елена Костевич - лучшая спортсменка Украины в марте
Ивасюк завоевала малое серебро в рывке на чемпионате Европы в категории до 58 кг
Чарльстон. Цуренко не прошла во второй круг
Чарльстон. Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Чарльстоне








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (77)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги