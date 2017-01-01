В НХЛ рассказали, в каком случае хоккеистам разрешат поехать на ОИ-2018

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн рассказал, в каком случае лига разрешила бы своим хоккеистам принять участие в Зимних Олдимпийских играх 2018 года.



«Конечно, если бы МОК перенес олимпийский турнир по хоккею на летнее время, это было бы здорово. Мы были бы в восторге от участия наших игроков в Олимпиаде, поскольку это бы никак не влияло на наш сезон. Клубы НХЛ не любят эти перерывы на Олимпиаду в самой важной части регулярного чемпионата, они срывают наш сезон.



НХЛ приняла участие в пяти Олимпиадах. Мало того что это ничего не дало нам, особенно в Северной Америке, где играют наши клубы, так ещё и олимпийские сезоны были омрачены снижением конкуренции, сжатым расписанием и травмами игроков», — передает слова Беттмэна



Напомним, в понедельник НХЛ

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн рассказал, в каком случае лига разрешила бы своим хоккеистам принять участие в Зимних Олдимпийских играх 2018 года.«Конечно, если бы МОК перенес олимпийский турнир по хоккею на летнее время, это было бы здорово. Мы были бы в восторге от участия наших игроков в Олимпиаде, поскольку это бы никак не влияло на наш сезон. Клубы НХЛ не любят эти перерывы на Олимпиаду в самой важной части регулярного чемпионата, они срывают наш сезон.НХЛ приняла участие в пяти Олимпиадах. Мало того что это ничего не дало нам, особенно в Северной Америке, где играют наши клубы, так ещё и олимпийские сезоны были омрачены снижением конкуренции, сжатым расписанием и травмами игроков», — передает слова Беттмэна Sportsnet Напомним, в понедельник НХЛ приняла официальное решение не отпускать своих игроков на Игры-2018 в Пхенчхан (Южная Корея).