НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Торонто», «Питтсбург» - «Коламбус», «Тампа» проиграла «Бостону» и другие результаты

В ночь на 5 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан голкипер «Бостона» Туукка Раск, сделавший шатаут в матче с «Тампой Бэй Лайтнинг» (4:0) при 28 отраженных бросках.

Второй звездой назван форвард «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтер, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Каролиной Харрикейнз» (5:3).

Третьей звездой дня стал нападающий «Виннипега Джетс» Патрик Лайне, сделавший дубль в матче с «Сент-Луисом Блюз» (5:2).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/73 матча

2. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/79

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/80

4. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/71

5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 37/79



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/66 передач/79 матчей

2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/54/80

3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/43/73

4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/80

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/63/79



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 4 апреля

Торонто Мэйпл Лифс— Вашингтон Кэпиталз — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 – Эллер (Бураковски, Коннолли) – 14:34

0:2 – Шаттенкирк (Бекстрем, Овечкин) – 30:00 (5x4)

0:3 – Шмидт (Коннолли, Уильямс) – 48:11

0:4 – Уилсон (Винник, Бигл) – 56:46

1:4 – Марнер (ван Римсдайк, Бозак) – 58:52 (5x4)



Питтсбург Пингвинз — Коламбус Блю Джекетс — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

1:0 – Рауни (Уилсон) – 18:51

2:0 – Хернквист (Кюнхакль) – 29:26

3:0 – Дюмоулин (Гюнцель, Кросби) – 32:30 (4x4)

4:0 – Гюнцель (Шульц, Кросби) – 40:33

4:1 – Дубински – 50:20 (4x5)



Бостон Брюинз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

1:0 – Стэффорд (Крейчи, Маккуэйд) – 25:56

2:0 – Пастрняк (Нэш, Миллер) – 36:06

3:0 – Хара (Круг, Бэйкс) – 49:12 (5x4)

4:0 – Пастрняк (Крейчи) – 58:58 (en)



Анахайм Дакс — Калгари Флэймз — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

0:1 — Баклунд (Джиордано, Верстиг) — 15:19

1:1 — Ивз (Гецлаф) — 20:48

2:1 — Биекса (Верметт, Перри) — 33:02

3:1 — Вагнер (Шоу, Томпсон) — 46:43



Сан-Хосе Шаркс — Ванкувер Кэнакс — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

1:0 — Лабанк (Павелски) — 00:18

2:0 — Уорд (Донской, Шлемко) — 00:30

2:1 — Танев (Бисер, Сбиса) — 43:30

3:1 — Тьерни (Бернс, Донской) — 49:18



Оттава Сенаторз — Детройт Ред Уингз — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 – Карлссон (Туррис) – 12:59

2:0 – Пайят (Хоффман, Пажо) – 27:49



Сент-Луис Блюз — Виннипег Джетс — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

1:0 – Пьетранджело – 00:35

1:1 – Лайне (Стюарт, Литтл) – 21:47

1:2 – Элерс (Шайфли, Уилер) – 22:01

1:3 – Стюарт (Перро, Лоури) – 22:49

2:3 – Лехтеря (Барбашев, Сэнфорд) – 24:38

2:4 – Шайфли (Уилер, Элерс) – 44:48

2:5 – Лайне (Перро, Литтл) – 49:02



Нью-Джерси Дэвилз – Филадельфия Флайерз – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Мур (Палмиери, Холл) – 60:59 (3х3)



Нэшвилл Предаторз – Нью-Йорк Айлендерс – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – Фишер (Смит, Уилсон) – 2:03

1:1 – Нелсон (Зайденберг, де Хаан) – 41:32

1:2 – Хики (Галак, Бэйли) – 61:25 (3х3)



Миннесота Уайлд – Каролина Харрикейнз – 5:3 (3:3, 1:0, 1:0)

1:0 – Паризе (Нидеррайтер, Э.Стаал) – 5:39

1:1 –Стемпняк (Слэвин, Скиннер) – 6:56

2:1 –Шредер (Дамба, Эрикссон Эк) – 11:05

2:2 –Скиннер (Раск, Хэнифин) – 16:19 (5х4)

3:2 –Нидеррайтер (Сперджен, Паризе) – 18:16

3:3 –Скиннер (Райан, Стемпняк) – 19:48

4:3 –Койл (Ганзал, Фолин) – 27:25

5:3 –Нидеррайтер (Э.Стаал, Паризе) – 54:18



Даллас Старз – Аризона Койотс – 3:2 ОТ(2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

1:0 – Ричи – 13:54

2:0 – Дикинсон (Крэкнелл) – 17:12

2:1 – Дворак (Макгинн, Келлер) -17:24

2:2 – Дюклер (Бурмистров, Доми) – 55:33

3:2 – Хонка (Смит, Спецца) – 63:45 (3х3)



Колорадо Эвеланш – Чикаго Блэкхоукс – 4:3 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 1:0)

0:1 – Панарин (Тэйвс, Кэйн) – 20:28 (5х4)

0:2 – Хартман (Крюгер) – 24:15

0:3 – Крюгер (Госса, Роживал) – 30:57

1:3 – Дюшен (Ньето) – 32:16 (4х5)

2:3 – Ландескуг – 36:31 (4х5)

3:3 – Григоренко (Барберио, Дюшен) – 45:46

4:3 – Джонсон (Дюшен) – 61:57 (3х3)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. *Вашингтон – 114 очков / 79 матчей

2. *Питтсбург – 109/79

3. *Коламбус – 106/79

4. *Монреаль – 101/79

5. *Рейнджерс – 100/79

6. Оттава – 94/79

7. *Бостон – 94/80

8. Торонто – 93/79

9. Айлендерс – 88/79

10. Тампа-Бэй – 88/79

11. Филадельфия – 85/80

12. Каролина – 84/79

13. Флорида – 77/79

14. Баффало – 76/79

15. Детройт – 76/80

16. Нью-Джерси – 70/79



Западная конференция

1. *Чикаго – 108 очков/80 матчей

2. * Миннесота – 102/80

3. *Анахайм – 101/80

4. *Эдмонтон – 97/79

5. *Сан-Хосе – 95/80

6. *Сент-Луис – 93/79

7. *Калгари – 92/80

8.* Нэшвилл –92/80

9. Лос-Анджелес – 83/79

10. Виннипег – 83/80

11. Даллас – 77/80

12. Ванкувер – 69/79

13. Аризона – 68/80

14. Колорадо – 47/79



* участники плей-офф В ночь на 5 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.Первой звездой признан голкипер «Бостона» Туукка Раск, сделавший шатаут в матче с «Тампой Бэй Лайтнинг» (4:0) при 28 отраженных бросках.Второй звездой назван форвард «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтер, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Каролиной Харрикейнз» (5:3).Третьей звездой дня стал нападающий «Виннипега Джетс» Патрик Лайне, сделавший дубль в матче с «Сент-Луисом Блюз» (5:2).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/73 матча2. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/793. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/804. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/715. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 37/791. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/66 передач/79 матчей2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/54/803. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/43/734. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/805. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/63/79Торонто Мэйпл Лифс—— 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)0:1 – Эллер (Бураковски, Коннолли) – 14:340:2 – Шаттенкирк (Бекстрем, Овечкин) – 30:00 (5x4)0:3 – Шмидт (Коннолли, Уильямс) – 48:110:4 – Уилсон (Винник, Бигл) – 56:461:4 – Марнер (ван Римсдайк, Бозак) – 58:52 (5x4)— Коламбус Блю Джекетс — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)1:0 – Рауни (Уилсон) – 18:512:0 – Хернквист (Кюнхакль) – 29:263:0 – Дюмоулин (Гюнцель, Кросби) – 32:30 (4x4)4:0 – Гюнцель (Шульц, Кросби) – 40:334:1 – Дубински – 50:20 (4x5)— Тампа-Бэй Лайтнинг — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)1:0 – Стэффорд (Крейчи, Маккуэйд) – 25:562:0 – Пастрняк (Нэш, Миллер) – 36:063:0 – Хара (Круг, Бэйкс) – 49:12 (5x4)4:0 – Пастрняк (Крейчи) – 58:58 (en)— Калгари Флэймз — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)0:1 — Баклунд (Джиордано, Верстиг) — 15:191:1 — Ивз (Гецлаф) — 20:482:1 — Биекса (Верметт, Перри) — 33:023:1 — Вагнер (Шоу, Томпсон) — 46:43— Ванкувер Кэнакс — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)1:0 — Лабанк (Павелски) — 00:182:0 — Уорд (Донской, Шлемко) — 00:302:1 — Танев (Бисер, Сбиса) — 43:303:1 — Тьерни (Бернс, Донской) — 49:18— Детройт Ред Уингз — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)1:0 – Карлссон (Туррис) – 12:592:0 – Пайят (Хоффман, Пажо) – 27:49Сент-Луис Блюз —— 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)1:0 – Пьетранджело – 00:351:1 – Лайне (Стюарт, Литтл) – 21:471:2 – Элерс (Шайфли, Уилер) – 22:011:3 – Стюарт (Перро, Лоури) – 22:492:3 – Лехтеря (Барбашев, Сэнфорд) – 24:382:4 – Шайфли (Уилер, Элерс) – 44:482:5 – Лайне (Перро, Литтл) – 49:02– Филадельфия Флайерз – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)1:0 – Мур (Палмиери, Холл) – 60:59 (3х3)Нэшвилл Предаторз –– 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)1:0 – Фишер (Смит, Уилсон) – 2:031:1 – Нелсон (Зайденберг, де Хаан) – 41:321:2 – Хики (Галак, Бэйли) – 61:25 (3х3)– Каролина Харрикейнз – 5:3 (3:3, 1:0, 1:0)1:0 – Паризе (Нидеррайтер, Э.Стаал) – 5:391:1 –Стемпняк (Слэвин, Скиннер) – 6:562:1 –Шредер (Дамба, Эрикссон Эк) – 11:052:2 –Скиннер (Раск, Хэнифин) – 16:19 (5х4)3:2 –Нидеррайтер (Сперджен, Паризе) – 18:163:3 –Скиннер (Райан, Стемпняк) – 19:484:3 –Койл (Ганзал, Фолин) – 27:255:3 –Нидеррайтер (Э.Стаал, Паризе) – 54:18– Аризона Койотс – 3:2 ОТ(2:1, 0:0, 0:1, 1:0)1:0 – Ричи – 13:542:0 – Дикинсон (Крэкнелл) – 17:122:1 – Дворак (Макгинн, Келлер) -17:242:2 – Дюклер (Бурмистров, Доми) – 55:333:2 – Хонка (Смит, Спецца) – 63:45 (3х3)– Чикаго Блэкхоукс – 4:3 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 1:0)0:1 – Панарин (Тэйвс, Кэйн) – 20:28 (5х4)0:2 – Хартман (Крюгер) – 24:150:3 – Крюгер (Госса, Роживал) – 30:571:3 – Дюшен (Ньето) – 32:16 (4х5)2:3 – Ландескуг – 36:31 (4х5)3:3 – Григоренко (Барберио, Дюшен) – 45:464:3 – Джонсон (Дюшен) – 61:57 (3х3)1. *Вашингтон – 114 очков / 79 матчей2. *Питтсбург – 109/793. *Коламбус – 106/794. *Монреаль – 101/795. *Рейнджерс – 100/796. Оттава – 94/797. *Бостон – 94/808. Торонто – 93/799. Айлендерс – 88/7910. Тампа-Бэй – 88/7911. Филадельфия – 85/8012. Каролина – 84/7913. Флорида – 77/7914. Баффало – 76/7915. Детройт – 76/8016. Нью-Джерси – 70/791. *Чикаго – 108 очков/80 матчей2. * Миннесота – 102/803. *Анахайм – 101/804. *Эдмонтон – 97/795. *Сан-Хосе – 95/806. *Сент-Луис – 93/797. *Калгари – 92/808.* Нэшвилл –92/809. Лос-Анджелес – 83/7910. Виннипег – 83/8011. Даллас – 77/8012. Ванкувер – 69/7913. Аризона – 68/8014. Колорадо – 47/79* участники плей-офф