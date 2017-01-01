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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Торонто», «Питтсбург» - «Коламбус», «Тампа» проиграла «Бостону» и другие результаты

Питтсбург — Коламбус (4:1)

В ночь на 5 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Бостона» Туукка Раск, сделавший шатаут в матче с «Тампой Бэй Лайтнинг» (4:0) при 28 отраженных бросках.
Второй звездой назван форвард «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтер, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Каролиной Харрикейнз» (5:3).
Третьей звездой дня стал нападающий «Виннипега Джетс» Патрик Лайне, сделавший дубль в матче с «Сент-Луисом Блюз» (5:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/73 матча
2. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/79
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/80
4. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/71
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 37/79

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/66 передач/79 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/54/80
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/43/73
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/80
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/63/79

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 4 апреля
Торонто Мэйпл Лифс— Вашингтон Кэпиталз  — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
0:1 – Эллер (Бураковски, Коннолли) – 14:34
0:2 – Шаттенкирк (Бекстрем, Овечкин) – 30:00 (5x4)
0:3 – Шмидт (Коннолли, Уильямс) – 48:11
0:4 – Уилсон (Винник, Бигл) – 56:46
1:4 – Марнер (ван Римсдайк, Бозак) – 58:52 (5x4)

Питтсбург Пингвинз  — Коламбус Блю Джекетс  — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
1:0 – Рауни (Уилсон) – 18:51
2:0 – Хернквист (Кюнхакль) – 29:26
3:0 – Дюмоулин (Гюнцель, Кросби) – 32:30 (4x4)
4:0 – Гюнцель (Шульц, Кросби) – 40:33
4:1 – Дубински – 50:20 (4x5)

Бостон Брюинз  — Тампа-Бэй Лайтнинг  — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
1:0 – Стэффорд (Крейчи, Маккуэйд) – 25:56
2:0 – Пастрняк (Нэш, Миллер) – 36:06
3:0 – Хара (Круг, Бэйкс) – 49:12 (5x4)
4:0 – Пастрняк (Крейчи) – 58:58 (en)

Анахайм Дакс — Калгари Флэймз — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
0:1 — Баклунд (Джиордано, Верстиг) — 15:19
1:1 — Ивз (Гецлаф) — 20:48
2:1 — Биекса (Верметт, Перри) — 33:02
3:1 — Вагнер (Шоу, Томпсон) — 46:43

Сан-Хосе Шаркс — Ванкувер Кэнакс — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
1:0 — Лабанк (Павелски) — 00:18
2:0 — Уорд (Донской, Шлемко) — 00:30
2:1 — Танев (Бисер, Сбиса) — 43:30
3:1 — Тьерни (Бернс, Донской) — 49:18

Оттава Сенаторз  — Детройт Ред Уингз  — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 – Карлссон (Туррис) – 12:59
2:0 – Пайят (Хоффман, Пажо) – 27:49

Сент-Луис Блюз  — Виннипег Джетс  — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
1:0 – Пьетранджело – 00:35
1:1 – Лайне (Стюарт, Литтл) – 21:47
1:2 – Элерс (Шайфли, Уилер) – 22:01
1:3 – Стюарт (Перро, Лоури) – 22:49
2:3 – Лехтеря (Барбашев, Сэнфорд) – 24:38
2:4 – Шайфли (Уилер, Элерс) – 44:48
2:5 – Лайне (Перро, Литтл) – 49:02

Нью-Джерси Дэвилз  – Филадельфия Флайерз – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Мур (Палмиери, Холл) – 60:59 (3х3)

Нэшвилл Предаторз –  Нью-Йорк Айлендерс – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – Фишер (Смит, Уилсон) – 2:03
1:1 – Нелсон (Зайденберг, де Хаан) – 41:32
1:2 – Хики (Галак, Бэйли) – 61:25 (3х3)

Миннесота  Уайлд – Каролина Харрикейнз  – 5:3 (3:3, 1:0, 1:0)
1:0 – Паризе (Нидеррайтер, Э.Стаал) – 5:39
1:1 –Стемпняк (Слэвин, Скиннер) – 6:56
2:1 –Шредер (Дамба, Эрикссон Эк) – 11:05
2:2 –Скиннер (Раск, Хэнифин) – 16:19 (5х4)
3:2 –Нидеррайтер (Сперджен, Паризе) – 18:16
3:3 –Скиннер (Райан, Стемпняк) – 19:48
4:3 –Койл (Ганзал, Фолин) – 27:25
5:3 –Нидеррайтер (Э.Стаал, Паризе) – 54:18

Даллас  Старз  – Аризона Койотс – 3:2 ОТ(2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
1:0 –  Ричи – 13:54
2:0 – Дикинсон (Крэкнелл) – 17:12
2:1 – Дворак (Макгинн, Келлер)  -17:24
2:2 – Дюклер (Бурмистров, Доми) – 55:33
3:2 – Хонка (Смит, Спецца) – 63:45 (3х3)

Колорадо Эвеланш  – Чикаго Блэкхоукс  – 4:3 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 1:0)
0:1 – Панарин (Тэйвс, Кэйн) – 20:28 (5х4)
0:2 – Хартман (Крюгер) – 24:15
0:3 – Крюгер (Госса, Роживал) – 30:57
1:3 – Дюшен (Ньето) – 32:16 (4х5)
2:3 – Ландескуг – 36:31 (4х5)
3:3 – Григоренко (Барберио, Дюшен) – 45:46
4:3 – Джонсон (Дюшен) – 61:57 (3х3)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Вашингтон –  114 очков / 79 матчей
2. *Питтсбург – 109/79
3. *Коламбус – 106/79
4. *Монреаль – 101/79
5. *Рейнджерс – 100/79
6. Оттава – 94/79
7. *Бостон – 94/80
8. Торонто – 93/79
9. Айлендерс – 88/79
10. Тампа-Бэй – 88/79
11. Филадельфия – 85/80
12. Каролина – 84/79
13. Флорида – 77/79
14. Баффало – 76/79
15. Детройт – 76/80
16. Нью-Джерси – 70/79

Западная конференция
1. *Чикаго – 108 очков/80 матчей
2. * Миннесота – 102/80
3. *Анахайм – 101/80
4. *Эдмонтон – 97/79
5. *Сан-Хосе – 95/80
6. *Сент-Луис – 93/79
7. *Калгари – 92/80
 8.* Нэшвилл –92/80
9. Лос-Анджелес – 83/79
10. Виннипег – 83/80
11. Даллас – 77/80
12. Ванкувер – 69/79
13. Аризона – 68/80
14. Колорадо – 47/79

* участники плей-офф
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