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УХЛ. Денис Кочетков в тройке лучших бомбардиров плей-офф

УХЛ. Денис Кочетков в тройке лучших бомбардиров плей-офф

В финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и «Кременчуком» лидирует «Донбасс» со счетом 3:1 (3:1, 3:4 ОТ, 3:1, 2:1).

На первом месте в гонке лучших бомбардиров с показателем 11 очков (2+9) находится форвард «Донбасса» Денис Кочетков. Нападающий дончан делит лидерство в гонке с двумя игроками «Кременчука», набравшими столько же баллов: Ильей Коренчуком (4+7) и Виталием Кирющенковым (6+5).

Также в топ-10 бомбардиров плей-офф УХЛ входят 4 игрока донецкого клуба: Виктор Захаров (5+5), Сергей Бабинец (3+7), Виталий Лялька (4+3) и Егор Егоров (2+5).

Отметим, что Денис Кочетков также возглавляет и гонку ассистентов плей-офф Украинской хоккейной лиги (9 результативных передач), обгоняя ближайшего преследователя на 2 очка.

Напомним, пятый матч финальной серии плей-офф УХЛ между «Кременчуком» и «Донбассом» состоится в среду, 5 апреля, на арене «Айсберг» в Кременчуге. Начало – 18:45.
По материалам: ХК Донбасс
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