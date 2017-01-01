На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Эксперт: Шансы сборной России на золото ОИ-2018 увеличились после решения НХЛ

Эксперт: Шансы сборной России на золото ОИ-2018 увеличились после решения НХЛ

Решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры 2018 года увеличило шансы сборной России одержать победу на этом турнире. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов, руководивший командой на Олимпиаде 2006 года.

«Я думаю, что лига поступила неправильно, потому что Олимпиада - это праздник для всего мира, а хоккей - это украшение всех Игр. В целом, шансы нашей сборной значительно повышаются. Помню, как убеждал Олега Знарка (главного тренера сборной России) возглавить команду и говорил, что еще неясно, примут ли игроки НХЛ участие в Олимпиаде. Звание олимпийского чемпиона бесценно, а пройдет некоторое время, и все забудут, что НХЛовцев не было. Но турнир все равно будет интересным, так как соперники соберут хорошие команды», - сказал Крикунов.

В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18. Из-за этого хоккеисты лиги не смогут выступить на Играх 2018 года.

НХЛ делала специальную паузу для выступления своих игроков на Олимпиаде с 1998 года. С тех пор в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.




По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Хоккеисты НХЛ не примут участия в ОИ-2018
Федерация хоккея Канады: Надеялись на другое решение НХЛ, но у нас есть план Б
Федерация хоккея США: Мы уважаем решение НХЛ отказаться от участия в ОИ
Глава IIHF назвал пропуск игроками НХЛ ОИ-2018 грабежом болельщиков
Решение о выступлении игроков НХЛ на ОИ-2018 еще не принято
Игроки НХЛ могут пропустить Олимпиаду в Пхенчхане
Белый тигр выбран талисманом зимних ОИ-2018 года в Пхенчхане
Пихлер призвал отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ осуждают за отказ от ОИ-2018
Эксперт: Шансы сборной России на золото ОИ-2018 увеличились после решения НХЛ
Глава IIHF назвал пропуск игроками НХЛ ОИ-2018 грабежом болельщиков
Федерация хоккея Канады: Надеялись на другое решение НХЛ, но у нас есть план Б
Федерация хоккея США: Мы уважаем решение НХЛ отказаться от участия в ОИ

Последние новости спорта

17:20 Фанни Хорн Биркеланд: Ухожу из биатлона, чувствую, что мое время прошло 59 | Биатлон

17:05 Пара билетов на бой Джошуа–Кличко — за 88 тысяч долларов 67 | Бокс

16:44 НХЛ осуждают за отказ от ОИ-2018 76 | Хоккей

16:08 Эксперт: Шансы сборной России на золото ОИ-2018 увеличились после решения НХЛ 92 | Хоккей

14:49 Глава IIHF назвал пропуск игроками НХЛ ОИ-2018 грабежом болельщиков 102 | Хоккей

14:27 Елена Костевич - лучшая спортсменка Украины в марте 140 | Стрельба / Главные новости спорта

14:14 Ивасюк завоевала малое серебро в рывке на чемпионате Европы в категории до 58 кг 110 | Тяжелая атлетика / Главные новости спорта

11:40 Ортис: Джошуа и Кличко следует лучше подготовиться, Кинг-Конг будет ждать их 165 | Бокс

11:26 Ломаченко: Надеюсь провести в этом году, по крайней мере, три боя 194 | Бокс

10:54 Федерация хоккея Канады: Надеялись на другое решение НХЛ, но у нас есть план Б 140 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)





Топ-новости недели

Елена Костевич - лучшая спортсменка Украины в марте
Ивасюк завоевала малое серебро в рывке на чемпионате Европы в категории до 58 кг
Чарльстон. Цуренко не прошла во второй круг
Чарльстон. Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Чарльстоне
Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Тбилиси








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (49)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги