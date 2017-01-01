Эксперт: Шансы сборной России на золото ОИ-2018 увеличились после решения НХЛ

Решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры 2018 года увеличило шансы сборной России одержать победу на этом турнире. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов, руководивший командой на Олимпиаде 2006 года.
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