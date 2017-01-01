Эксперт: Шансы сборной России на золото ОИ-2018 увеличились после решения НХЛ

Решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры 2018 года увеличило шансы сборной России одержать победу на этом турнире. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов, руководивший командой на Олимпиаде 2006 года.«Я думаю, что лига поступила неправильно, потому что Олимпиада - это праздник для всего мира, а хоккей - это украшение всех Игр. В целом, шансы нашей сборной значительно повышаются. Помню, как убеждал Олега Знарка (главного тренера сборной России) возглавить команду и говорил, что еще неясно, примут ли игроки НХЛ участие в Олимпиаде. Звание олимпийского чемпиона бесценно, а пройдет некоторое время, и все забудут, что НХЛовцев не было. Но турнир все равно будет интересным, так как соперники соберут хорошие команды», - сказал Крикунов.В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18. Из-за этого хоккеисты лиги не смогут выступить на Играх 2018 года.НХЛ делала специальную паузу для выступления своих игроков на Олимпиаде с 1998 года. С тех пор в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.