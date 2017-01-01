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Глава IIHF назвал пропуск игроками НХЛ ОИ-2018 грабежом болельщиков

Глава IIHF назвал пропуск игроками НХЛ ОИ-2018 грабежом болельщиков

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель раскритиковал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпиаду-2018, сообщается на сайте IIHF.

«Мы уважаем причины, по которым НХЛ приняла такое решение, но не скрываем того, что оно ограбит хоккейных болельщиков. Они будут лишены возможности наблюдать за лучшими игроками мира, хоккей уступает в этом плане», — отметил Фазель.

Функционер также напомнил, что, начиная с 1998 года, представители североамериканской лиги были постоянными участниками Олимпийских игр.

«НХЛ может полагать, что она наказывает Международный олимпийский комитет (МОК) или игроков, или и тех и других, за то, что они не предоставили руководству лиги каких-либо значимых уступок. Но все это препятствует росту нашей великой игры», — добавил глава IIHF.

3 апреля НХЛ объявила о решении не отпускать хоккеистов на Игры в Пхенчхан и удалении Олимпиады из своего графика регулярного чемпионата 2017-2018.
Свое решение лига объяснила нежелание МОК пойти на уступки в переговорах о денежных компенсациях за участие игроков в соревнованиях.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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