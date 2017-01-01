Федерация хоккея Канады: Надеялись на другое решение НХЛ, но у нас есть план Б

Национальная хоккейная лига (НХЛ)



Глава Федерации хоккея Канады Том Ренни высказался по поводу решения НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018.



«Сегодняшнее заявление НХЛ — это не то, на что мы надеялись, потому что на Олимпиаде мы хотим видеть противостояние лучших игроков мира. Для нас это подразумевает участие игроков НХЛ. Но это решение не изменит нашу подготовку к Играм — у нас есть план Б, и мы будем готовы двигаться вперед.



В следующем месяце у нас в приоритете ЧМ-2017, после которого начнем реализацию нашего плана», – сказал Ренни.



Зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о том что хоккеисты лиги не примут участие в Олимпийских играх Играх-2018 в Пхенчхане.Глава Федерации хоккея Канады Том Ренни высказался по поводу решения НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018.«Сегодняшнее заявление НХЛ — это не то, на что мы надеялись, потому что на Олимпиаде мы хотим видеть противостояние лучших игроков мира. Для нас это подразумевает участие игроков НХЛ. Но это решение не изменит нашу подготовку к Играм — у нас есть план Б, и мы будем готовы двигаться вперед.В следующем месяце у нас в приоритете ЧМ-2017, после которого начнем реализацию нашего плана», – сказал Ренни.Зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.