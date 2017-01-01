Федерация хоккея США: Мы уважаем решение НХЛ отказаться от участия в ОИ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о том что хоккеисты лиги не примут участие в Олимпийских играх Играх-2018 в Пхенчхане.



Исполнительный директор федерации хоккея США Дэйв Огрин прокомментировал решение руководства НХЛ.



«Мы давно знали, что НХЛ может отказаться от участия в Олимпиаде, и уважаем это решение, — цитирует Огрина



Зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о том что хоккеисты лиги не примут участие в Олимпийских играх Играх-2018 в Пхенчхане.Исполнительный директор федерации хоккея США Дэйв Огрин прокомментировал решение руководства НХЛ.«Мы давно знали, что НХЛ может отказаться от участия в Олимпиаде, и уважаем это решение, — цитирует Огрина NBC Sports . - Хорошие новости в том, что у нас очень большой выбор игроков, потому что наши усилия по развитию хоккея в стране не прошли даром. Мы рассчитываем набрать команду, которая завоюет медали».Зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.