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Федерация хоккея США: Мы уважаем решение НХЛ отказаться от участия в ОИ

Федерация хоккея США: Мы уважаем решение НХЛ отказаться от участия в ОИ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о том что хоккеисты лиги не примут участие в Олимпийских играх Играх-2018 в Пхенчхане.

Исполнительный директор федерации хоккея США Дэйв Огрин прокомментировал решение руководства НХЛ.

«Мы давно знали, что НХЛ может отказаться от участия в Олимпиаде, и уважаем это решение, — цитирует Огрина NBC Sports. -  Хорошие новости в том, что у нас очень большой выбор игроков, потому что наши усилия по развитию хоккея в стране не прошли даром. Мы рассчитываем набрать команду, которая завоюет медали».

 Зимние Олимпийские игры-2018  в южнокорейском Пхенчхане пройдут с  9 по 25 февраля.
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