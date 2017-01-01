Хоккеисты НХЛ не примут участия в ОИ-2018

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
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