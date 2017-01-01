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Хоккеисты НХЛ не примут участия в ОИ-2018

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«Мы ранее четко заявляли, что, несмотря на нежелание клубов НХЛ перерывать сезон-2017/18 для участия игроков в Олимпиаде, мы были готовы выслушать предложения Международного олимпийского комитета (МОК), IIHF, ассоциации игроков НХЛ и других заинтересованных организаций. Однако прошло уже несколько месяцев, но никакого конструктивного диалога не произошло.

Вместо этого МОК заявлял, что участие хоккеистов лиги в Олимпиаде-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018. Профсоюз игроков подтвердил, что не намерен уговаривать клубы принять участие в Играх.

В результате, для внесения ясности, мы подтверждаем, что график сезона-2017/18 будет доработан без перерыва на Олимпийские игры. Теперь этот вопрос мы официально считаем закрытым», — говорится в заявлении НХЛ.

В последний раз игроки лиги пропускали Олимпийские Игры в 1994 году. Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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Теги: Хоккей, НХЛ

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