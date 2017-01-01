НХЛ. «Детройт» по буллитам одолел «Оттаву», «Монреаль» обыграл «Флориду», «Баффало» проиграл «Торонто»

В ночь на 4 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:2) 39-ю шайбу в сезоне и побивший рекорд для новичков из США.

Второй звездой назван нападающий «Монреаля» Арттури Лехконен, набравший 3 (2+1) очка, в игре с «Флоридой Пантерз» (4:1).

Третьей звездой дня стал форвард «Детройт Ред Уингз» Томаш Татар, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 Б).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/72 матча

2. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/78

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/79

4. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/70

5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 37/78



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/65 передачи/78 матчей

2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/53/79

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/79

4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/41/72

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/62/78



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 3 апреля

Детройт Ред Уингз — Оттава Сенаторз — 5:4 Б (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 1:0)

1:0 – Нильсен (Дженсен, Шихэн) – 20:40

1:1 – Барроуз (Туррис, Карлссон) – 21:46

2:1 – Ларкин (Дженсен) – 26:57

2:2 – Карлссон (Хоффман, Андерсон) – 40:51 (5x4)

3:2 – Нюквист – 45:53 (5x4)

4:2 – Нюквист (Грин, Татар) – 48:00 (5x4)

4:3 – Туррис (Стоун) – 48:22

4:4 – Клаэссон (Туррис) – 52:31

5:4 – Свечников – 65:00 ( ПБ)



Флорида Пантерз — Монреаль Канадиенс — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

0:1 – Шоу (Гальченюк, Лехконен) – 13:12

1:1 – Маршессо (Сгарбосса, Писик) – 28:57

1:2 – Лехконен – 41:27

1:3 – Лехконен (Байрон) – 56:49

1:4 – А. Радулов (Пачьоретти, Дано) – 58:34 (en)



Баффало Сэйбрз — Торонто Мэйпл Лифс — 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

0:1 – Комаров (Кадри) – 04:26

0:2 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 05:01

0:3 – ван Римсдайк (Бозак) – 05:09

1:3 – О'Райлли (Джионта) – 21:51 (4x5)

1:4 – Кадри (Марнер, Зайцев) – 45:50 (5x4)

2:4 – Айкел (Райнхарт) – 59:04



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. *Вашингтон – 112 очков / 78 матчей

2. *Питтсбург – 107/78

3. *Коламбус – 106/78

4. *Монреаль – 101/79

5. *Рейнджерс – 100/79

6. Торонто – 93/78

7. Оттава – 92/78

8. Бостон – 92/79

9. Тампа-Бэй – 88/78

10. Айлендерс – 86/78

11. Каролина – 84/78

12. Филадельфия – 84/79

13. Флорида – 77/79

14. Баффало – 76/79

15. Детройт – 76/79

16. Нью-Джерси – 68/78



Западная конференция

1. *Чикаго – 107 очков/79 матчей

2. * Миннесота – 100/79

3. *Анахайм – 99/79

4. *Эдмонтон – 97/78

5. *Сан-Хосе – 95/79

6. *Сент-Луис – 93/78

7. *Калгари – 92/79

8.* Нэшвилл –91/79

9. Лос-Анджелес – 81/78

10. Виннипег – 81/79

11. Даллас – 75/79

12. Ванкувер – 69/78

13. Аризона – 67/79

14. Колорадо – 45/78



* участники плей-офф В ночь на 4 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:2) 39-ю шайбу в сезоне и побивший рекорд для новичков из США.Второй звездой назван нападающий «Монреаля» Арттури Лехконен, набравший 3 (2+1) очка, в игре с «Флоридой Пантерз» (4:1).Третьей звездой дня стал форвард «Детройт Ред Уингз» Томаш Татар, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 Б).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/72 матча2. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/783. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/794. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/705. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 37/781. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/65 передачи/78 матчей2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/53/793. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/794. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/41/725. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/62/78— Оттава Сенаторз — 5:4 Б (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 1:0)1:0 – Нильсен (Дженсен, Шихэн) – 20:401:1 – Барроуз (Туррис, Карлссон) – 21:462:1 – Ларкин (Дженсен) – 26:572:2 – Карлссон (Хоффман, Андерсон) – 40:51 (5x4)3:2 – Нюквист – 45:53 (5x4)4:2 – Нюквист (Грин, Татар) – 48:00 (5x4)4:3 – Туррис (Стоун) – 48:224:4 – Клаэссон (Туррис) – 52:315:4 – Свечников – 65:00 ( ПБ)Флорида Пантерз —— 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)0:1 – Шоу (Гальченюк, Лехконен) – 13:121:1 – Маршессо (Сгарбосса, Писик) – 28:571:2 – Лехконен – 41:271:3 – Лехконен (Байрон) – 56:491:4 – А. Радулов (Пачьоретти, Дано) – 58:34 (en)Баффало Сэйбрз —— 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)0:1 – Комаров (Кадри) – 04:260:2 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 05:010:3 – ван Римсдайк (Бозак) – 05:091:3 – О'Райлли (Джионта) – 21:51 (4x5)1:4 – Кадри (Марнер, Зайцев) – 45:50 (5x4)2:4 – Айкел (Райнхарт) – 59:041. *Вашингтон – 112 очков / 78 матчей2. *Питтсбург – 107/783. *Коламбус – 106/784. *Монреаль – 101/795. *Рейнджерс – 100/796. Торонто – 93/787. Оттава – 92/788. Бостон – 92/799. Тампа-Бэй – 88/7810. Айлендерс – 86/7811. Каролина – 84/7812. Филадельфия – 84/7913. Флорида – 77/7914. Баффало – 76/7915. Детройт – 76/7916. Нью-Джерси – 68/781. *Чикаго – 107 очков/79 матчей2. * Миннесота – 100/793. *Анахайм – 99/794. *Эдмонтон – 97/785. *Сан-Хосе – 95/796. *Сент-Луис – 93/787. *Калгари – 92/798.* Нэшвилл –91/799. Лос-Анджелес – 81/7810. Виннипег – 81/7911. Даллас – 75/7912. Ванкувер – 69/7813. Аризона – 67/7914. Колорадо – 45/78* участники плей-офф