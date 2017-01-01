На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Детройт» по буллитам одолел «Оттаву», «Монреаль» обыграл «Флориду», «Баффало» проиграл «Торонто»

Детройт— Оттава (5:4 Б). Евгений Свечников #37 (Деттройт) – победный буллит

В ночь на 4 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:2) 39-ю шайбу в сезоне и побивший рекорд для новичков из США.
Второй звездой назван нападающий «Монреаля» Арттури Лехконен, набравший 3 (2+1) очка, в игре с «Флоридой Пантерз» (4:1).
Третьей звездой дня стал форвард «Детройт Ред Уингз» Томаш Татар, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 Б).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/72 матча
2. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 39/78
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/79
4. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/70
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 37/78

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/65 передачи/78 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/53/79
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/79
4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/41/72
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/62/78

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 3 апреля
Детройт Ред Уингз — Оттава Сенаторз  — 5:4 Б (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 1:0)
1:0 – Нильсен (Дженсен, Шихэн) – 20:40
1:1 – Барроуз (Туррис, Карлссон) – 21:46
2:1 – Ларкин (Дженсен) – 26:57
2:2 – Карлссон (Хоффман, Андерсон) – 40:51 (5x4)
3:2 – Нюквист – 45:53 (5x4)
4:2 – Нюквист (Грин, Татар) – 48:00 (5x4)
4:3 – Туррис (Стоун) – 48:22
4:4 – Клаэссон (Туррис) – 52:31
5:4 – Свечников – 65:00 ( ПБ)

Флорида Пантерз  — Монреаль Канадиенс  — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
0:1 – Шоу (Гальченюк, Лехконен) – 13:12
1:1 – Маршессо (Сгарбосса, Писик) – 28:57
1:2 – Лехконен – 41:27
1:3 – Лехконен (Байрон) – 56:49
1:4 – А. Радулов (Пачьоретти, Дано) – 58:34 (en)

Баффало Сэйбрз  — Торонто Мэйпл Лифс  — 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
0:1 – Комаров (Кадри) – 04:26
0:2 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 05:01
0:3 – ван Римсдайк (Бозак) – 05:09
1:3 – О'Райлли (Джионта) – 21:51 (4x5)
1:4 – Кадри (Марнер, Зайцев) – 45:50 (5x4)
2:4 – Айкел (Райнхарт) – 59:04

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Вашингтон –  112 очков / 78 матчей
2. *Питтсбург – 107/78
3. *Коламбус – 106/78
4. *Монреаль – 101/79
5. *Рейнджерс – 100/79
6. Торонто – 93/78
7. Оттава – 92/78
8. Бостон – 92/79
9. Тампа-Бэй – 88/78
10. Айлендерс – 86/78
11. Каролина – 84/78
12. Филадельфия – 84/79
13. Флорида – 77/79
14. Баффало – 76/79
15. Детройт – 76/79
16. Нью-Джерси – 68/78

Западная конференция
1. *Чикаго – 107 очков/79 матчей
2. * Миннесота – 100/79
3. *Анахайм – 99/79
4. *Эдмонтон – 97/78
5. *Сан-Хосе – 95/79
6. *Сент-Луис – 93/78
7. *Калгари – 92/79
 8.* Нэшвилл –91/79
9. Лос-Анджелес – 81/78
10. Виннипег – 81/79
11. Даллас – 75/79
12. Ванкувер – 69/78
13. Аризона – 67/79
14. Колорадо – 45/78

* участники плей-офф
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Монреаль» в овертайме победил «Тампу», «Торонто» обыграл «Детройт» и другие результаты
НХЛ. «Торонто» победил «Бостон», «Эдмонтон» всукую обыграл «Лос-Анджелес» и другие результаты
НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», «Анахайм» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты
НХЛ. «Вашингтон» в овертайме обыграл «Миннесоту», «Коламбус» победил «Баффало», «Рейнджерс» проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» победил «Виннипег», «Бостон» разгромил «Детройт», «Даллас» проиграл «Оттаве»
НХЛ. «Виннипег» в овертайме одолел «Анахайм», «Монреаль» победил «Флориду», «Коламбус» проиграл «Каролине» и другие результаты
НХЛ. «Тампа» разгромила «Оттаву», «Монреаль» в овертайме одолел «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» в овертайме уступил «Миннесоте»
НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Филадельфию», «Айлендерс» победил в овертайме «Торонто», «Баффало» проиграл «Нью-Джерси»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. «Детройт» по буллитам одолел «Оттаву», «Монреаль» обыграл «Флориду», «Баффало» проиграл «Торонто»
НХЛ. Панарин, Юханссон и Тальбо – звезды недели
Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Каролину», «Рейнджерс» - «Филадельфию», «Коламбус» проиграл «Вашингтону» и другие результаты
УХЛ. Финал. 4-й матч. «Донбасс» одержал вторую домашнюю победу над «Кременчуком»

Последние новости спорта

10:00 НБА. Карри и Батлер — лучшие игроки недели 22 | Баскетбол

09:42 НХЛ. «Детройт» по буллитам одолел «Оттаву», «Монреаль» обыграл «Флориду», «Баффало» проиграл «Торонто» 44 | Хоккей

09:08 НБА. «Миннесота» обыграла «Портленд» 86 | Баскетбол

08:36 Чарльстон. Цуренко не прошла во второй круг 92 | Теннис

21:45 Чарльстон. Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Чарльстоне 181 | Теннис / Главные новости спорта

19:58 Австралиец Мэтьюс выиграл первый этап велогонки «Тур страны Басков» 137 | Велоспорт

19:33 НХЛ. Панарин, Юханссон и Тальбо – звезды недели 139 | Хоккей

19:07 Тото Вольфф: Гран-при Австралии стал для нас уроком 136 | Формула-1

18:42 Чемпионский вечер бокса от компании «Union Boxing Promotion» в Киеве 170 | Бокс

18:01 15 тяжелоатлетов представят Украину на чемпионате Европы в Хорватии 214 | Тяжелая атлетика

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)





Топ-новости недели

Чарльстон. Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Чарльстоне
Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Тбилиси
Козуб, Политаев и Антонюк – бронзовые призеры чемпионата Европы U23 по греко-римской борьбе (+Видео)
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Майами
Конта завоевала титул на турнире в Майами, обыграв Возняцки








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (36)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги