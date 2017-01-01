НХЛ. «Детройт» по буллитам одолел «Оттаву», «Монреаль» обыграл «Флориду», «Баффало» проиграл «Торонто»

В ночь на 4 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.
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