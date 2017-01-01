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Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел опасный силовой прием, спровоцировав драку в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Инцидент произошел в середине третьего периода.

Российский форвард совершил грубый силовой прием против защитника хозяев льда Зака Веренски, который в данном эпизоде получил травму и не смог продолжить встречу. После этого на площадке завязалась драка, в ходе которой Овечкин разбил нос, вступившемуся за своего одноклубника Джошу Андерсону. В итоге Овечкин получил малый штраф за стычку, Андерсон – два малых штрафа.

Видео силового приема Овечкина можно посмотреть в «Твиттере».

Видео драки Овечкина

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