Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел опасный силовой прием, спровоцировав драку в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Инцидент произошел в середине третьего периода.



Российский форвард совершил грубый силовой прием против защитника хозяев льда Зака Веренски, который в данном эпизоде получил травму и не смог продолжить встречу. После этого на площадке завязалась драка, в ходе которой Овечкин разбил нос, вступившемуся за своего одноклубника Джошу Андерсону. В итоге Овечкин получил малый штраф за стычку, Андерсон – два малых штрафа.



Видео силового приема Овечкина можно посмотреть в «



Видео драки Овечкина



Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел опасный силовой прием, спровоцировав драку в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Инцидент произошел в середине третьего периода.Российский форвард совершил грубый силовой прием против защитника хозяев льда Зака Веренски, который в данном эпизоде получил травму и не смог продолжить встречу. После этого на площадке завязалась драка, в ходе которой Овечкин разбил нос, вступившемуся за своего одноклубника Джошу Андерсону. В итоге Овечкин получил малый штраф за стычку, Андерсон – два малых штрафа.Видео силового приема Овечкина можно посмотреть в « Твиттере ».