НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Каролину», «Рейнджерс» - «Филадельфию», «Коламбус» проиграл «Вашингтону» и другие результаты

В ночь на 3 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.
В Западной конференции определились все участники плей-офф. Ими стали «Чикаго», «Миннесота», «Сент-Луис», «Анахайм», «Эдмонтон», «Сан-Хосе», «Калгари» и «Нэшвилл»..
В Восточной конференции уже обеспечили себе выход в плей-офф 5 клубов - «Вашингтон», «Питтсбург», «Коламбус», «Рейнджерс» и «Монреаль».
Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, сделавший дубль в ворота «Ванкувер Кэнакс» (3:1).
Второй звездой назван голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин, отразивший 41 бросок из 43 в матче против «Чикаго Блэкхоукс» (3:2).
Третьей звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли, забросивший 2 шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз» (4:2)
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/72 матча
2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/79
3. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/70
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 38/77
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 37/78
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/65 передачи/78 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/53/79
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/79
4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/41/72
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/62/78
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 2 апреля
Калгари — Анахайм
— 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
0:1 — Ивз (Фаулер, Кеслер) — 11:32 (5x4)
0:2 — Сильверберг (Кеслер, Биекса) — 19:03
1:2 — Верстиг (Броди, Годро) — 23:48 (5x4)
2:2 — Верстиг (Джиордано, Броди) — 30:01 (5x3)
2:3 — Хольцер (Гецлаф) — 37:53
3:3 — Фролик (Джиордано, Баклунд) — 45:42
3:4 — Шоу (Кеслер, Кольяно) — 56:54
Вратари:
Б.Эллиотт 30/34 – Дж.Бернье 18/21
Рейнджерс
— Филадельфия — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
0:1 — Фильппула (Уил) — 20:33
1:1 — Зибанеджад (Цуккарелло) — 23:57 (5x4)
2:1 — Смит (Цуккарелло, Степан) — 27:10
3:1 — Линдберг (Жирарди, Цуккарелло) — 47:01
4:1 — Крайдер (Степан, Шей) — 49:10
4:2 — Шенн (Гостисбер) — 57:54 (6x5)
4:3 — Фильппула (Ворачек, Гостисбер) — 58:45 (6x5)
Вратари:
Лундквист 20/23 – Столарц 20/24
Ванкувер — Сан-Хосе
— 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
0:1 — Гертл (Бедкер, Хансен) — 11:00
0:2 — Гертл (Власич) — 12:51
1:2 — Берчи (Хорват) — 56:07
1:3 — Марло — 59:57 (en)
Вратари:
Миллер 22/24 – М.Джонс 29/30
Коламбус — Вашингтон
— 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
0:1 — Оши (Бекстрем) — 21:12 (
0:2 — Бураковски (Эллер, Шаттенкирк) — 22:57
0:3 — Нисканен (Бураковски) — 30:05
1:3 — Джонсон — 49:22
2:3 — Куинси — 55:33
Вратари:
Бобровский 27/30 – Холтби 35/37
Питтсбург
— Каролина — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
1:0 — Гюнцель (Руведел, Бонино) — 11:28 (5x4)
1:1 — Скиннер (Линдхольм, Валльмарк) — 13:21
2:1 — Уилсон (Рауни) — 27:50
3:1 — Шири (Хернквист, Кессел) — 45:07 (5x4)
3:2 — Фолк (Ахо, Линдхольм) — 49:38 (5x4)
Вратари:
Мюррей 33/35 – Лэк 23/26
Баффало — Айлендерс
— 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
0:1 — Клаттербак (Ледди) — 09:31
1:1 — Кейн (Смит) — 30:08
1:2 — Хо-Сэнг (Зайденберг) — 31:04
2:2 — Гиргенсонс (Мулсон, Каррье) — 45:17
2:3 — Ли — 49:19
2:4 — Ли — 54:33
Вратари:
Ленер 22/26 – Галак 35/37
Сент-Луис
— Нэшвилл — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
1:0 — Тарасенко (Шварц, Перрон) — 05:22
1:1 — Джохансен (Форсберг, Суббэн) – 11:22 (5x3)
2:1 — Стин (Перрон) — 20:55
3:1 — Перрон (Пьетранджело) — 26:47
4:1 — Эдмундсон — 48:11
Вратари:
Аллен 35/36 – Сарос 21/25
Чикаго — Бостон
— 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
0:1 — Спунер (Хара, Карло) — 06:34
0:2 — Бержерон (Маршан) — 18:57 (5x4)
1:2 — Панарин (Паник, Сибрук) — 38:12
1:3 — Миллер — 49:15
2:3 — Туту (Хейден, Сибрук) — 49:40
Вратари
: Кроуфорд 26/29 – Худобин 41/43
Миннесота – Колорадо – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
1:0 – Ганзал (Поминвилл, Койл) – 5:04
2:0 – Сперджен (Койву, Хаула) – 5:27
2:1 – Ландескуг (Джонсон, Комфер) - 17:03
3:1 – Хаула (Койву, Гранлунд) – 19:40
4:1 – Паризе (Брудин, Э.Стаал)- 23:35 (5х4)
5:1 – Шредер (Сутер) – 36:16
5:2 – Рантанен (Андригетто) – 37:09
Вратари:
Дубник 30/32 – Джереми Смит 11/12, Пикар 12/16.
Тампа-Бэй
– Даллас – 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
1:0 – Эрни (Шустр, Гурде) – 11:27
1:1 – Смит (Спецца, Линделль) – 21:49
1:2 – Спецца (Линделль, Клингберг) – 30:57
2:2 – Коберн (Палат, Строльман) – 49:42
3:2 – Пойнт (Палат, Дотчин) – 45:43
4:2 – Палат (Кучеров, Друэн) – 53:27 (5х4)
5:2 – Эрни (Джонсон, Наместников) – 54:37
5:3 – Ричи (Шор, Линделль) – 56:40
6:3 – Строльман – 59:58 en
Вратари:
Будай 23/26 – Лехтонен 19/24
Лос-Анджелес – Аризона
– 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
0:1 – Бурмистров (Голигоски, Экман-Ларссон) – 19:45 (5х4)
0:2 – Дюклер (Экман-Ларссон, Доми) – 23:09
1:2 – Мартинес (Копитар, ЛаДуэ) – 44:21 (5х4)
Вратари:
Дж. Куик 13/15 – Майк Смит 34/35.
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Вашингтон – 112 очков / 78 матчей
2. *Питтсбург – 107/78
3. *Коламбус – 106/78
4. *Рейнджерс – 100/79
5. *Монреаль – 99/78
6. Бостон – 92/79
7. Торонто – 91/77
8. Оттава – 91/77
9. Тампа-Бэй – 88/78
10. Айлендерс – 86/78
11. Каролина – 84/78
12. Филадельфия – 84/79
13. Флорида – 77/78
14. Баффало – 76/78
15. Детройт – 74/78
16. Нью-Джерси – 68/78
Западная конференция
1. *Чикаго – 107 очков/79 матчей
2. * Миннесота – 100/79
3. *Анахайм – 99/79
4. *Эдмонтон – 97/78
5. *Сан-Хосе – 95/79
6. *Сент-Луис – 93/78
7. *Калгари – 92/79
8.* Нэшвилл –91/79
9. Лос-Анджелес – 81/78
10. Виннипег – 81/79
11. Даллас – 75/79
12. Ванкувер – 69/78
13. Аризона – 67/79
14. Колорадо – 45/78
* Обеспечили место в плей-офф