НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Каролину», «Рейнджерс» - «Филадельфию», «Коламбус» проиграл «Вашингтону» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 2 апреля

В ночь на 3 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.В Западной конференции определились все участники плей-офф. Ими стали «Чикаго», «Миннесота», «Сент-Луис», «Анахайм», «Эдмонтон», «Сан-Хосе», «Калгари» и «Нэшвилл»..В Восточной конференции уже обеспечили себе выход в плей-офф 5 клубов - «Вашингтон», «Питтсбург», «Коламбус», «Рейнджерс» и «Монреаль».Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, сделавший дубль в ворота «Ванкувер Кэнакс» (3:1).Второй звездой назван голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин, отразивший 41 бросок из 43 в матче против «Чикаго Блэкхоукс» (3:2).Третьей звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли, забросивший 2 шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз» (4:2)1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/72 матча2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/793. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/704. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 38/775. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 37/781. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/65 передачи/78 матчей2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/53/793. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/46/794. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/41/725. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/62/78Калгари —— 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)0:1 — Ивз (Фаулер, Кеслер) — 11:32 (5x4)0:2 — Сильверберг (Кеслер, Биекса) — 19:031:2 — Верстиг (Броди, Годро) — 23:48 (5x4)2:2 — Верстиг (Джиордано, Броди) — 30:01 (5x3)2:3 — Хольцер (Гецлаф) — 37:533:3 — Фролик (Джиордано, Баклунд) — 45:423:4 — Шоу (Кеслер, Кольяно) — 56:54Б.Эллиотт 30/34 – Дж.Бернье 18/21— Филадельфия — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)0:1 — Фильппула (Уил) — 20:331:1 — Зибанеджад (Цуккарелло) — 23:57 (5x4)2:1 — Смит (Цуккарелло, Степан) — 27:103:1 — Линдберг (Жирарди, Цуккарелло) — 47:014:1 — Крайдер (Степан, Шей) — 49:104:2 — Шенн (Гостисбер) — 57:54 (6x5)4:3 — Фильппула (Ворачек, Гостисбер) — 58:45 (6x5)Лундквист 20/23 – Столарц 20/24Ванкувер —— 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)0:1 — Гертл (Бедкер, Хансен) — 11:000:2 — Гертл (Власич) — 12:511:2 — Берчи (Хорват) — 56:071:3 — Марло — 59:57 (en)Миллер 22/24 – М.Джонс 29/30Коламбус —— 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)0:1 — Оши (Бекстрем) — 21:12 (0:2 — Бураковски (Эллер, Шаттенкирк) — 22:570:3 — Нисканен (Бураковски) — 30:051:3 — Джонсон — 49:222:3 — Куинси — 55:33Бобровский 27/30 – Холтби 35/37— Каролина — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)1:0 — Гюнцель (Руведел, Бонино) — 11:28 (5x4)1:1 — Скиннер (Линдхольм, Валльмарк) — 13:212:1 — Уилсон (Рауни) — 27:503:1 — Шири (Хернквист, Кессел) — 45:07 (5x4)3:2 — Фолк (Ахо, Линдхольм) — 49:38 (5x4)Мюррей 33/35 – Лэк 23/26Баффало —— 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)0:1 — Клаттербак (Ледди) — 09:311:1 — Кейн (Смит) — 30:081:2 — Хо-Сэнг (Зайденберг) — 31:042:2 — Гиргенсонс (Мулсон, Каррье) — 45:172:3 — Ли — 49:192:4 — Ли — 54:33Ленер 22/26 – Галак 35/37— Нэшвилл — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)1:0 — Тарасенко (Шварц, Перрон) — 05:221:1 — Джохансен (Форсберг, Суббэн) – 11:22 (5x3)2:1 — Стин (Перрон) — 20:553:1 — Перрон (Пьетранджело) — 26:474:1 — Эдмундсон — 48:11Аллен 35/36 – Сарос 21/25Чикаго —— 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)0:1 — Спунер (Хара, Карло) — 06:340:2 — Бержерон (Маршан) — 18:57 (5x4)1:2 — Панарин (Паник, Сибрук) — 38:121:3 — Миллер — 49:152:3 — Туту (Хейден, Сибрук) — 49:40: Кроуфорд 26/29 – Худобин 41/43Миннесота – Колорадо – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)1:0 – Ганзал (Поминвилл, Койл) – 5:042:0 – Сперджен (Койву, Хаула) – 5:272:1 – Ландескуг (Джонсон, Комфер) - 17:033:1 – Хаула (Койву, Гранлунд) – 19:404:1 – Паризе (Брудин, Э.Стаал)- 23:35 (5х4)5:1 – Шредер (Сутер) – 36:165:2 – Рантанен (Андригетто) – 37:09Дубник 30/32 – Джереми Смит 11/12, Пикар 12/16.– Даллас – 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)1:0 – Эрни (Шустр, Гурде) – 11:271:1 – Смит (Спецца, Линделль) – 21:491:2 – Спецца (Линделль, Клингберг) – 30:572:2 – Коберн (Палат, Строльман) – 49:423:2 – Пойнт (Палат, Дотчин) – 45:434:2 – Палат (Кучеров, Друэн) – 53:27 (5х4)5:2 – Эрни (Джонсон, Наместников) – 54:375:3 – Ричи (Шор, Линделль) – 56:406:3 – Строльман – 59:58 enБудай 23/26 – Лехтонен 19/24Лос-Анджелес –– 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)0:1 – Бурмистров (Голигоски, Экман-Ларссон) – 19:45 (5х4)0:2 – Дюклер (Экман-Ларссон, Доми) – 23:091:2 – Мартинес (Копитар, ЛаДуэ) – 44:21 (5х4)Дж. Куик 13/15 – Майк Смит 34/35.1. *Вашингтон – 112 очков / 78 матчей2. *Питтсбург – 107/783. *Коламбус – 106/784. *Рейнджерс – 100/795. *Монреаль – 99/786. Бостон – 92/797. Торонто – 91/778. Оттава – 91/779. Тампа-Бэй – 88/7810. Айлендерс – 86/7811. Каролина – 84/7812. Филадельфия – 84/7913. Флорида – 77/7814. Баффало – 76/7815. Детройт – 74/7816. Нью-Джерси – 68/781. *Чикаго – 107 очков/79 матчей2. * Миннесота – 100/793. *Анахайм – 99/794. *Эдмонтон – 97/785. *Сан-Хосе – 95/796. *Сент-Луис – 93/787. *Калгари – 92/798.* Нэшвилл –91/799. Лос-Анджелес – 81/7810. Виннипег – 81/7911. Даллас – 75/7912. Ванкувер – 69/7813. Аризона – 67/7914. Колорадо – 45/78