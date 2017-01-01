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УХЛ. Финал. 4-й матч. «Донбасс» одержал вторую домашнюю победу над «Кременчуком»

УХЛ. Финал. 4-й матч. «Донбасс» одержал вторую домашнюю победу над «Кременчуком» Фото uhl.com.ua

Вчера, 2 апреля, в Дружковке на арене «Альтаир» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф между «Донбассом» и «Кременчуком».

По сравнению с заявкой на прошлый матч в составах команд произошли изменения. Если у «Донбасса»  произошла  одна корректировка – Роман Благой пропускал игру и возможность сыграть получил Дмитрий Голденков, то у кременчужан изменения приобрели более глобальный характер. На лед вышли Чернышенко и Луговой, не участвовавшие в прошлом матче. Денис Исаенко и Сергей Кузьмик эту игру пропускали.

Команды активно начали матч, но отличиться в первом периоде так и не сумели, несмотря на множество возможностей. Надежную игру демонстрировали гокиперы.

В середине второй двадцатиминутки хозяева открыли счет. Никита Буценко (29-я минута) отправил шайбу в угол ворот Эдуарда Захарченко. На этом «Донбасс» не остановился: «Кременчук» потерял шайбу в своей зоне, Сергей Бабинец бросил с неудобной, Захарченко отбил, а Виталий Лялька (35) забросил в пустые ворота – 2:0.

Отыграть одну шайбу кременчужане смогли  на старте третьего периода. Севастьян Карпенко (43) размочил счет. Большего гостям достичь не удалось.

«Донбасс» одержал вторую домашнюю победу и увеличил отрыв в финальной серии первого сезона УХЛ до 3:1  ((3:1, 3:4 ОТ, 3:1, 2:1).

Пятый матч состоится 5 апреля на льду СК «Айсберг» в Кременчуге. Начало игры в 18:45.

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Финал. Четвертый матч. Дружковка. «Альтаир». 2 апреля
«Донбасс» (Донецк) – «Кременчук» (Кременчуг - 2:1 (0:0; 2:0; 0:1)
Шайбы:
1:0 - Буценко (Бабинец, Победоносцев), 28:33 больш.
2:0 - Лялька (Бабинец, Буценко), 34:43
2:1 - Карпенко (Чернышенко), 42:40

Счет в серии: 3:1 (3:1, 3:4 ОТ, 3:1, 2:1)
По материалам: hcdonbass.com
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