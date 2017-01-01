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НХЛ. «Монреаль» в овертайме победил «Тампу», «Торонто» обыграл «Детройт» и другие результаты

Тампа-Бэй — Монреаль (1:2 ОТ). Филлип Дано #24 (Монреаль)

В ночь на 2 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/71 матч
2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/78
3. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/69
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 38/77
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/77

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/65 передачи/78 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/53/78
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/41/71
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/45/78
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/61/77

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 1апреля
Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
1:0 — Макдэвид (Марун, Ларссон) — 19:11
1:1 — Гецлаф (Сильверберг, Фаулер) — 23:27 (5x4)
1:2 — Ивз (Верметт, Сильверберг) — 48:53 (5x4)
2:2 — Лучич (Драйзайтль, Макдэвид) — 58:02 (5x4)
3:2 — Драйзайтль (Макдэвид) — 61:26 (3x3)

Филадельфия Флайерз  — Нью-Джерси Дэвилз — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
1:0 – Шенн (Жиру, Гостисбер) – 07:28 (5x4)
2:0 – Макдональд (Вандевельде, Гудас) – 11:28
3:0 – Уил (Ворачек, дель Зотто) – 30:06 (4x3)

Каролина Харрикейнз  — Даллас Старз  — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 – Спецца (Эли, Пэтерин) – 24:46
0:2 – Клингберг – 58:03 (en),
0:3 – Шор – 58:35 (en)

Тампа-Бэй Лайтнинг  — Монреаль Канадиенс  — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
0:1 – Дано (Пачьоретти) – 34:24
1:1 – Гурд (Хедман, Друен) – 51:38
1:2 – А. Радулов (Пачьоретти, Дано) – 60:51 (3x3)

Детройт Ред Уингз  — Торонто Мэйпл Лифс  — 4:5 (1:0, 1:3, 2:2)
1:0 – Нюквист (Нильсен, Дженсен) – 14:50
1:1 – Мэттьюс (Комаров, Зайцев) – 22:56 (5x4)
1:2 – Марнер (Кэррик) – 33:53
1:3 – Нюландер (Мэттьюс, Полак) – 35:08
2:3 – Дженсен (Хельм) – 36:42
3:3 – Кронвалль (Зеттерберг, Нюквист) – 54:41
3:4 – ван Римсдайк (Бозак, Гардинер) – 57:34
3:5 – Мэттьюс (Бойл) – 58:51
4:5 – Грин (Ларкин, Хельм) – 59:15 (6x5)

Виннипег Джетс  — Оттава Сенаторз  — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
0:1 – Хоффман (Брассар) – 16:15
1:1 – Уилер – 23:29
1:2 – Хоффман (Пайят, Сеси) – 23:40
2:2 – Лоури (Троуба) – 30:43
3:2 – Перро (Литтл, Троуба) – 47:46
4:2 – Элерс (Литтл) – 59:35 (en)

Нэшвилл Предаторз  — Миннесота Уайлд  — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 – Форсберг (Йози, Джохансен) – 37:21
2:0 – Фиала – 37:31
3:0 – Суббэн – 57:37 (en)

Бостон Брюинз — Флорида Пантерз — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
1:0 — Аккьяри — 17:03
1:1 — Ванек (Севьюр, Бьюгстад) — 21:38
2:1 — Бержерон (Хара, Пастрняк) — 27:56
2:2 — Ягр (Яндл, Маршессо) — 29:53 (5x4)
3:2 — Крейчи — 34:30
4:2 — Маршан (Спунер, Пастрняк) — 58:16 (5x4)
5:2 — Бержерон — 59:48 (en)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  110 очков / 77 матчей
2. Коламбус – 106/77
3. Питтсбург – 105/77
4. Монреаль – 99/78
5. Рейнджерс – 98/78
6. Торонто – 91/77
7. Оттава – 91/77
8. Бостон – 90/78
9. Тампа-Бэй – 86/77
10. Айлендерс – 84/77
11. Каролина – 84/77
12. Филадельфия – 84/78
13. Флорида – 77/78
14. Баффало – 76/77
15. Детройт – 74/78
16. Нью-Джерси – 68/78

Западная конференция
1. Чикаго – 107 очков/78 матчей
2. Миннесота – 98/78
3. Эдмонтон – 97/78
4. Анахайм – 97/78
5. Сан-Хосе – 93/78
6. Калгари – 92/78
7. Сент-Луис – 91/77
8. Нэшвилл –91/78
9. Лос-Анджелес – 81/77
10. Виннипег – 81/79
11. Даллас – 75/78
12. Ванкувер – 69/77
13. Аризона – 65/78
14. Колорадо – 45/77
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