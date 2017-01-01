НХЛ. «Монреаль» в овертайме победил «Тампу», «Торонто» обыграл «Детройт» и другие результаты

В ночь на 2 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.
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