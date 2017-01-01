НХЛ. «Монреаль» в овертайме победил «Тампу», «Торонто» обыграл «Детройт» и другие результаты

В ночь на 2 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/71 матч

2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/78

3. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/69

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 38/77

5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/77



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/65 передачи/78 матчей

2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/53/78

3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/41/71

4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/45/78

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/61/77



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 1апреля

Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

1:0 — Макдэвид (Марун, Ларссон) — 19:11

1:1 — Гецлаф (Сильверберг, Фаулер) — 23:27 (5x4)

1:2 — Ивз (Верметт, Сильверберг) — 48:53 (5x4)

2:2 — Лучич (Драйзайтль, Макдэвид) — 58:02 (5x4)

3:2 — Драйзайтль (Макдэвид) — 61:26 (3x3)



Филадельфия Флайерз — Нью-Джерси Дэвилз — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

1:0 – Шенн (Жиру, Гостисбер) – 07:28 (5x4)

2:0 – Макдональд (Вандевельде, Гудас) – 11:28

3:0 – Уил (Ворачек, дель Зотто) – 30:06 (4x3)



Каролина Харрикейнз — Даллас Старз — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

0:1 – Спецца (Эли, Пэтерин) – 24:46

0:2 – Клингберг – 58:03 (en),

0:3 – Шор – 58:35 (en)



Тампа-Бэй Лайтнинг — Монреаль Канадиенс — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – Дано (Пачьоретти) – 34:24

1:1 – Гурд (Хедман, Друен) – 51:38

1:2 – А. Радулов (Пачьоретти, Дано) – 60:51 (3x3)



Детройт Ред Уингз — Торонто Мэйпл Лифс — 4:5 (1:0, 1:3, 2:2)

1:0 – Нюквист (Нильсен, Дженсен) – 14:50

1:1 – Мэттьюс (Комаров, Зайцев) – 22:56 (5x4)

1:2 – Марнер (Кэррик) – 33:53

1:3 – Нюландер (Мэттьюс, Полак) – 35:08

2:3 – Дженсен (Хельм) – 36:42

3:3 – Кронвалль (Зеттерберг, Нюквист) – 54:41

3:4 – ван Римсдайк (Бозак, Гардинер) – 57:34

3:5 – Мэттьюс (Бойл) – 58:51

4:5 – Грин (Ларкин, Хельм) – 59:15 (6x5)



Виннипег Джетс — Оттава Сенаторз — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

0:1 – Хоффман (Брассар) – 16:15

1:1 – Уилер – 23:29

1:2 – Хоффман (Пайят, Сеси) – 23:40

2:2 – Лоури (Троуба) – 30:43

3:2 – Перро (Литтл, Троуба) – 47:46

4:2 – Элерс (Литтл) – 59:35 (en)



Нэшвилл Предаторз — Миннесота Уайлд — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 – Форсберг (Йози, Джохансен) – 37:21

2:0 – Фиала – 37:31

3:0 – Суббэн – 57:37 (en)



Бостон Брюинз — Флорида Пантерз — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

1:0 — Аккьяри — 17:03

1:1 — Ванек (Севьюр, Бьюгстад) — 21:38

2:1 — Бержерон (Хара, Пастрняк) — 27:56

2:2 — Ягр (Яндл, Маршессо) — 29:53 (5x4)

3:2 — Крейчи — 34:30

4:2 — Маршан (Спунер, Пастрняк) — 58:16 (5x4)

5:2 — Бержерон — 59:48 (en)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 110 очков / 77 матчей

2. Коламбус – 106/77

3. Питтсбург – 105/77

4. Монреаль – 99/78

5. Рейнджерс – 98/78

6. Торонто – 91/77

7. Оттава – 91/77

8. Бостон – 90/78

9. Тампа-Бэй – 86/77

10. Айлендерс – 84/77

11. Каролина – 84/77

12. Филадельфия – 84/78

13. Флорида – 77/78

14. Баффало – 76/77

15. Детройт – 74/78

16. Нью-Джерси – 68/78



Западная конференция

1. Чикаго – 107 очков/78 матчей

2. Миннесота – 98/78

3. Эдмонтон – 97/78

4. Анахайм – 97/78

5. Сан-Хосе – 93/78

6. Калгари – 92/78

7. Сент-Луис – 91/77

8. Нэшвилл –91/78

9. Лос-Анджелес – 81/77

10. Виннипег – 81/79

11. Даллас – 75/78

12. Ванкувер – 69/77

13. Аризона – 65/78

14. Колорадо – 45/77 В ночь на 2 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/71 матч2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 39/783. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/694. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 38/775. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/771. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 29 голов/65 передачи/78 матчей2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/53/783. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/41/714. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/45/785. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/61/77— Анахайм Дакс — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)1:0 — Макдэвид (Марун, Ларссон) — 19:111:1 — Гецлаф (Сильверберг, Фаулер) — 23:27 (5x4)1:2 — Ивз (Верметт, Сильверберг) — 48:53 (5x4)2:2 — Лучич (Драйзайтль, Макдэвид) — 58:02 (5x4)3:2 — Драйзайтль (Макдэвид) — 61:26 (3x3)— Нью-Джерси Дэвилз — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)1:0 – Шенн (Жиру, Гостисбер) – 07:28 (5x4)2:0 – Макдональд (Вандевельде, Гудас) – 11:283:0 – Уил (Ворачек, дель Зотто) – 30:06 (4x3)Каролина Харрикейнз —— 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)0:1 – Спецца (Эли, Пэтерин) – 24:460:2 – Клингберг – 58:03 (en),0:3 – Шор – 58:35 (en)Тампа-Бэй Лайтнинг —— 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)0:1 – Дано (Пачьоретти) – 34:241:1 – Гурд (Хедман, Друен) – 51:381:2 – А. Радулов (Пачьоретти, Дано) – 60:51 (3x3)Детройт Ред Уингз —— 4:5 (1:0, 1:3, 2:2)1:0 – Нюквист (Нильсен, Дженсен) – 14:501:1 – Мэттьюс (Комаров, Зайцев) – 22:56 (5x4)1:2 – Марнер (Кэррик) – 33:531:3 – Нюландер (Мэттьюс, Полак) – 35:082:3 – Дженсен (Хельм) – 36:423:3 – Кронвалль (Зеттерберг, Нюквист) – 54:413:4 – ван Римсдайк (Бозак, Гардинер) – 57:343:5 – Мэттьюс (Бойл) – 58:514:5 – Грин (Ларкин, Хельм) – 59:15 (6x5)— Оттава Сенаторз — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)0:1 – Хоффман (Брассар) – 16:151:1 – Уилер – 23:291:2 – Хоффман (Пайят, Сеси) – 23:402:2 – Лоури (Троуба) – 30:433:2 – Перро (Литтл, Троуба) – 47:464:2 – Элерс (Литтл) – 59:35 (en)— Миннесота Уайлд — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)1:0 – Форсберг (Йози, Джохансен) – 37:212:0 – Фиала – 37:313:0 – Суббэн – 57:37 (en)— Флорида Пантерз — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)1:0 — Аккьяри — 17:031:1 — Ванек (Севьюр, Бьюгстад) — 21:382:1 — Бержерон (Хара, Пастрняк) — 27:562:2 — Ягр (Яндл, Маршессо) — 29:53 (5x4)3:2 — Крейчи — 34:304:2 — Маршан (Спунер, Пастрняк) — 58:16 (5x4)5:2 — Бержерон — 59:48 (en)1. Вашингтон – 110 очков / 77 матчей2. Коламбус – 106/773. Питтсбург – 105/774. Монреаль – 99/785. Рейнджерс – 98/786. Торонто – 91/777. Оттава – 91/778. Бостон – 90/789. Тампа-Бэй – 86/7710. Айлендерс – 84/7711. Каролина – 84/7712. Филадельфия – 84/7813. Флорида – 77/7814. Баффало – 76/7715. Детройт – 74/7816. Нью-Джерси – 68/781. Чикаго – 107 очков/78 матчей2. Миннесота – 98/783. Эдмонтон – 97/784. Анахайм – 97/785. Сан-Хосе – 93/786. Калгари – 92/787. Сент-Луис – 91/778. Нэшвилл –91/789. Лос-Анджелес – 81/7710. Виннипег – 81/7911. Даллас – 75/7812. Ванкувер – 69/7713. Аризона – 65/7814. Колорадо – 45/77