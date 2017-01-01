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НХЛ. «Чикаго» обыграл «Коламбус», «Аризона» победила «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграл по буллитам «Питтсбургу» и другие результаты

Рейнджерс — Питтсбург (3:4 Б)

В ночь на 1 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б) и ставший автором победного буллита.
Второй звездой назван форвард «Аризоны Койотс» Кристиан Дворак, сделавший дубль в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).
Третьей звездой дня стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший 32 броска из 33-х в матче с «Коламбусом Блю Джекетс» (3:1).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/71 матч
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/68
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/77
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 36/76
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/77

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 28 голов/63 передачи/77 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/53/78
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/41/71
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/45/77
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/61/77

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 31 марта
Чикаго Блэкхоукс — Коламбус Блю Джекетс — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Панарин (Кейн, Тэйвз) — 00:32 (5x4)
1:1 — Фолиньо (Ганье, Джонсон) — 17:15 (4x4)
2:1 — Мариан Госса (Кейн, Сибрук) — 17:37 (4x4)
3:1 — Панарин (Кейн, Керо) — 59:16 (en)

Нью-Йорк Рейнджерс  — Питтсбург Пингвинз — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Гюнцель (Кросби, Кессел) — 20:39
0:2 — Кросби (Шири, Хэйнси) — 30:46
1:2 — Холден — 39:33 (5x4)
1:3 — Раст (Коул) — 46:46
2:3 — Нэш (Миллер, Жирарди) — 48:50
3:3 — Крайдер (Миллер, Холден) — 59:48 (6x5)
3:4 — Кессел — 65:00 (ПБ)

Аризона Койотс — Вашингтон Кэпиталз — 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)
1:0 — Дворак — 07:26
2:0 — Джурис (Голигоски) — 09:05
3:0 — Бурмистров (Доан, Круз) — 13:12
3:1 — Бекстрем (Оши, Юханссон) — 21:59 (5x4)
3:2 — Винник (Уилсон, Орлов) — 31:04
4:2 – Дворак – 33:28 (5x4)
5:2 — Бурмистров (Доми, Дианджело) — 37:52 (5x4)
6:2 — Холланд — 50:17
6:3 — Уильямс (Нисканен, Юханссон) — 50:37

Ванкувер Кэнакс — Лос-Анджелес Кингз — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
0:1 — Игинла (Мартинес, Ладью) — 32:48 (5x4)
0:2 — Тоффоли (Маззин, Шор) — 36:38

Колорадо Эвеланш — Сент-Луис Блюз — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
0:1 — Ривз (Апшолл, Шмальц) — 12:29
1:1 — Комфер (Маккиннон, Бэрри) — 31:49 (5x4)
2:1 — Дюшейн — 65:00 (ПБ)

Калгари Флэймз — Сан-Хосе Шаркс — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
1:0 — Годро (Беннетт) — 12:26
2:0 — Монахан (Ткачук, Верстиг) — 23:39 (5x4)
2:1 — Власич (Хэйли, Серенсен) — 28:25
3:1 — Стэйджан (Стоун) — 32:38
4:1 — Чиассон (Верстиг, Броди) — 37:09
4:2 — Карлссон (Павелски, Мартин) — 53:06
5:2 — Беннетт (Чиассон, Броди) — 59:26 (en)

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Дэвилз — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
1:0 — Ли (Бойчак, Таварес) — 05:44 (5x4)
2:0 — Бовилье (Хо-Сэнг, Чимера) — 37:54
2:1 — Хенрик (Кенневилль, Заха) — 51:23 (5x4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  110 очков / 77 матчей
2. Коламбус – 106/77
3. Питтсбург – 105/77
4. Рейнджерс – 98/78
5. Монреаль – 97/77
6. Оттава – 91/76
7. Торонто – 89/76
8. Бостон – 88/77
9. Тампа-Бэй – 85/76
10. Каролина – 84/76
11. Айлендерс – 84/77
12. Филадельфия – 82/77
13. Флорида – 77/77
14. Баффало – 76/77
15. Детройт – 74/77
16. Нью-Джерси – 68/77

Западная конференция
1. Чикаго – 107 очков/78 матчей
2. Миннесота – 98/77
3. Анахайм – 96/77
4. Эдмонтон – 95/77
5. Сан-Хосе – 93/78
6. Калгари – 92/78
7. Сент-Луис – 91/77
8. Нэшвилл – 89/77
9. Лос-Анджелес – 81/77
10. Виннипег – 79/78
11. Даллас – 73/77
12. Ванкувер – 69/77
13. Аризона – 65/78
14. Колорадо – 45/77
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