НХЛ. «Чикаго» обыграл «Коламбус», «Аризона» победила «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграл по буллитам «Питтсбургу» и другие результаты

В ночь на 1 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б) и ставший автором победного буллита.

Второй звездой назван форвард «Аризоны Койотс» Кристиан Дворак, сделавший дубль в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).

Третьей звездой дня стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший 32 броска из 33-х в матче с «Коламбусом Блю Джекетс» (3:1).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/71 матч

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/68

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/77

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 36/76

5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/77



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 28 голов/63 передачи/77 матчей

2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/53/78

3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/41/71

4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/45/77

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/61/77



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 31 марта

Чикаго Блэкхоукс — Коламбус Блю Джекетс — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Панарин (Кейн, Тэйвз) — 00:32 (5x4)

1:1 — Фолиньо (Ганье, Джонсон) — 17:15 (4x4)

2:1 — Мариан Госса (Кейн, Сибрук) — 17:37 (4x4)

3:1 — Панарин (Кейн, Керо) — 59:16 (en)



Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург Пингвинз — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Гюнцель (Кросби, Кессел) — 20:39

0:2 — Кросби (Шири, Хэйнси) — 30:46

1:2 — Холден — 39:33 (5x4)

1:3 — Раст (Коул) — 46:46

2:3 — Нэш (Миллер, Жирарди) — 48:50

3:3 — Крайдер (Миллер, Холден) — 59:48 (6x5)

3:4 — Кессел — 65:00 (ПБ)



Аризона Койотс — Вашингтон Кэпиталз — 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)

1:0 — Дворак — 07:26

2:0 — Джурис (Голигоски) — 09:05

3:0 — Бурмистров (Доан, Круз) — 13:12

3:1 — Бекстрем (Оши, Юханссон) — 21:59 (5x4)

3:2 — Винник (Уилсон, Орлов) — 31:04

4:2 – Дворак – 33:28 (5x4)

5:2 — Бурмистров (Доми, Дианджело) — 37:52 (5x4)

6:2 — Холланд — 50:17

6:3 — Уильямс (Нисканен, Юханссон) — 50:37



Ванкувер Кэнакс — Лос-Анджелес Кингз — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

0:1 — Игинла (Мартинес, Ладью) — 32:48 (5x4)

0:2 — Тоффоли (Маззин, Шор) — 36:38



Колорадо Эвеланш — Сент-Луис Блюз — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 — Ривз (Апшолл, Шмальц) — 12:29

1:1 — Комфер (Маккиннон, Бэрри) — 31:49 (5x4)

2:1 — Дюшейн — 65:00 (ПБ)



Калгари Флэймз — Сан-Хосе Шаркс — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

1:0 — Годро (Беннетт) — 12:26

2:0 — Монахан (Ткачук, Верстиг) — 23:39 (5x4)

2:1 — Власич (Хэйли, Серенсен) — 28:25

3:1 — Стэйджан (Стоун) — 32:38

4:1 — Чиассон (Верстиг, Броди) — 37:09

4:2 — Карлссон (Павелски, Мартин) — 53:06

5:2 — Беннетт (Чиассон, Броди) — 59:26 (en)



Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Дэвилз — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

1:0 — Ли (Бойчак, Таварес) — 05:44 (5x4)

2:0 — Бовилье (Хо-Сэнг, Чимера) — 37:54

2:1 — Хенрик (Кенневилль, Заха) — 51:23 (5x4)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 110 очков / 77 матчей

2. Коламбус – 106/77

3. Питтсбург – 105/77

4. Рейнджерс – 98/78

5. Монреаль – 97/77

6. Оттава – 91/76

7. Торонто – 89/76

8. Бостон – 88/77

9. Тампа-Бэй – 85/76

10. Каролина – 84/76

11. Айлендерс – 84/77

12. Филадельфия – 82/77

13. Флорида – 77/77

14. Баффало – 76/77

15. Детройт – 74/77

16. Нью-Джерси – 68/77



Западная конференция

1. Чикаго – 107 очков/78 матчей

2. Миннесота – 98/77

3. Анахайм – 96/77

4. Эдмонтон – 95/77

5. Сан-Хосе – 93/78

6. Калгари – 92/78

7. Сент-Луис – 91/77

8. Нэшвилл – 89/77

9. Лос-Анджелес – 81/77

10. Виннипег – 79/78

11. Даллас – 73/77

12. Ванкувер – 69/77

13. Аризона – 65/78

14. Колорадо – 45/77 В ночь на 1 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.Первой звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б) и ставший автором победного буллита.Второй звездой назван форвард «Аризоны Койотс» Кристиан Дворак, сделавший дубль в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).Третьей звездой дня стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший 32 броска из 33-х в матче с «Коламбусом Блю Джекетс» (3:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43 гола/71 матч2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/683. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/774. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 36/765. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/771. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 28 голов/63 передачи/77 матчей2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/53/783. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 43/41/714. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/45/775. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 22/61/77— Коламбус Блю Джекетс — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)1:0 — Панарин (Кейн, Тэйвз) — 00:32 (5x4)1:1 — Фолиньо (Ганье, Джонсон) — 17:15 (4x4)2:1 — Мариан Госса (Кейн, Сибрук) — 17:37 (4x4)3:1 — Панарин (Кейн, Керо) — 59:16 (en)Нью-Йорк Рейнджерс —— 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)0:1 — Гюнцель (Кросби, Кессел) — 20:390:2 — Кросби (Шири, Хэйнси) — 30:461:2 — Холден — 39:33 (5x4)1:3 — Раст (Коул) — 46:462:3 — Нэш (Миллер, Жирарди) — 48:503:3 — Крайдер (Миллер, Холден) — 59:48 (6x5)3:4 — Кессел — 65:00 (ПБ)— Вашингтон Кэпиталз — 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)1:0 — Дворак — 07:262:0 — Джурис (Голигоски) — 09:053:0 — Бурмистров (Доан, Круз) — 13:123:1 — Бекстрем (Оши, Юханссон) — 21:59 (5x4)3:2 — Винник (Уилсон, Орлов) — 31:044:2 – Дворак – 33:28 (5x4)5:2 — Бурмистров (Доми, Дианджело) — 37:52 (5x4)6:2 — Холланд — 50:176:3 — Уильямс (Нисканен, Юханссон) — 50:37Ванкувер Кэнакс —— 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)0:1 — Игинла (Мартинес, Ладью) — 32:48 (5x4)0:2 — Тоффоли (Маззин, Шор) — 36:38— Сент-Луис Блюз — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)0:1 — Ривз (Апшолл, Шмальц) — 12:291:1 — Комфер (Маккиннон, Бэрри) — 31:49 (5x4)2:1 — Дюшейн — 65:00 (ПБ)— Сан-Хосе Шаркс — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)1:0 — Годро (Беннетт) — 12:262:0 — Монахан (Ткачук, Верстиг) — 23:39 (5x4)2:1 — Власич (Хэйли, Серенсен) — 28:253:1 — Стэйджан (Стоун) — 32:384:1 — Чиассон (Верстиг, Броди) — 37:094:2 — Карлссон (Павелски, Мартин) — 53:065:2 — Беннетт (Чиассон, Броди) — 59:26 (en)— Нью-Джерси Дэвилз — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)1:0 — Ли (Бойчак, Таварес) — 05:44 (5x4)2:0 — Бовилье (Хо-Сэнг, Чимера) — 37:542:1 — Хенрик (Кенневилль, Заха) — 51:23 (5x4)1. Вашингтон – 110 очков / 77 матчей2. Коламбус – 106/773. Питтсбург – 105/774. Рейнджерс – 98/785. Монреаль – 97/776. Оттава – 91/767. Торонто – 89/768. Бостон – 88/779. Тампа-Бэй – 85/7610. Каролина – 84/7611. Айлендерс – 84/7712. Филадельфия – 82/7713. Флорида – 77/7714. Баффало – 76/7715. Детройт – 74/7716. Нью-Джерси – 68/771. Чикаго – 107 очков/78 матчей2. Миннесота – 98/773. Анахайм – 96/774. Эдмонтон – 95/775. Сан-Хосе – 93/786. Калгари – 92/787. Сент-Луис – 91/778. Нэшвилл – 89/779. Лос-Анджелес – 81/7710. Виннипег – 79/7811. Даллас – 73/7712. Ванкувер – 69/7713. Аризона – 65/7814. Колорадо – 45/77