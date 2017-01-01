НХЛ. «Виннипег» в овертайме одолел «Анахайм», «Монреаль» победил «Флориду», «Коламбус» проиграл «Каролине» и другие результаты

В ночь на 31 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось девять матча.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер, набравший 3 (0+3) очка в матче с «Флоридой Пантерз» (6:2).

Второй звездой назван вратарь «Бостон Брюинз» Туука Раск, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Даллас Старз» (2:0).

Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, сделавший дубль в игре с «Оттава Сенаторз» (5:1).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/70 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/68

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/77

4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/76

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 36/76



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 28 голов/63 передачи/77 матчей

2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/50/77

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/45/77

4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/70

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/61/76



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 30 марта

Виннипег Джетс — Анахайм Дакс — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)

0:1 — Сильверберг (Кеслер) — 08:18

1:1 — Армиа (Бафлин) — 11:54 (4x5)

1:2 — Перри (Верметт, Мэнсон) — 18:56

1:3 — Перри (Линдхольм, Ватанен) — 27:01 (5x4)

2:3 — Уилер (Элерс, Троуба) — 51:35

3:3 — Бафлин (Перро, Элерс) — 59:48 (6x5)

4:3 — Шайфли (Бафлин) — 63:34 (3x3)



Миннесота Уайлд — Оттава Сенаторз — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

0:1 — Хоффман (Стоун, Сеси) — 16:20

1:1 — Нидеррайтер (Бродин, Стюарт) — 17:07

2:1 — Нидеррайтер (Стаал, Стюарт) — 27:08

3:1 — Эрикссон Эк (Койл, Спаржон) — 37:32

4:1 — Дамба (Койву, Гранлунд) — 44:46 (5x4)

5:1 — Поминвилль (Койл, Ганзал) — 51:53



Эдмонтон Ойлерз — Сан-Хосе Шаркс — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

0:1 – Хансен (Мартин) – 01:01

1:1 – Марун (Макдэвид, Драйзайтль) – 10:22

2:1 – Макдэвид (Клефбом, Каджула) – 17:28 (4x5)

3:1 – Марун (Рассел) – 47:51

3:2 – Павелски (Власич, Хансен) – 53:59



Бостон Брюинз — Даллас Старз — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 – Маршан (Бэйкс) – 15:14

2:0 – Круг (Пастрняк, Маршан) – 21:18 (5x4)



Нэшвилл Предаторз — Торонто Мэйпл Лифс — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 – ван Римсдайк (Зайцев, Марнер) – 18:42 (5x4)

0:2 – Мэттьюс (Браун, Гардинер) – 38:43 (5x4)

1:2 – Форсберг (Джохансен, Арвидссон) – 49:37

1:3 – Браун (Кадри, Гардинер) – 59:01 (en)



Монреаль Канадиенс — Флорида Пантерз — 6:2 (3:0, 0:1, 3:1)

1:0 – Байрон (Галлахер, Больё) – 07:24

2:0 – Плеканец (Галлахер, Емелин) – 10:04

3:0 – Байрон (Больё, Галлахер) – 13:19

3:1 – Смит (Йокинен) – 30:41

4:1 – Пачьоретти (А. Радулов) – 43:52

4:2 – Мэтисон (Трочек, Писик) – 48:45

5:2 – Галлахер (Дэвидсон, Плеканец) – 52:55

6:2 – Дано (А. Радулов) – 56:49



Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

0:1 – Нильсен (Хельм) – 04:22

1:1 – Браун (Дюмон) – 18:58

2:1 – Шустр (Палат) – 22:22

2:2 – Декайзер (Татар, Зеттерберг) – 32:46

3:2 – Киллорн – 36:13 (5x4)

4:2 – Друен (Хедман, Пойнт) – 38:04 (5x4)

5:2 – Гурд (Палат, Шустр) – 46:03

5:3 – Грин (Нильсен, Ларкин) – 48:18 (5x4)



Филадельфия Флайерз — Нью-Йорк Айлендерс — 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)

1:0 – Вейс (Кутюрье, Шенн) – 04:30

2:0 – Кутюрье (Мэннинг, Шенн) – 05:49

3:0 – Гудас (Вейс, Кутюрье) – 08:06

4:0 – Уил (Симмондс, Фильппула) – 09:19

5:0 – Симмондс (Гостисбер, Ворачек) – 15:42 (5x4)

5:1 – Клаттербак (Джионта, де Хаан) – 23:14

5:2 – Чимера (де Хаан) – 40:40

5:3 – Лэдд (Цизикас, Пелеч) – 56:02

6:3 – Фильппула (Симмондс, Вандевельде) – 58:19 (en)



Каролина Харрикейнз — Коламбус Блю Джекетс — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – Джонсон (Ганье, Хартнелл) – 36:25

1:1 – Скиннер (Терявяйнен, Песке) – 55:40

2:1 – Хэнифин (Скиннер, Терявяйнен) – 62:16 (3x3)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 110 очков / 76 матчей

2. Коламбус – 106/76

3. Питтсбург – 103/76

4. Рейнджерс – 97/77

5. Монреаль – 97/77

6. Оттава – 91/76

7. Торонто – 89/76

8. Бостон – 88/77

9. Тампа-Бэй – 85/76

10. Каролина – 84/76

11. Айлендерс – 82/76

12. Филадельфия – 87/77

13. Флорида – 77/77

14. Баффало – 76/77

15. Детройт – 74/77

16. Нью-Джерси – 68/76



Западная конференция

1. Чикаго – 105 очков/77 матчей

2. Миннесота – 98/77

3. Анахайм – 96/77

4. Эдмонтон – 95/77

5. Сан-Хосе – 93/77

6. Сент-Луис – 90/76

7. Калгари – 90/77

8. Нэшвилл – 89/77

9. Лос-Анджелес – 79/76

10. Виннипег – 79/78

11. Даллас – 73/77

12. Ванкувер – 69/76

13. Аризона – 63/77

14. Колорадо – 43/76 В ночь на 31 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось девять матча.Первой звездой признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер, набравший 3 (0+3) очка в матче с «Флоридой Пантерз» (6:2).Второй звездой назван вратарь «Бостон Брюинз» Туука Раск, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Даллас Старз» (2:0).Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, сделавший дубль в игре с «Оттава Сенаторз» (5:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/70 матчей2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/683. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/774. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/765. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 36/761. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 28 голов/63 передачи/77 матчей2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/50/773. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/45/774. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/705. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/61/76— Анахайм Дакс — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)0:1 — Сильверберг (Кеслер) — 08:181:1 — Армиа (Бафлин) — 11:54 (4x5)1:2 — Перри (Верметт, Мэнсон) — 18:561:3 — Перри (Линдхольм, Ватанен) — 27:01 (5x4)2:3 — Уилер (Элерс, Троуба) — 51:353:3 — Бафлин (Перро, Элерс) — 59:48 (6x5)4:3 — Шайфли (Бафлин) — 63:34 (3x3)— Оттава Сенаторз — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)0:1 — Хоффман (Стоун, Сеси) — 16:201:1 — Нидеррайтер (Бродин, Стюарт) — 17:072:1 — Нидеррайтер (Стаал, Стюарт) — 27:083:1 — Эрикссон Эк (Койл, Спаржон) — 37:324:1 — Дамба (Койву, Гранлунд) — 44:46 (5x4)5:1 — Поминвилль (Койл, Ганзал) — 51:53— Сан-Хосе Шаркс — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)0:1 – Хансен (Мартин) – 01:011:1 – Марун (Макдэвид, Драйзайтль) – 10:222:1 – Макдэвид (Клефбом, Каджула) – 17:28 (4x5)3:1 – Марун (Рассел) – 47:513:2 – Павелски (Власич, Хансен) – 53:59— Даллас Старз — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)1:0 – Маршан (Бэйкс) – 15:142:0 – Круг (Пастрняк, Маршан) – 21:18 (5x4)Нэшвилл Предаторз —— 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)0:1 – ван Римсдайк (Зайцев, Марнер) – 18:42 (5x4)0:2 – Мэттьюс (Браун, Гардинер) – 38:43 (5x4)1:2 – Форсберг (Джохансен, Арвидссон) – 49:371:3 – Браун (Кадри, Гардинер) – 59:01 (en)— Флорида Пантерз — 6:2 (3:0, 0:1, 3:1)1:0 – Байрон (Галлахер, Больё) – 07:242:0 – Плеканец (Галлахер, Емелин) – 10:043:0 – Байрон (Больё, Галлахер) – 13:193:1 – Смит (Йокинен) – 30:414:1 – Пачьоретти (А. Радулов) – 43:524:2 – Мэтисон (Трочек, Писик) – 48:455:2 – Галлахер (Дэвидсон, Плеканец) – 52:556:2 – Дано (А. Радулов) – 56:49— Детройт Ред Уингз — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)0:1 – Нильсен (Хельм) – 04:221:1 – Браун (Дюмон) – 18:582:1 – Шустр (Палат) – 22:222:2 – Декайзер (Татар, Зеттерберг) – 32:463:2 – Киллорн – 36:13 (5x4)4:2 – Друен (Хедман, Пойнт) – 38:04 (5x4)5:2 – Гурд (Палат, Шустр) – 46:035:3 – Грин (Нильсен, Ларкин) – 48:18 (5x4)— Нью-Йорк Айлендерс — 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)1:0 – Вейс (Кутюрье, Шенн) – 04:302:0 – Кутюрье (Мэннинг, Шенн) – 05:493:0 – Гудас (Вейс, Кутюрье) – 08:064:0 – Уил (Симмондс, Фильппула) – 09:195:0 – Симмондс (Гостисбер, Ворачек) – 15:42 (5x4)5:1 – Клаттербак (Джионта, де Хаан) – 23:145:2 – Чимера (де Хаан) – 40:405:3 – Лэдд (Цизикас, Пелеч) – 56:026:3 – Фильппула (Симмондс, Вандевельде) – 58:19 (en)— Коламбус Блю Джекетс — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)0:1 – Джонсон (Ганье, Хартнелл) – 36:251:1 – Скиннер (Терявяйнен, Песке) – 55:402:1 – Хэнифин (Скиннер, Терявяйнен) – 62:16 (3x3)1. Вашингтон – 110 очков / 76 матчей2. Коламбус – 106/763. Питтсбург – 103/764. Рейнджерс – 97/775. Монреаль – 97/776. Оттава – 91/767. Торонто – 89/768. Бостон – 88/779. Тампа-Бэй – 85/7610. Каролина – 84/7611. Айлендерс – 82/7612. Филадельфия – 87/7713. Флорида – 77/7714. Баффало – 76/7715. Детройт – 74/7716. Нью-Джерси – 68/761. Чикаго – 105 очков/77 матчей2. Миннесота – 98/773. Анахайм – 96/774. Эдмонтон – 95/775. Сан-Хосе – 93/776. Сент-Луис – 90/767. Калгари – 90/778. Нэшвилл – 89/779. Лос-Анджелес – 79/7610. Виннипег – 79/7811. Даллас – 73/7712. Ванкувер – 69/7613. Аризона – 63/7714. Колорадо – 43/76