НХЛ. «Виннипег» в овертайме одолел «Анахайм», «Монреаль» победил «Флориду», «Коламбус» проиграл «Каролине» и другие результаты

В ночь на 31 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось девять матча.
Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер, набравший 3 (0+3) очка в матче с «Флоридой Пантерз» (6:2).
Второй звездой назван вратарь «Бостон Брюинз» Туука Раск, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Даллас Старз» (2:0).
Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, сделавший дубль в игре с «Оттава Сенаторз» (5:1).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/70 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/68
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/77
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/76
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 36/76
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 28 голов/63 передачи/77 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/50/77
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 38/45/77
4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/70
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/61/76
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 30 марта
Виннипег Джетс
— Анахайм Дакс — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
0:1 — Сильверберг (Кеслер) — 08:18
1:1 — Армиа (Бафлин) — 11:54 (4x5)
1:2 — Перри (Верметт, Мэнсон) — 18:56
1:3 — Перри (Линдхольм, Ватанен) — 27:01 (5x4)
2:3 — Уилер (Элерс, Троуба) — 51:35
3:3 — Бафлин (Перро, Элерс) — 59:48 (6x5)
4:3 — Шайфли (Бафлин) — 63:34 (3x3)
Миннесота Уайлд
— Оттава Сенаторз — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
0:1 — Хоффман (Стоун, Сеси) — 16:20
1:1 — Нидеррайтер (Бродин, Стюарт) — 17:07
2:1 — Нидеррайтер (Стаал, Стюарт) — 27:08
3:1 — Эрикссон Эк (Койл, Спаржон) — 37:32
4:1 — Дамба (Койву, Гранлунд) — 44:46 (5x4)
5:1 — Поминвилль (Койл, Ганзал) — 51:53
Эдмонтон Ойлерз
— Сан-Хосе Шаркс — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
0:1 – Хансен (Мартин) – 01:01
1:1 – Марун (Макдэвид, Драйзайтль) – 10:22
2:1 – Макдэвид (Клефбом, Каджула) – 17:28 (4x5)
3:1 – Марун (Рассел) – 47:51
3:2 – Павелски (Власич, Хансен) – 53:59
Бостон Брюинз
— Даллас Старз — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 – Маршан (Бэйкс) – 15:14
2:0 – Круг (Пастрняк, Маршан) – 21:18 (5x4)
Нэшвилл Предаторз — Торонто Мэйпл Лифс
— 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 – ван Римсдайк (Зайцев, Марнер) – 18:42 (5x4)
0:2 – Мэттьюс (Браун, Гардинер) – 38:43 (5x4)
1:2 – Форсберг (Джохансен, Арвидссон) – 49:37
1:3 – Браун (Кадри, Гардинер) – 59:01 (en)
Монреаль Канадиенс
— Флорида Пантерз — 6:2 (3:0, 0:1, 3:1)
1:0 – Байрон (Галлахер, Больё) – 07:24
2:0 – Плеканец (Галлахер, Емелин) – 10:04
3:0 – Байрон (Больё, Галлахер) – 13:19
3:1 – Смит (Йокинен) – 30:41
4:1 – Пачьоретти (А. Радулов) – 43:52
4:2 – Мэтисон (Трочек, Писик) – 48:45
5:2 – Галлахер (Дэвидсон, Плеканец) – 52:55
6:2 – Дано (А. Радулов) – 56:49
Тампа-Бэй Лайтнинг
— Детройт Ред Уингз — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
0:1 – Нильсен (Хельм) – 04:22
1:1 – Браун (Дюмон) – 18:58
2:1 – Шустр (Палат) – 22:22
2:2 – Декайзер (Татар, Зеттерберг) – 32:46
3:2 – Киллорн – 36:13 (5x4)
4:2 – Друен (Хедман, Пойнт) – 38:04 (5x4)
5:2 – Гурд (Палат, Шустр) – 46:03
5:3 – Грин (Нильсен, Ларкин) – 48:18 (5x4)
Филадельфия Флайерз
— Нью-Йорк Айлендерс — 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)
1:0 – Вейс (Кутюрье, Шенн) – 04:30
2:0 – Кутюрье (Мэннинг, Шенн) – 05:49
3:0 – Гудас (Вейс, Кутюрье) – 08:06
4:0 – Уил (Симмондс, Фильппула) – 09:19
5:0 – Симмондс (Гостисбер, Ворачек) – 15:42 (5x4)
5:1 – Клаттербак (Джионта, де Хаан) – 23:14
5:2 – Чимера (де Хаан) – 40:40
5:3 – Лэдд (Цизикас, Пелеч) – 56:02
6:3 – Фильппула (Симмондс, Вандевельде) – 58:19 (en)
Каролина Харрикейнз
— Коламбус Блю Джекетс — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – Джонсон (Ганье, Хартнелл) – 36:25
1:1 – Скиннер (Терявяйнен, Песке) – 55:40
2:1 – Хэнифин (Скиннер, Терявяйнен) – 62:16 (3x3)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 110 очков / 76 матчей
2. Коламбус – 106/76
3. Питтсбург – 103/76
4. Рейнджерс – 97/77
5. Монреаль – 97/77
6. Оттава – 91/76
7. Торонто – 89/76
8. Бостон – 88/77
9. Тампа-Бэй – 85/76
10. Каролина – 84/76
11. Айлендерс – 82/76
12. Филадельфия – 87/77
13. Флорида – 77/77
14. Баффало – 76/77
15. Детройт – 74/77
16. Нью-Джерси – 68/76
Западная конференция
1. Чикаго – 105 очков/77 матчей
2. Миннесота – 98/77
3. Анахайм – 96/77
4. Эдмонтон – 95/77
5. Сан-Хосе – 93/77
6. Сент-Луис – 90/76
7. Калгари – 90/77
8. Нэшвилл – 89/77
9. Лос-Анджелес – 79/76
10. Виннипег – 79/78
11. Даллас – 73/77
12. Ванкувер – 69/76
13. Аризона – 63/77
14. Колорадо – 43/76