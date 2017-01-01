НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Колорадо», «Питтсбург» проиграл «Чикаго» и другие результаты

В ночь на 30 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Джером Игинла, c голом и голевой передачей в матче с «Калгари Флэймз» (4:1).

Второй звездой назван форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который забросил шайбу и отметился результативной передачей в игре с «Колорадо Эвеланш» (5:3).

Третьей звездой дня стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс » Кори Кроуфорд, отразивший 31 из 32-х бросков в матче против «Питтсбург Пингвинз» (5:1).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/70 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/68

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/76

4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/76

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 35/75



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/62 передачи/76 матчей

2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/50/77

3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/70

4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/61/76

5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/44/76



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 29 марта

Питтсбург Пингвинз — Чикаго Блэкхоукс — 1:5 (0:4, 0:0, 1:1)

0:1 – Панарин (Кейн, Керо) – 03:23

0:2 – Паник (Шмальц, Тэйвз) – 14:39

0:3 – Крюгер (Кейн, Панарин) – 19:05

0:4 – Мариан Госса (Хартман) – 19:44

0:5 – Керо – 43:32

1:5 – Раст (Коул, Каллен) – 45:46 (4x4)



Колорадо Эвеланш — Вашингтон Кэпиталз — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

0:1 — Карлсон (Кузнецов, Бураковски) — 04:00 (5x4)

1:1 — Рантанен (Маккиннон, Андригетто) — 11:11

1:2 — Бигл (Шаттенкирк, Уилсон) — 11:48

1:3 — Юханссон (Оши, Шаттенкирк) — 24:57 (5x4)

1:4 — Кузнецов (Юханссон, Уильямс) — 31:03

2:4 — Ньето (Григоренко, Бурк) — 33:50

3:4 — Маккиннон (Бэрри, Андригетто) — 44:29

3:5 — Эллер (Винник) — 58:38 (en)



Аризона Койотс— Сент-Луис Блюз — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 — Берглунд (Пяаярви, Парэйко) — 09:16

0:2 — Тарасенко (Шварц, Боумистер) — 22:25

1:2 — Голигоски (Дворак, Келлер) — 54:37 (5x4)

1:3 — Перрон (Берглунд, Пьетранджело) — 59:40 (en)



Калгари Флэймз — Лос-Анджелес Кингз — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

1:0 – Хэмилтон (Монахан, Годро) – 03:04

1:1 – Льюис (Форборт, Копитар) – 12:04

1:2 – Игинла – 39:14

1:3 – Копитар (Маззин, Габорик) – 46:09

1:4 – Картер (Игинла, Габорик) – 52:40



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 110 очков / 76 матчей

2. Коламбус – 105/75

3. Питтсбург – 103/76

4. Рейнджерс – 97/77

5. Монреаль – 95/76

6. Оттава – 91/75

7. Торонто – 87/75

8. Бостон – 86/76

9. Тампа-Бэй – 83/75

10. Айлендерс – 82/75

11. Каролина – 82/75

12. Филадельфия – 80/76

13. Флорида – 77/76

14. Баффало – 76/77

15. Детройт – 74/76

16. Нью-Джерси – 68/76



Западная конференция

1. Чикаго – 105 очков/77 матчей

2. Миннесота – 96/76

3. Анахайм – 95/76

4. Сан-Хосе – 93/76

5. Эдмонтон – 93/76

6. Сент-Луис – 90/76

7. Калгари – 90/77

8. Нэшвилл – 89/76

9. Лос-Анджелес – 79/76

10. Виннипег – 77/77

11. Даллас – 73/76

12. Ванкувер – 69/76

13. Аризона – 63/77

14. Колорадо – 43/76 В ночь на 30 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.Первой звездой признан нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Джером Игинла, c голом и голевой передачей в матче с «Калгари Флэймз» (4:1).Второй звездой назван форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который забросил шайбу и отметился результативной передачей в игре с «Колорадо Эвеланш» (5:3).Третьей звездой дня стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс » Кори Кроуфорд, отразивший 31 из 32-х бросков в матче против «Питтсбург Пингвинз» (5:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/70 матчей2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/683. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/764. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/765. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 35/751. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/62 передачи/76 матчей2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/50/773. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/704. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/61/765. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/44/76Питтсбург Пингвинз —— 1:5 (0:4, 0:0, 1:1)0:1 – Панарин (Кейн, Керо) – 03:230:2 – Паник (Шмальц, Тэйвз) – 14:390:3 – Крюгер (Кейн, Панарин) – 19:050:4 – Мариан Госса (Хартман) – 19:440:5 – Керо – 43:321:5 – Раст (Коул, Каллен) – 45:46 (4x4)Колорадо Эвеланш —— 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)0:1 — Карлсон (Кузнецов, Бураковски) — 04:00 (5x4)1:1 — Рантанен (Маккиннон, Андригетто) — 11:111:2 — Бигл (Шаттенкирк, Уилсон) — 11:481:3 — Юханссон (Оши, Шаттенкирк) — 24:57 (5x4)1:4 — Кузнецов (Юханссон, Уильямс) — 31:032:4 — Ньето (Григоренко, Бурк) — 33:503:4 — Маккиннон (Бэрри, Андригетто) — 44:293:5 — Эллер (Винник) — 58:38 (en)Аризона Койотс—— 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)0:1 — Берглунд (Пяаярви, Парэйко) — 09:160:2 — Тарасенко (Шварц, Боумистер) — 22:251:2 — Голигоски (Дворак, Келлер) — 54:37 (5x4)1:3 — Перрон (Берглунд, Пьетранджело) — 59:40 (en)Калгари Флэймз —— 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)1:0 – Хэмилтон (Монахан, Годро) – 03:041:1 – Льюис (Форборт, Копитар) – 12:041:2 – Игинла – 39:141:3 – Копитар (Маззин, Габорик) – 46:091:4 – Картер (Игинла, Габорик) – 52:401. Вашингтон – 110 очков / 76 матчей2. Коламбус – 105/753. Питтсбург – 103/764. Рейнджерс – 97/775. Монреаль – 95/766. Оттава – 91/757. Торонто – 87/758. Бостон – 86/769. Тампа-Бэй – 83/7510. Айлендерс – 82/7511. Каролина – 82/7512. Филадельфия – 80/7613. Флорида – 77/7614. Баффало – 76/7715. Детройт – 74/7616. Нью-Джерси – 68/761. Чикаго – 105 очков/77 матчей2. Миннесота – 96/763. Анахайм – 95/764. Сан-Хосе – 93/765. Эдмонтон – 93/766. Сент-Луис – 90/767. Калгари – 90/778. Нэшвилл – 89/769. Лос-Анджелес – 79/7610. Виннипег – 77/7711. Даллас – 73/7612. Ванкувер – 69/7613. Аризона – 63/7714. Колорадо – 43/76