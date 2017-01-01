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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Колорадо», «Питтсбург» проиграл «Чикаго» и другие результаты

НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Колорадо», «Питтсбург» проиграл «Чикаго» и другие результаты

В ночь на 30 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Джером Игинла, c голом и голевой передачей в матче с «Калгари Флэймз» (4:1).
Второй звездой назван форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который забросил шайбу и отметился результативной передачей в игре с «Колорадо Эвеланш» (5:3).
Третьей звездой дня стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс » Кори Кроуфорд, отразивший 31 из 32-х бросков в матче против «Питтсбург Пингвинз» (5:1).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/70 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/68
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/76
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 36/76
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 35/75

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/62 передачи/76 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/50/77
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/70
4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/61/76
5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/44/76

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 29 марта
Питтсбург Пингвинз  — Чикаго Блэкхоукс  — 1:5 (0:4, 0:0, 1:1)
0:1 – Панарин (Кейн, Керо) – 03:23
0:2 – Паник (Шмальц, Тэйвз) – 14:39
0:3 – Крюгер (Кейн, Панарин) – 19:05
0:4 – Мариан Госса (Хартман) – 19:44
0:5 – Керо – 43:32
1:5 – Раст (Коул, Каллен) – 45:46 (4x4)

Колорадо Эвеланш — Вашингтон Кэпиталз — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
0:1 — Карлсон (Кузнецов, Бураковски) — 04:00 (5x4)
1:1 — Рантанен (Маккиннон, Андригетто) — 11:11
1:2 — Бигл (Шаттенкирк, Уилсон) — 11:48
1:3 — Юханссон (Оши, Шаттенкирк) — 24:57 (5x4)
1:4 — Кузнецов (Юханссон, Уильямс) — 31:03
2:4 — Ньето (Григоренко, Бурк) — 33:50
3:4 — Маккиннон (Бэрри, Андригетто) — 44:29
3:5 — Эллер (Винник) — 58:38 (en)

Аризона Койотс— Сент-Луис Блюз — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 — Берглунд (Пяаярви, Парэйко) — 09:16
0:2 — Тарасенко (Шварц, Боумистер) — 22:25
1:2 — Голигоски (Дворак, Келлер) — 54:37 (5x4)
1:3 — Перрон (Берглунд, Пьетранджело) — 59:40 (en)

Калгари Флэймз — Лос-Анджелес Кингз — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
1:0 – Хэмилтон (Монахан, Годро) – 03:04
1:1 – Льюис (Форборт, Копитар) – 12:04
1:2 – Игинла – 39:14
1:3 – Копитар (Маззин, Габорик) – 46:09
1:4 – Картер (Игинла, Габорик) – 52:40

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  110 очков / 76 матчей
2. Коламбус – 105/75
3. Питтсбург – 103/76
4. Рейнджерс – 97/77
5. Монреаль – 95/76
6. Оттава – 91/75
7. Торонто – 87/75
8. Бостон – 86/76
9. Тампа-Бэй – 83/75
10. Айлендерс – 82/75
11. Каролина – 82/75
12. Филадельфия – 80/76
13. Флорида – 77/76
14. Баффало – 76/77
15. Детройт – 74/76
16. Нью-Джерси – 68/76

Западная конференция
1. Чикаго – 105 очков/77 матчей
2. Миннесота – 96/76
3. Анахайм – 95/76
4. Сан-Хосе – 93/76
5. Эдмонтон – 93/76
6. Сент-Луис – 90/76
7. Калгари – 90/77
8. Нэшвилл – 89/76
9. Лос-Анджелес – 79/76
10. Виннипег – 77/77
11. Даллас – 73/76
12. Ванкувер – 69/76
13. Аризона – 63/77
14. Колорадо – 43/76
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