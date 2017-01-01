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УХЛ. Пидгурский и Витер о втором матче финальной серии

УХЛ. Пидгурский и Витер о втором матче финальной серии

Вчера, 28 марта, в Кременчуге на арене «Альтаир» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги во втором матче финальной серии «Кременчук»  одержал победу над «Донбассом» в овертайме со счетом 4:3. Счет в серии ста равным – 1:1.

Наставники команд прокомментировали выступление своих подопечных.

Главный тренер «Кременчука» Дмитрий Пидгурский: «Получилась хорошая игра. Обе команды продемонстрировали очень хороший, остро атакующий хоккей. Спасибо ребятам.
Нам повезло забросить в овертайме. Ребята сыграли надежно, выложились, молодцы. То, что я сказал команде, останется в команде. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. В такой атмосфере всегда приятно играть. Еще раз спасибо».

Главный тренер «Донбасса» Сергей Витер: «В игре не использовали хорошие моменты, чтобы выиграть. Моменты были, но не забили. Затянули, овертайм. Сопернику повезло, идем дальше.
Играть друг за друга, не бояться, нужно выигрывать. Чего ждать в Дружковке? Хорошего хоккея, как и в этом матче».

Напомним, третий матч финальной серии пройдет в Дружковке в пятницу, 31 марта, в 18:45.

По материалам: УХЛ
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