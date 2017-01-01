УХЛ. Пидгурский и Витер о втором матче финальной серии

Вчера, 28 марта, в Кременчуге на арене «Альтаир» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги во втором матче финальной серии



Наставники команд прокомментировали выступление своих подопечных.



Главный тренер «Кременчука» Дмитрий Пидгурский: «Получилась хорошая игра. Обе команды продемонстрировали очень хороший, остро атакующий хоккей. Спасибо ребятам.

Нам повезло забросить в овертайме. Ребята сыграли надежно, выложились, молодцы. То, что я сказал команде, останется в команде. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. В такой атмосфере всегда приятно играть. Еще раз спасибо».



Главный тренер «Донбасса» Сергей Витер: «В игре не использовали хорошие моменты, чтобы выиграть. Моменты были, но не забили. Затянули, овертайм. Сопернику повезло, идем дальше.

Играть друг за друга, не бояться, нужно выигрывать. Чего ждать в Дружковке? Хорошего хоккея, как и в этом матче».



Напомним, третий матч финальной серии пройдет в Дружковке в пятницу, 31 марта, в 18:45.



Вчера, 28 марта, в Кременчуге на арене «Альтаир» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги во втором матче финальной серии «Кременчук» одержал победу над «Донбассом» в овертайме со счетом 4:3. Счет в серии ста равным – 1:1.Наставники команд прокомментировали выступление своих подопечных.«Получилась хорошая игра. Обе команды продемонстрировали очень хороший, остро атакующий хоккей. Спасибо ребятам.Нам повезло забросить в овертайме. Ребята сыграли надежно, выложились, молодцы. То, что я сказал команде, останется в команде. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. В такой атмосфере всегда приятно играть. Еще раз спасибо».«В игре не использовали хорошие моменты, чтобы выиграть. Моменты были, но не забили. Затянули, овертайм. Сопернику повезло, идем дальше.Играть друг за друга, не бояться, нужно выигрывать. Чего ждать в Дружковке? Хорошего хоккея, как и в этом матче».Напомним, третий матч финальной серии пройдет в Дружковке в пятницу, 31 марта, в 18:45.

По материалам: УХЛ