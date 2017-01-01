НХЛ. «Вашингтон» в овертайме обыграл «Миннесоту», «Коламбус» победил «Баффало», «Рейнджерс» проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты

В ночь на 29 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 11 матчей.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 4 (3+1) очка мачте с «Миннесотой Уайлд» (5:4).

Второй звездой назван голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1), после которого «Ойлерс» обеспечили себе место в плей-офф.

Третьей звездой игрового дня стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забивший 35-й гол в сезоне в матче против «Флориды» (3:2) и установивший новый рекорд для новичков «Лифс».



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/69 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/68

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/76

4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 35/75

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 35/75



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/62 передачи/76 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/69

3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/48/76

4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/61/75

5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/44/76



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 28 марта

Ванкувер Кэнакс — Анахайм Дакс — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

0:1 — Перри (Ритчи, Верметт) — 00:23

0:2 — Ивз (Ракелль, Биекса) — 01:37

0:3 — Ритчи (Линдхольм, Мэнсон) — 19:44

0:4 — Монтур (Верметт) — 23:44

1:4 — Бисер (Саттер) — 42:34



Сан-Хосе Шаркс — Нью-Йорк Рейнджерс — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

1:0 — Хансен (Гертл, Бедкер) — 01:44

1:1 — Миллер (Пампел) — 13:30

2:1 — Карлссон (Власич, Браун) — 18:01 (4x5)

3:1 — Тьерни — 31:38

3:2 — Степан (Цуккарелло, Шей) — 39:37 (5x4)

3:3 — Фаст (Шей, Хейз) — 41:24

3:4 — Миллер (Шей, Хейз) — 44:44 (4x3)

4:4 — Тьерни (Хансен, Бедкер) — 57:45

5:4 — Бернс (Павелски, Марло) — 63:10 (4x3)



Эдмонтон Ойлерз — Лос-Анджелес Кингз — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

1:0 — Макдэвид (Драйзайтль) — 14:44

1:1 — Игинла — 17:11

2:1 — Гриба (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) — 27:03 (5x5)



Миннесота Уайлд — Вашингтон Кэпиталз — 4:5 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 0:1)

0:1 — Оши (Бекстрём, Овечкин) — 11:36

1:1 — Поминвилль (Ганзал, Нидеррайтер) — 22:17

1:2 — Овечкин (Юханссон, Бекстрем) — 27:31 (5x4)

1:3 — Овечкин (Шаттенкирк) — 32:28 (5x4)

2:3 — Ганзал (Поминвилль, Спаржон) — 35:43

2:4 — Овечкин (Бекстрем, Юханссон) — 52:29 (5x4)

3:4 — Спаржон — 55:03

4:4 — Стаал — 59:33 (6x5)

4:5 — Оши (Юханссон, Нисканен) — 61:52 (3x3)



Монреаль Канадиенс — Даллас Старз — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

0:1 — Маккензи — 01:47

1:1 — Пачьоретти (Дано) — 35:49

2:1 — Галлахер (Байрон) — 43:21

3:1 — Лехконен (Марков) — 53:02

4:1 — А. Радулов (Пачьоретти) — 57:58



Филадельфия Флайерз — Оттава Сенаторз — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Карлссон (Туррис) — 16:25 (5x3)

1:1 — Шенн (Гостисбер, Жиру) — 18:34 (5x4)

1:2 — Туррис (Сеси, Клаэссон) — 52:35

2:2 — Уил — 54:01

3:2 — Уил — 65:00 ( ПБ)



Бостон Брюинз — Нэшвилл Предаторз — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

1:0 — Бержерон (Хара, Маршан) — 02:28

2:0 — Крейчи (Пастрняк, Стэффорд) — 13:52

2:1 — Смит (Йози, Эллис) — 51:16

3:1 — Аккьяри (Нэш) — 55:47

4:1 — Бэйкс (Мур) — 58:29 (en)



Каролина Харрикейнз — Детройт Ред Уингз — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 — Стемпняк (Райан, Фолк) - 10:10

2:0 — Нордстрём (Песке, Терявяйнен) — 15:12

3:0 — Стаал (Теннисон, Дальбек) — 33:36

3:1 — Носек (Стрит, Миллер) — 53:33

4:1 — Линдхольм (Ахо, Фолк) — 57:22 (5x4)



Коламбус Блю Джекетс — Баффало Сэйбрз — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

1:0 — Куинси — 14:47

2:0 — Аткинсон (Джонс, Веннберг) — 17:48

2:1 — Родригес (О'Райлли, Маккейб) — 30:53 (5x4)

3:1 — Саад — 58:55 (en)



Нью-Джерси Дєвилз – Виннипег Джетс – 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

0:1 – Элерс (Уилер, Труба) – 0:52

1:1 – Беннетт (Заха, Праут) – 8:10

2:1 – Холл (Зэйджак) – 12:07

3:1 – Ноусен (Пиетила) – 35:27

3:2 – Уилер (Мелхиори, Шайфли) – 36:36

3:3 – Армия – 42:40 (3х3)

3:4 – Лайне – 65:00 ПБ



Торонто Мэйпл Лифс – Флорида Пантерз – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

1:0 – 11 Мэттьюс (В. Нюландер, Хайман) – 11:54

2:0 – 14 Комаров (Кадри, Браун) – 14:43

2:1 – 35 Смит (Демерс, Йэндл) – 35:31

3:1 – 43 Хайман (Комаров) – 43:32 (4х5)

3:2 – 59 Ягр (Йэндл, Барков) – 59:04 (6х4)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 108 очков / 75 матчей

2. Коламбус – 105/75

3. Питтсбург – 103/75

4. Рейнджерс – 97/77

5. Монреаль – 95/76

6. Оттава – 91/75

7. Торонто – 87/75

8. Бостон – 86/76

9. Тампа-Бэй – 83/75

10. Айлендерс – 82/75

11. Каролина – 82/75

12. Филадельфия – 80/76

13. Флорида – 77/76

14. Баффало – 76/77

15. Детройт – 74/76

16. Нью-Джерси – 68/76



Западная конференция

1. Чикаго – 103 очка/76 матчей

2. Миннесота – 96/76

3. Анахайм – 95/76

4. Сан-Хосе – 93/76

5. Эдмонтон – 93/76

6. Калгари – 90/76

7. Нэшвилл – 89/76

8. Сент-Луис – 88/75

9. Лос-Анджелес – 77/75

10. Виннипег – 77/77

11. Даллас – 73/76

12. Ванкувер – 69/76

13. Аризона – 63/76

14. Колорадо – 43/75 В ночь на 29 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 11 матчей.Первой звездой признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 4 (3+1) очка мачте с «Миннесотой Уайлд» (5:4).Второй звездой назван голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1), после которого «Ойлерс» обеспечили себе место в плей-офф.Третьей звездой игрового дня стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забивший 35-й гол в сезоне в матче против «Флориды» (3:2) и установивший новый рекорд для новичков «Лифс».1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/69 матчей2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/683. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/764. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 35/755. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 35/751. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/62 передачи/76 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/693. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/48/764. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/61/755. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/44/76Ванкувер Кэнакс —— 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)0:1 — Перри (Ритчи, Верметт) — 00:230:2 — Ивз (Ракелль, Биекса) — 01:370:3 — Ритчи (Линдхольм, Мэнсон) — 19:440:4 — Монтур (Верметт) — 23:441:4 — Бисер (Саттер) — 42:34— Нью-Йорк Рейнджерс — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)1:0 — Хансен (Гертл, Бедкер) — 01:441:1 — Миллер (Пампел) — 13:302:1 — Карлссон (Власич, Браун) — 18:01 (4x5)3:1 — Тьерни — 31:383:2 — Степан (Цуккарелло, Шей) — 39:37 (5x4)3:3 — Фаст (Шей, Хейз) — 41:243:4 — Миллер (Шей, Хейз) — 44:44 (4x3)4:4 — Тьерни (Хансен, Бедкер) — 57:455:4 — Бернс (Павелски, Марло) — 63:10 (4x3)— Лос-Анджелес Кингз — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)1:0 — Макдэвид (Драйзайтль) — 14:441:1 — Игинла — 17:112:1 — Гриба (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) — 27:03 (5x5)Миннесота Уайлд —— 4:5 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 0:1)0:1 — Оши (Бекстрём, Овечкин) — 11:361:1 — Поминвилль (Ганзал, Нидеррайтер) — 22:171:2 — Овечкин (Юханссон, Бекстрем) — 27:31 (5x4)1:3 — Овечкин (Шаттенкирк) — 32:28 (5x4)2:3 — Ганзал (Поминвилль, Спаржон) — 35:432:4 — Овечкин (Бекстрем, Юханссон) — 52:29 (5x4)3:4 — Спаржон — 55:034:4 — Стаал — 59:33 (6x5)4:5 — Оши (Юханссон, Нисканен) — 61:52 (3x3)— Даллас Старз — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)0:1 — Маккензи — 01:471:1 — Пачьоретти (Дано) — 35:492:1 — Галлахер (Байрон) — 43:213:1 — Лехконен (Марков) — 53:024:1 — А. Радулов (Пачьоретти) — 57:58Флайерз — Оттава Сенаторз — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)0:1 — Карлссон (Туррис) — 16:25 (5x3)1:1 — Шенн (Гостисбер, Жиру) — 18:34 (5x4)1:2 — Туррис (Сеси, Клаэссон) — 52:352:2 — Уил — 54:013:2 — Уил — 65:00 ( ПБ)— Нэшвилл Предаторз — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)1:0 — Бержерон (Хара, Маршан) — 02:282:0 — Крейчи (Пастрняк, Стэффорд) — 13:522:1 — Смит (Йози, Эллис) — 51:163:1 — Аккьяри (Нэш) — 55:474:1 — Бэйкс (Мур) — 58:29 (en)— Детройт Ред Уингз — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)1:0 — Стемпняк (Райан, Фолк) - 10:102:0 — Нордстрём (Песке, Терявяйнен) — 15:123:0 — Стаал (Теннисон, Дальбек) — 33:363:1 — Носек (Стрит, Миллер) — 53:334:1 — Линдхольм (Ахо, Фолк) — 57:22 (5x4)— Баффало Сэйбрз — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)1:0 — Куинси — 14:472:0 — Аткинсон (Джонс, Веннберг) — 17:482:1 — Родригес (О'Райлли, Маккейб) — 30:53 (5x4)3:1 — Саад — 58:55 (en)Нью-Джерси Дєвилз –– 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)0:1 – Элерс (Уилер, Труба) – 0:521:1 – Беннетт (Заха, Праут) – 8:102:1 – Холл (Зэйджак) – 12:073:1 – Ноусен (Пиетила) – 35:273:2 – Уилер (Мелхиори, Шайфли) – 36:363:3 – Армия – 42:40 (3х3)3:4 – Лайне – 65:00 ПБ– Флорида Пантерз – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)1:0 – 11 Мэттьюс (В. Нюландер, Хайман) – 11:542:0 – 14 Комаров (Кадри, Браун) – 14:432:1 – 35 Смит (Демерс, Йэндл) – 35:313:1 – 43 Хайман (Комаров) – 43:32 (4х5)3:2 – 59 Ягр (Йэндл, Барков) – 59:04 (6х4)1. Вашингтон – 108 очков / 75 матчей2. Коламбус – 105/753. Питтсбург – 103/754. Рейнджерс – 97/775. Монреаль – 95/766. Оттава – 91/757. Торонто – 87/758. Бостон – 86/769. Тампа-Бэй – 83/7510. Айлендерс – 82/7511. Каролина – 82/7512. Филадельфия – 80/7613. Флорида – 77/7614. Баффало – 76/7715. Детройт – 74/7616. Нью-Джерси – 68/761. Чикаго – 103 очка/76 матчей2. Миннесота – 96/763. Анахайм – 95/764. Сан-Хосе – 93/765. Эдмонтон – 93/766. Калгари – 90/767. Нэшвилл – 89/768. Сент-Луис – 88/759. Лос-Анджелес – 77/7510. Виннипег – 77/7711. Даллас – 73/7612. Ванкувер – 69/7613. Аризона – 63/7614. Колорадо – 43/75