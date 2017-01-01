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НХЛ. «Вашингтон» в овертайме обыграл «Миннесоту», «Коламбус» победил «Баффало», «Рейнджерс» проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты

Миннесота — Вашингтон (4:5 ОТ). Александр Овечкин (Вашингтон) – первая звезда игрового дня

В ночь на 29 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 11  матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 4 (3+1) очка мачте с «Миннесотой Уайлд» (5:4).
Второй звездой назван голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1), после которого «Ойлерс» обеспечили себе место в плей-офф.  
Третьей звездой игрового дня стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забивший 35-й гол в сезоне в матче против «Флориды» (3:2) и установивший новый рекорд для новичков «Лифс».

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/69 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/68
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/76
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 35/75
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 35/75

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/62 передачи/76 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/69
3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/48/76
4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/61/75
5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/44/76

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 28 марта
Ванкувер Кэнакс — Анахайм Дакс — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)
0:1 — Перри (Ритчи, Верметт) — 00:23
0:2 — Ивз (Ракелль, Биекса) — 01:37
0:3 — Ритчи (Линдхольм, Мэнсон) — 19:44
0:4 — Монтур (Верметт) — 23:44
1:4 — Бисер (Саттер) — 42:34

Сан-Хосе Шаркс — Нью-Йорк Рейнджерс — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
1:0 — Хансен (Гертл, Бедкер) — 01:44
1:1 — Миллер (Пампел) — 13:30  
2:1 — Карлссон (Власич, Браун) — 18:01 (4x5)
3:1 — Тьерни — 31:38
3:2 — Степан (Цуккарелло, Шей) — 39:37 (5x4)
3:3 — Фаст (Шей, Хейз) — 41:24
3:4 — Миллер (Шей, Хейз) — 44:44 (4x3)
4:4 — Тьерни (Хансен, Бедкер) — 57:45
5:4 — Бернс (Павелски, Марло) — 63:10 (4x3)

Эдмонтон Ойлерз — Лос-Анджелес Кингз — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
1:0 — Макдэвид (Драйзайтль) — 14:44
1:1 — Игинла — 17:11
2:1 — Гриба (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) — 27:03 (5x5)

Миннесота Уайлд — Вашингтон Кэпиталз — 4:5 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 0:1)
0:1 — Оши (Бекстрём, Овечкин) — 11:36
1:1 — Поминвилль (Ганзал, Нидеррайтер) — 22:17
1:2 — Овечкин (Юханссон, Бекстрем) — 27:31 (5x4)
1:3 — Овечкин (Шаттенкирк) — 32:28 (5x4)
2:3 — Ганзал (Поминвилль, Спаржон) — 35:43
2:4 — Овечкин (Бекстрем, Юханссон) — 52:29 (5x4)
3:4 — Спаржон — 55:03
4:4 — Стаал — 59:33 (6x5)
4:5 — Оши (Юханссон, Нисканен) — 61:52 (3x3)

Монреаль Канадиенс — Даллас Старз — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
0:1 — Маккензи — 01:47
1:1 — Пачьоретти (Дано) — 35:49
2:1 — Галлахер (Байрон) — 43:21
3:1 — Лехконен (Марков) — 53:02
4:1 — А. Радулов (Пачьоретти) — 57:58

Филадельфия Флайерз — Оттава Сенаторз — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Карлссон (Туррис) — 16:25 (5x3)
1:1 — Шенн (Гостисбер, Жиру) — 18:34 (5x4)
1:2 — Туррис (Сеси, Клаэссон) — 52:35
2:2 — Уил — 54:01
3:2 — Уил — 65:00 ( ПБ)

Бостон Брюинз — Нэшвилл Предаторз — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
1:0 — Бержерон (Хара, Маршан) — 02:28
2:0 — Крейчи (Пастрняк, Стэффорд) — 13:52
2:1 — Смит (Йози, Эллис) — 51:16
3:1 — Аккьяри (Нэш) — 55:47
4:1 — Бэйкс (Мур) — 58:29 (en)

Каролина Харрикейнз — Детройт Ред Уингз — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
1:0 — Стемпняк (Райан, Фолк) - 10:10
2:0 — Нордстрём (Песке, Терявяйнен) — 15:12
3:0 — Стаал (Теннисон, Дальбек) — 33:36
3:1 — Носек (Стрит, Миллер) — 53:33
4:1 — Линдхольм (Ахо, Фолк) — 57:22 (5x4)

Коламбус Блю Джекетс — Баффало Сэйбрз — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
1:0 — Куинси — 14:47
2:0 — Аткинсон (Джонс, Веннберг) — 17:48
2:1 — Родригес (О'Райлли, Маккейб) — 30:53 (5x4)
3:1 — Саад — 58:55 (en)

Нью-Джерси Дєвилз  – Виннипег Джетс – 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
0:1 – Элерс (Уилер, Труба) – 0:52
1:1 – Беннетт (Заха, Праут) – 8:10
2:1 – Холл (Зэйджак) – 12:07
3:1 – Ноусен (Пиетила) – 35:27
3:2 – Уилер (Мелхиори, Шайфли) – 36:36
3:3 – Армия – 42:40 (3х3)
3:4 – Лайне – 65:00 ПБ

Торонто Мэйпл Лифс – Флорида Пантерз – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0 – 11 Мэттьюс (В. Нюландер, Хайман) – 11:54
2:0 – 14 Комаров (Кадри, Браун) – 14:43
2:1 – 35 Смит (Демерс, Йэндл) – 35:31
3:1 – 43 Хайман (Комаров) – 43:32 (4х5)
3:2 – 59 Ягр (Йэндл, Барков) – 59:04 (6х4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  108 очков / 75 матчей
2. Коламбус – 105/75
3. Питтсбург – 103/75
4. Рейнджерс – 97/77
5. Монреаль – 95/76
6. Оттава – 91/75
7. Торонто – 87/75
8. Бостон – 86/76
9. Тампа-Бэй – 83/75
10. Айлендерс – 82/75
11. Каролина – 82/75
12. Филадельфия – 80/76
13. Флорида – 77/76
14. Баффало – 76/77
15. Детройт – 74/76
16. Нью-Джерси – 68/76

Западная конференция
1. Чикаго – 103 очка/76 матчей
2. Миннесота – 96/76
3. Анахайм – 95/76
4. Сан-Хосе – 93/76
5. Эдмонтон – 93/76
6. Калгари – 90/76
7. Нэшвилл – 89/76
 8. Сент-Луис – 88/75
9. Лос-Анджелес – 77/75
10. Виннипег – 77/77
11. Даллас – 73/76
12. Ванкувер – 69/76
13. Аризона – 63/76
14. Колорадо – 43/75
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