УХЛ. Финал. Второй матч. «Кременчук» в овертайме выиграл у «Донбасса»

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Финал. Кременчук. «Айсберг». 28 марта

Сегодня, 28 марта, в Кременчуге на арене «Альтаир» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся второй матч финальной между «Кременчуком» и «Донбассом».Хозяева открыли счет усилиями Виталия Кирющенкова (5-я минута), но всего через минуту «Донбасс» отыгрался благодаря точному броску Дмитрия Нименко.Во втором периоде дончане активно начали и вышли вперед – в большинстве отличился Никита Буценко (23). Счет сравнял Максим Слыш (34).Третий период также прошел в равной борьбе и не стал решающим. «Кременчук» вновь вышел вперед благодаря голу Юрия Петранговского (53), но удержать минимальное преимущество им не удалось. За пять минут до окончания основного времени Виктор Захаров (56) сравнял счет и перевел матч в овертайм – первый в финальной серии плей-офф.Поскольку, согласно регламенту УХЛ, овертаймы играются до победной шайбы, любой гол автоматически останавливал поединок и приносил победу кому-то из соперников. Тут удача уже была на стороне хозяев – решающий бросок нанес Георгий Кича (73).«Кременчук» одержал победу со счетом 4:3 и сравнял счет в серии. 1:1. Третий матч финальной серии пройдет в Дружковке в пятницу, 31 марта, в 18:45.– «Донбасс» (Донецк) - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)1:0 - Кирющенков (Коваленя, Гриценко), 04:311:1 - Нименко (Захаров, Кугут), 05:541:2 - Буценко (Победоносцев, Бабинец), 22:14 больш.2:2 - Слыш (Коренчук, Кузьмик), 33:583:2 - Петранговский (Кича), 52:583:3 - Захаров (Кочетков, Егоров), 55:084:3 - Кича (Гниденко, Петранговский), 72:18 ОТ1:1 (1:3, 4:3 ОТ)