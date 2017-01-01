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УХЛ. Финал. Второй матч. «Кременчук» в овертайме выиграл у «Донбасса»

УХЛ. Финал. Второй матч. «Кременчук» в овертайме выиграл у «Донбасса»

Сегодня, 28 марта, в Кременчуге на арене «Альтаир» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся второй матч финальной между «Кременчуком» и «Донбассом».

Хозяева открыли счет усилиями Виталия Кирющенкова (5-я минута), но всего через минуту «Донбасс» отыгрался благодаря точному броску Дмитрия Нименко.
Во втором периоде дончане активно начали и вышли вперед – в большинстве отличился Никита Буценко (23). Счет сравнял Максим Слыш (34).
Третий период также прошел в равной борьбе и не стал решающим. «Кременчук» вновь вышел вперед благодаря голу Юрия Петранговского (53), но удержать минимальное преимущество им не удалось. За пять минут до окончания основного времени Виктор Захаров (56) сравнял счет и перевел матч в овертайм – первый в финальной серии плей-офф.

Поскольку, согласно регламенту УХЛ, овертаймы играются до победной шайбы, любой гол автоматически останавливал поединок и приносил победу кому-то из соперников. Тут удача уже была на стороне хозяев – решающий бросок нанес Георгий Кича (73).

«Кременчук» одержал победу со счетом 4:3 и сравнял счет в серии. 1:1. Третий матч финальной серии пройдет в Дружковке в пятницу, 31 марта, в 18:45.

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Финал. Кременчук. «Айсберг». 28 марта
«Кременчук»  (Кременчуг) – «Донбасс» (Донецк) - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 - Кирющенков (Коваленя, Гриценко), 04:31
 1:1 - Нименко (Захаров, Кугут), 05:54
1:2 - Буценко (Победоносцев, Бабинец), 22:14 больш.
2:2 - Слыш (Коренчук, Кузьмик), 33:58
3:2 - Петранговский (Кича), 52:58
3:3 - Захаров (Кочетков, Егоров), 55:08
4:3 - Кича (Гниденко, Петранговский), 72:18 ОТ

Счет в серии: 1:1 (1:3, 4:3 ОТ)
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