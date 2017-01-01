Хоккеисту «Баффало» Джионте вручили серебряную клюшку в честь 1000 матчей в НХЛ

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» Тед Мюррей подарил американскому нападающему и капитану команды Брайану Джионте серебряную клюшку по случаю достижения им отметки в 1000 сыгранных в регулярных чемпионатах НХЛ матчей



Награду, выполненную из чистого серебра, юбиляру вручили перед началом домашнего матча с «Флоридой» (



В составе «Нью-Джерси» Джионта становился обладателем Кубка Стэнли в 2003 году. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» Тед Мюррей подарил американскому нападающему и капитану команды Брайану Джионте серебряную клюшку по случаю достижения им отметки в 1000 сыгранных в регулярных чемпионатах НХЛ матчейНаграду, выполненную из чистого серебра, юбиляру вручили перед началом домашнего матча с «Флоридой» ( 4:2 ), который стал 1000-м для 38-летнего форварда «Баффало». 473 матча форвард провел в составе «Нью- Джерси», 303 - в составе «Монреаля», 224 - в составе «Баффало». За 999 матчей в регулярных чемпионатах он набрал 585 очков (288+297) пол системе «гол+пас».