На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Тампа» в овертайме выиграла у «Чикаго» «Детройт» - у «Каролины», «Айлендерс» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты

Тампа-Бэй Лайтнинг — Чикаго Блэкхоукс — 5:4 ОТ

В ночь на 28 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Аризоной Койотс» (4:1).
Второй звездой назван форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джонатан Друен, оформивший дубль в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ).  
Третьей звездой игрового дня стал форвард «Калгари Флэймз» Шон Монахан, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/69 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/68
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/75
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 35/75
5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 34/67

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/62 передачи/75 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/69
3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/48/76
4. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/42/68
5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/43/75

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 27 марта
Калгари Флэймз — Колорадо Эвеланш — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
1:0 — Монахан (Броди) — 01:30 (5x4)
2:0 — Ферланд (Годро, Монахан) — 24:33
2:1 — Андригетто (Джонсон, Маккиннон) — 43:06 (5x4)
3:1 — Брауэр (Монахан, Верстиг) — 44:58 (5x4)
3:2 — Андригетто (Рантанен, Джонсон) — 58:06 (6x5)
4:2 — Годро (Ферланд, Монахан) — 59:56 (en)

Сент-Луис Блюз — Аризона Койотс — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
1:0 — Шварц (Стин, Тарасенко) — 27:53
2:0 — Пьетранджело (Якупов, Стин) — 32:28
2:1 — Дианджело (Врбата, Голигоски) — 41:01
3:1 — Шварц (Тарасенко, Стин) — 50:06
4:1 — Тарасенко (Шварц, Стин) — 58:11

Тампа-Бэй Лайтнинг — Чикаго Блэкхоукс — 5:4 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Панарин (Керо) — 01:23
1:1 — Палат (Хедман, Кучеров) — 09:29 (5x4)
1:2 — Кейн (Яльмарссон, Кит) — 10:17
1:3 — Юрчо (Шмальц) — 13:41
1:4 — Паник (ван Римсдайк) — 28:47
2:4 — Друен (Киллорн, Строльман) — 31:45
3:4 — Строльман (Маккигг, Палат) — 32:47
4:4 — Друен (Хедман, Кучеров) — 36:24 (5x4)
5:4 — Гурд (Хедман) — 64:25 (3x3)

Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Предаторз — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 — Фиала (Ернкрок, Битетто) — 10:17
0:2 — Арвидссон (Форсберг, Экхольм) — 23:15
1:2 — Бейли (Ледди) — 37:20
1:3 — Джохансен (Эллис) — 59:39 (en)

Каролина Харрикейнз — Детройт Ред Уингз — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
1:0 — Скиннер (Слэвин, Стемпняк) — 05:15
1:1 — Манта — 29:04
1:2 — Манта (Атанасью, Декайзер) — 30:14
2:2 — Фолк (Слэвин, Райан) — 39:02
2:3 — Татар (Нюквист, Зеттерберг) — 48:30 (5x4)
3:3 — Фолк (Хэнифин, Раск) — 59:08 (6x5)
3:4 — Атанасью (Нюквист) — 61:59 (3x3)

Баффало Сэйбрз — Флорида Пантерз — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)
1:0 — О'Райлли (Айкел, Куликов) — 03:21 (5x4)
2:0 — Богосян (Гиргенсонс, Мулсон) — 14:06
3:0 — Джионта (Мулсон) — 21:25 (5x4)
3:1 — Маршессо (Юбердо, Яндл) — 30:19 (5x4)
4:1 — Фолиньо (Айкел, Райнхарт) — 35:08
4:2 — Юбердо — 36:10

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  106 очков / 74 матча
2. Коламбус – 103/74
3. Питтсбург – 103/75
4. Рейнджерс – 96/76
5. Монреаль – 93/75
6. Оттава – 90/74
7. Торонто – 85/74
8. Бостон – 84/75
9. Тампа-Бэй – 83/75
10. Айлендерс – 82/75
11. Каролина – 80/74
12. Филадельфия – 78/75
13. Флорида – 77/75
14. Баффало – 76/76
15. Детройт – 74/75
16. Нью-Джерси – 67/75

Западная конференция
1. Чикаго – 103 очка/76 матчей
2. Миннесота – 95/75
3. Анахайм – 93/75
4. Сан-Хосе – 91/75
5. Эдмонтон – 91/75
6. Калгари – 90/76
7. Нэшвилл – 89/75
 8. Сент-Луис – 88/75
9. Лос-Анджелес – 77/74
10. Виннипег – 75/76
11. Даллас – 73/75
12. Ванкувер – 69/75
13. Аризона – 63/76
14. Колорадо – 43/75
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Чикаго» победил «Питтсбург», «Тампа-Бэй» – «Каролину»
НХЛ. «Торонто» победил «Бостон», «Эдмонтон» всукую обыграл «Лос-Анджелес» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Тампу», «Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», «Детройт» в овертайме уступил «Калгари» и другие результаты
НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Калгари», «Нью-Джерси» в ОТ обыграл «Рейнджерс», «Чикаго» в ОТ проиграл «Ванкуверу и другие результаты
НХЛ. «Тампа» победила «Детройт», «Монреаль» проиграл «Баффало», «Каролина» – «Калгари»
НХЛ. «Торонто» разгромил «Тампу», «Эдмонтон» - «Бостон», «Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты
НХЛ. «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Даллас», «Калгари» проиграл «Айлендерс»
НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», «Вашингтон» - «Тампу», «Оттава» по буллитам уступила «Монреалю» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

Хоккеисту «Баффало» Джионте вручили серебряную клюшку в честь 1000 матчей в НХЛ
НХЛ. «Тампа» в овертайме выиграла у «Чикаго» «Детройт» - у «Каролины», «Айлендерс» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты
НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», «Анахайм» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты
Глава IIHF ответил на заявление комиссара НХЛ о пропуске игроками лиги ОИ-2018
Решение о выступлении игроков НХЛ на ОИ-2018 еще не принято

Последние новости спорта

18:17 Винус Уильямс: Кузнецова была как стена (+Видео) 26 | Теннис

17:48 Владимир Кличко о планах на прощальный бой в карьере 67 | Бокс

17:12 Питер Фьюри: Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа 89 | Бокс

16:44 Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео) 94 | Лыжные гонки / Видео

16:30 Хоккеисту «Баффало» Джионте вручили серебряную клюшку в честь 1000 матчей в НХЛ 92 | Хоккей

15:03 Илюмжинов будет участвовать в выборах главы FIDE в 2018 году 107 | Шахматы

14:54 ФИДЕ объяснила публикацию информации об отставке Илюмжинова 122 | Шахматы

11:30 Жан Тодт: Однажды Формулу-1 могут запретить 137 | Формула-1

11:21 Эдди Хирн: Реванш с Беллью — единственный вариант для Хэя 160 | Бокс

11:06 НХЛ. «Тампа» в овертайме выиграла у «Чикаго» «Детройт» - у «Каролины», «Айлендерс» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты 152 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)





Топ-новости недели

Павел Тимощенко победил на этапе КМ по современному пятиборью в Каире
Украинcкие гимнастки завоевали три медали на этапе Гран-при во Франции
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Австралии
Майами. Долгополов снялся после первого сета
Майами. Свитолина зачехлила ракетку на старте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (467)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги