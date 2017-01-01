НХЛ. «Тампа» в овертайме выиграла у «Чикаго» «Детройт» - у «Каролины», «Айлендерс» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты

В ночь на 28 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Аризоной Койотс» (4:1).

Второй звездой назван форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джонатан Друен, оформивший дубль в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ).

Третьей звездой игрового дня стал форвард «Калгари Флэймз» Шон Монахан, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:2).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/69 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/68

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/75

4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 35/75

5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 34/67



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/62 передачи/75 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/69

3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/48/76

4. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/42/68

5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/43/75



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 27 марта

Калгари Флэймз — Колорадо Эвеланш — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

1:0 — Монахан (Броди) — 01:30 (5x4)

2:0 — Ферланд (Годро, Монахан) — 24:33

2:1 — Андригетто (Джонсон, Маккиннон) — 43:06 (5x4)

3:1 — Брауэр (Монахан, Верстиг) — 44:58 (5x4)

3:2 — Андригетто (Рантанен, Джонсон) — 58:06 (6x5)

4:2 — Годро (Ферланд, Монахан) — 59:56 (en)



Сент-Луис Блюз — Аризона Койотс — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

1:0 — Шварц (Стин, Тарасенко) — 27:53

2:0 — Пьетранджело (Якупов, Стин) — 32:28

2:1 — Дианджело (Врбата, Голигоски) — 41:01

3:1 — Шварц (Тарасенко, Стин) — 50:06

4:1 — Тарасенко (Шварц, Стин) — 58:11



Тампа-Бэй Лайтнинг — Чикаго Блэкхоукс — 5:4 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Панарин (Керо) — 01:23

1:1 — Палат (Хедман, Кучеров) — 09:29 (5x4)

1:2 — Кейн (Яльмарссон, Кит) — 10:17

1:3 — Юрчо (Шмальц) — 13:41

1:4 — Паник (ван Римсдайк) — 28:47

2:4 — Друен (Киллорн, Строльман) — 31:45

3:4 — Строльман (Маккигг, Палат) — 32:47

4:4 — Друен (Хедман, Кучеров) — 36:24 (5x4)

5:4 — Гурд (Хедман) — 64:25 (3x3)



Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Предаторз — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 — Фиала (Ернкрок, Битетто) — 10:17

0:2 — Арвидссон (Форсберг, Экхольм) — 23:15

1:2 — Бейли (Ледди) — 37:20

1:3 — Джохансен (Эллис) — 59:39 (en)



Каролина Харрикейнз — Детройт Ред Уингз — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

1:0 — Скиннер (Слэвин, Стемпняк) — 05:15

1:1 — Манта — 29:04

1:2 — Манта (Атанасью, Декайзер) — 30:14

2:2 — Фолк (Слэвин, Райан) — 39:02

2:3 — Татар (Нюквист, Зеттерберг) — 48:30 (5x4)

3:3 — Фолк (Хэнифин, Раск) — 59:08 (6x5)

3:4 — Атанасью (Нюквист) — 61:59 (3x3)



Баффало Сэйбрз — Флорида Пантерз — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

1:0 — О'Райлли (Айкел, Куликов) — 03:21 (5x4)

2:0 — Богосян (Гиргенсонс, Мулсон) — 14:06

3:0 — Джионта (Мулсон) — 21:25 (5x4)

3:1 — Маршессо (Юбердо, Яндл) — 30:19 (5x4)

4:1 — Фолиньо (Айкел, Райнхарт) — 35:08

4:2 — Юбердо — 36:10



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 106 очков / 74 матча

2. Коламбус – 103/74

3. Питтсбург – 103/75

4. Рейнджерс – 96/76

5. Монреаль – 93/75

6. Оттава – 90/74

7. Торонто – 85/74

8. Бостон – 84/75

9. Тампа-Бэй – 83/75

10. Айлендерс – 82/75

11. Каролина – 80/74

12. Филадельфия – 78/75

13. Флорида – 77/75

14. Баффало – 76/76

15. Детройт – 74/75

16. Нью-Джерси – 67/75



Западная конференция

1. Чикаго – 103 очка/76 матчей

2. Миннесота – 95/75

3. Анахайм – 93/75

4. Сан-Хосе – 91/75

5. Эдмонтон – 91/75

6. Калгари – 90/76

7. Нэшвилл – 89/75

8. Сент-Луис – 88/75

9. Лос-Анджелес – 77/74

10. Виннипег – 75/76

11. Даллас – 73/75

12. Ванкувер – 69/75

13. Аризона – 63/76

14. Колорадо – 43/75 В ночь на 28 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.Первой звездой признан форвард «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Аризоной Койотс» (4:1).Второй звездой назван форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джонатан Друен, оформивший дубль в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ).Третьей звездой игрового дня стал форвард «Калгари Флэймз» Шон Монахан, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:2).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42 гола/69 матчей2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/683. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/754. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 35/755. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 34/671. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/62 передачи/75 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 42/40/693. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 34/48/764. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 38/42/685. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/43/75Флэймз — Колорадо Эвеланш — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)1:0 — Монахан (Броди) — 01:30 (5x4)2:0 — Ферланд (Годро, Монахан) — 24:332:1 — Андригетто (Джонсон, Маккиннон) — 43:06 (5x4)3:1 — Брауэр (Монахан, Верстиг) — 44:58 (5x4)3:2 — Андригетто (Рантанен, Джонсон) — 58:06 (6x5)4:2 — Годро (Ферланд, Монахан) — 59:56 (en)— Аризона Койотс — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)1:0 — Шварц (Стин, Тарасенко) — 27:532:0 — Пьетранджело (Якупов, Стин) — 32:282:1 — Дианджело (Врбата, Голигоски) — 41:013:1 — Шварц (Тарасенко, Стин) — 50:064:1 — Тарасенко (Шварц, Стин) — 58:11— Чикаго Блэкхоукс — 5:4 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)0:1 — Панарин (Керо) — 01:231:1 — Палат (Хедман, Кучеров) — 09:29 (5x4)1:2 — Кейн (Яльмарссон, Кит) — 10:171:3 — Юрчо (Шмальц) — 13:411:4 — Паник (ван Римсдайк) — 28:472:4 — Друен (Киллорн, Строльман) — 31:453:4 — Строльман (Маккигг, Палат) — 32:474:4 — Друен (Хедман, Кучеров) — 36:24 (5x4)5:4 — Гурд (Хедман) — 64:25 (3x3)Нью-Йорк Айлендерс —— 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)0:1 — Фиала (Ернкрок, Битетто) — 10:170:2 — Арвидссон (Форсберг, Экхольм) — 23:151:2 — Бейли (Ледди) — 37:201:3 — Джохансен (Эллис) — 59:39 (en)Каролина Харрикейнз —— 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)1:0 — Скиннер (Слэвин, Стемпняк) — 05:151:1 — Манта — 29:041:2 — Манта (Атанасью, Декайзер) — 30:142:2 — Фолк (Слэвин, Райан) — 39:022:3 — Татар (Нюквист, Зеттерберг) — 48:30 (5x4)3:3 — Фолк (Хэнифин, Раск) — 59:08 (6x5)3:4 — Атанасью (Нюквист) — 61:59 (3x3)— Флорида Пантерз — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)1:0 — О'Райлли (Айкел, Куликов) — 03:21 (5x4)2:0 — Богосян (Гиргенсонс, Мулсон) — 14:063:0 — Джионта (Мулсон) — 21:25 (5x4)3:1 — Маршессо (Юбердо, Яндл) — 30:19 (5x4)4:1 — Фолиньо (Айкел, Райнхарт) — 35:084:2 — Юбердо — 36:101. Вашингтон – 106 очков / 74 матча2. Коламбус – 103/743. Питтсбург – 103/754. Рейнджерс – 96/765. Монреаль – 93/756. Оттава – 90/747. Торонто – 85/748. Бостон – 84/759. Тампа-Бэй – 83/7510. Айлендерс – 82/7511. Каролина – 80/7412. Филадельфия – 78/7513. Флорида – 77/7514. Баффало – 76/7615. Детройт – 74/7516. Нью-Джерси – 67/751. Чикаго – 103 очка/76 матчей2. Миннесота – 95/753. Анахайм – 93/754. Сан-Хосе – 91/755. Эдмонтон – 91/756. Калгари – 90/767. Нэшвилл – 89/758. Сент-Луис – 88/759. Лос-Анджелес – 77/7410. Виннипег – 75/7611. Даллас – 73/7512. Ванкувер – 69/7513. Аризона – 63/7614. Колорадо – 43/75