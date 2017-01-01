НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», «Анахайм» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты

В ночь на 23 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом Блю Джекетс» (5:2).

Второй звездой назван вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, отразивший 34 броска из 36 в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).

Третьей звездой дня стал нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф, сделавший 3 голевые передачи в матче с «Эдмонтоном Ойлерз» (4:3).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 41 гол/66 матчей

2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/73

3. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 34/65

4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/72

5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/62



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/59 передач/73 матча

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 41/40/66

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/43/73

4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 32/48/73

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/57/72



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 22 марта

Коламбус Блю Джекетс – Торонто Мэйпл Лифс – 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

0:1 – Комаров (Кадри) – 8:55

0:2 – Мэттьюс (Гардинер, В. Нюландер) - 10:54 (5х4)

1:2 – Савар (Дженнер, Дубински) – 20:43

2:2 – Саад (Ганье, Веренски) - 26:58

2:3 – В. Нюландер (Бозак) - 33:23

2:4 – Кадри (Зайцев, Комаров) - 55:46

2:5 – Зайцев (Гардинер) – 57:13 en)



Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

1:0 – Зукарелло-Асен (Степан, Зибанежад) – 22:46

1:1 – Ли (Ледди, Бовилье) – 23:40

2:1 – Нэш (Холден, Линдберг) – 26:36

2:2 – Кулемин (Хо-Сэнг, Бовилье) – 45:01(5х4)

2:3 – Лэдд (Таварес, Ли) – 52:38 (5х4)



Анахайм Дакс – Эдмонтон Ойлерз – 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

0:1 – Драйзайтль (Макдэвид, Марун) – 5:58

1:1 – Ивс (Линдхольм, Гецлаф) – 7:46

1:2 – Макдэвид (Рассел, Драйзайтль) – 8:49

2:2 – Линдхольм (Гецлаф, Ракелль) – 19:29

3:2 – Мэнсон (Линдхольм) – 21:33

4:2 – Ракелль (Гецлаф) – 31:23 (4х4)

4:3 – Летесту (Марун, Макдэвид) – 59:53 (6х3)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 102 очка / 72 матча

2. Питтсбург – 101/72

3. Коламбус – 100/71

4. Рейнджерс – 94/73

5. Монреаль – 91/73

6. Оттава – 88/72

7. Бостон – 82/73

8. Торонто – 81/71

9. Айлендерс – 78/71

10. Тампа-Бэй – 77/72

11. Каролина – 75/71

12. Филадельфия – 74/72

13. Флорида – 73/72

14. Баффало – 72/74

15. Детройт – 69/72

16. Нью-Джерси – 66/72



Западная конференция

1. Чикаго – 100 очков/73 матча

2. Миннесота – 94/72

3. Сан-Хосе – 91/73

4. Эдмонтон – 87/72

5. Анахайм – 87/72

6. Калгари – 86/73

7. Сент-Луис – 83/72

8. Нэшвилл – 83/72

9. Лос-Анджелес – 75/72

10. Виннипег – 73/73

11. Даллас – 68/72

12. Ванкувер – 67/72

13. Аризона – 63/73

14. Колорадо – 43/72 В ночь на 23 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом Блю Джекетс» (5:2).Второй звездой назван вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, отразивший 34 броска из 36 в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).Третьей звездой дня стал нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф, сделавший 3 голевые передачи в матче с «Эдмонтоном Ойлерз» (4:3).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 41 гол/66 матчей2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/733. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 34/654. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/725. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/621. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/59 передач/73 матча2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 41/40/663. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/43/734. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 32/48/735. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/57/72Коламбус Блю Джекетс –– 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)0:1 – Комаров (Кадри) – 8:550:2 – Мэттьюс (Гардинер, В. Нюландер) - 10:54 (5х4)1:2 – Савар (Дженнер, Дубински) – 20:432:2 – Саад (Ганье, Веренски) - 26:582:3 – В. Нюландер (Бозак) - 33:232:4 – Кадри (Зайцев, Комаров) - 55:462:5 – Зайцев (Гардинер) – 57:13 en)Нью-Йорк Рейнджерс –– 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)1:0 – Зукарелло-Асен (Степан, Зибанежад) – 22:461:1 – Ли (Ледди, Бовилье) – 23:402:1 – Нэш (Холден, Линдберг) – 26:362:2 – Кулемин (Хо-Сэнг, Бовилье) – 45:01(5х4)2:3 – Лэдд (Таварес, Ли) – 52:38 (5х4)– Эдмонтон Ойлерз – 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)0:1 – Драйзайтль (Макдэвид, Марун) – 5:581:1 – Ивс (Линдхольм, Гецлаф) – 7:461:2 – Макдэвид (Рассел, Драйзайтль) – 8:492:2 – Линдхольм (Гецлаф, Ракелль) – 19:293:2 – Мэнсон (Линдхольм) – 21:334:2 – Ракелль (Гецлаф) – 31:23 (4х4)4:3 – Летесту (Марун, Макдэвид) – 59:53 (6х3)1. Вашингтон – 102 очка / 72 матча2. Питтсбург – 101/723. Коламбус – 100/714. Рейнджерс – 94/735. Монреаль – 91/736. Оттава – 88/727. Бостон – 82/738. Торонто – 81/719. Айлендерс – 78/7110. Тампа-Бэй – 77/7211. Каролина – 75/7112. Филадельфия – 74/7213. Флорида – 73/7214. Баффало – 72/7415. Детройт – 69/7216. Нью-Джерси – 66/721. Чикаго – 100 очков/73 матча2. Миннесота – 94/723. Сан-Хосе – 91/734. Эдмонтон – 87/725. Анахайм – 87/726. Калгари – 86/737. Сент-Луис – 83/728. Нэшвилл – 83/729. Лос-Анджелес – 75/7210. Виннипег – 73/7311. Даллас – 68/7212. Ванкувер – 67/7213. Аризона – 63/7314. Колорадо – 43/72