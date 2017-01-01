НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», «Анахайм» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты

В ночь на 23 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.
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