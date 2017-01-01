На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», «Анахайм» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты

Рейнджерс –Айлендерс (2:3)

В ночь на 23 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом Блю Джекетс» (5:2).
Второй звездой назван вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, отразивший 34 броска из 36 в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).
Третьей звездой дня стал нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф, сделавший 3 голевые передачи в матче с «Эдмонтоном Ойлерз» (4:3).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 41 гол/66 матчей
2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/73
3. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 34/65
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/72
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/62

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 26 голов/59 передач/73 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 41/40/66
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/43/73
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 32/48/73
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/57/72

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 22 марта
Коламбус Блю Джекетс  – Торонто Мэйпл Лифс  – 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
0:1 – Комаров (Кадри) – 8:55
0:2 – Мэттьюс (Гардинер, В. Нюландер)  - 10:54 (5х4)
1:2 – Савар (Дженнер, Дубински) – 20:43
2:2 – Саад (Ганье, Веренски)  - 26:58
2:3 – В. Нюландер (Бозак)  - 33:23
2:4 – Кадри (Зайцев, Комаров)  - 55:46
2:5 – Зайцев (Гардинер) – 57:13 en)

Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
1:0 – Зукарелло-Асен (Степан, Зибанежад) – 22:46
1:1 – Ли (Ледди, Бовилье) – 23:40
2:1 – Нэш (Холден, Линдберг) – 26:36
2:2 – Кулемин (Хо-Сэнг, Бовилье) – 45:01(5х4)
2:3 – Лэдд (Таварес, Ли) – 52:38 (5х4)

Анахайм Дакс  – Эдмонтон Ойлерз – 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
0:1 – Драйзайтль (Макдэвид, Марун) – 5:58
1:1 – Ивс (Линдхольм, Гецлаф) – 7:46
1:2 – Макдэвид (Рассел, Драйзайтль) – 8:49
2:2 – Линдхольм (Гецлаф, Ракелль) – 19:29
3:2 – Мэнсон (Линдхольм) – 21:33
4:2 – Ракелль (Гецлаф) – 31:23 (4х4)
4:3 – Летесту (Марун, Макдэвид) – 59:53 (6х3)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  102 очка / 72 матча
2. Питтсбург – 101/72
3. Коламбус – 100/71
4. Рейнджерс – 94/73
5. Монреаль – 91/73
6. Оттава – 88/72
7. Бостон – 82/73
8. Торонто – 81/71
9. Айлендерс – 78/71
10. Тампа-Бэй – 77/72
11. Каролина – 75/71
12. Филадельфия – 74/72
13. Флорида – 73/72
14. Баффало – 72/74
15. Детройт – 69/72
16. Нью-Джерси – 66/72

Западная конференция
1. Чикаго – 100 очков/73 матча
2. Миннесота – 94/72
3. Сан-Хосе – 91/73
4. Эдмонтон – 87/72
5. Анахайм – 87/72
6. Калгари – 86/73
7. Сент-Луис – 83/72
8. Нэшвилл – 83/72
9. Лос-Анджелес – 75/72
10. Виннипег – 73/73
11. Даллас – 68/72
12. Ванкувер – 67/72
13. Аризона – 63/73
14. Колорадо – 43/72
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Торонто» победил «Бостон», «Эдмонтон» всукую обыграл «Лос-Анджелес» и другие результаты
НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Филадельфию», «Айлендерс» победил в овертайме «Торонто», «Баффало» проиграл «Нью-Джерси»
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Тампу», «Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», «Детройт» в овертайме уступил «Калгари» и другие результаты
НХЛ. «Чикаго» победил «Питтсбург», «Тампа-Бэй» – «Каролину»
НХЛ. «Эдмонтон» всухую обыграл «Анахайм», «Рейнджерс» проиграл «Филадельфии» и другие результаты
НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», «Вашингтон» - «Тампу», «Оттава» по буллитам уступила «Монреалю» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» всухую обыграл «Ванкувер», «Торонто» разгромил «Айлендерс», «Миннесота» проиграла «Анахайму» и другие результаты
НХЛ. «Нэшвиллз»по буллитам обыграл «Филадельфию, Сент-Луис» проиграл в овертайме «Эдмонтону» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», «Анахайм» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты
Глава IIHF ответил на заявление комиссара НХЛ о пропуске игроками лиги ОИ-2018
Решение о выступлении игроков НХЛ на ОИ-2018 еще не принято
Игроки НХЛ могут пропустить Олимпиаду в Пхенчхане
Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Последние новости спорта

11:11 Арум готов устроить бой Ломаченко и Майки Гарсии 77 | Бокс

10:51 НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», «Анахайм» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты 71 | Хоккей

10:26 НБА. «Бостон» выиграл у «Индианы», «Вашингтон» обыграл «Атланту», «Кливленд» проиграл «Денверу» и другие результаты 73 | Баскетбол

09:29 Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео) 106 | Теннис / Видео

08:59 Майами. Бетани Маттек-Сэндс стала соперницей Свитолиной 148 | Теннис

18:44 Испанец Вальверде победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Каталонии» 200 | Велоспорт

16:55 Формула-1. Гран-при Австралии: превью 167 | Формула-1

16:42 Индиан-Уэллс. У Весниной забрали завоеванный трофей и вручили Федереру 169 | Теннис

16:07 Глава IIHF ответил на заявление комиссара НХЛ о пропуске игроками лиги ОИ-2018 173 | Хоккей

15:52 Коукалова: Я не буду завершать карьеру после ОИ-2018 в Пхенчхане 155 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

ВИДЕО

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)

Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова

Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео)





Топ-новости недели

Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу U20
Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира в Майами
Майами. Cтаховский не смог пробиться в основную сетку
Украинцы завоевали две медали на турнире по спортивной гимнастике в Баку
Олег Верняев победил в многоборье на КМ в Штутгарте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (422)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги