Глава IIHF ответил на заявление комиссара НХЛ о пропуске игроками лиги ОИ-2018

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал заявление комиссара НХЛ Гэри Беттмэна о том, что игроки лиги, скорее всего, не будут принимать участие в Олимпиаде-2018.



«Мы со стороны IIHF уже давно сделали свою работу. Гэри бросил шайбу, сейчас настоящие переговоры начинаются между нами МОК, НХЛ и профсоюзом игроком. Это выглядит как провокация, но он хочет разрешить этот вопрос как можно скорее. Мы общаемся каждую неделю, мы не можем заплатить больше денег, что-то должно пойти и со стороны профсоюза и самих игроков.



Чем позже мы решим, тем сложнее будет решить вопрос с логистикой, но, с другой стороны, национальные федерации хотят любой ценой поехать туда. Не знаю, когда мы придем к окончательному ответу на этот вопрос. В середине февраля мы общались со всеми федерациями, каждый сказал, что не нужно ставить дедлайн по решению этой проблемы», — сказал Фазель.



21 марта, Беттмэн



Позже заместитель Беттмэна Билл Дэйли Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал заявление комиссара НХЛ Гэри Беттмэна о том, что игроки лиги, скорее всего, не будут принимать участие в Олимпиаде-2018.«Мы со стороны IIHF уже давно сделали свою работу. Гэри бросил шайбу, сейчас настоящие переговоры начинаются между нами МОК, НХЛ и профсоюзом игроком. Это выглядит как провокация, но он хочет разрешить этот вопрос как можно скорее. Мы общаемся каждую неделю, мы не можем заплатить больше денег, что-то должно пойти и со стороны профсоюза и самих игроков.Чем позже мы решим, тем сложнее будет решить вопрос с логистикой, но, с другой стороны, национальные федерации хотят любой ценой поехать туда. Не знаю, когда мы придем к окончательному ответу на этот вопрос. В середине февраля мы общались со всеми федерациями, каждый сказал, что не нужно ставить дедлайн по решению этой проблемы», — сказал Фазель.21 марта, Беттмэн заявил , что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде, так как МОК отказался идти навстречу руководству лиги в вопросе о компенсации за выступление хоккеистов на Играх.Позже заместитель Беттмэна Билл Дэйли уточнил , что окончательное решение пока не принято.