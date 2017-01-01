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Глава IIHF ответил на заявление комиссара НХЛ о пропуске игроками лиги ОИ-2018

Глава IIHF ответил на заявление комиссара НХЛ о пропуске игроками лиги ОИ-2018

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал заявление комиссара НХЛ Гэри Беттмэна о том, что игроки лиги, скорее всего, не будут принимать участие в Олимпиаде-2018.

«Мы со стороны IIHF уже давно сделали свою работу. Гэри бросил шайбу, сейчас настоящие переговоры начинаются между нами МОК, НХЛ и профсоюзом игроком. Это выглядит как провокация, но он хочет разрешить этот вопрос как можно скорее. Мы общаемся каждую неделю, мы не можем заплатить больше денег, что-то должно пойти и со стороны профсоюза и самих игроков.

Чем позже мы решим, тем сложнее будет решить вопрос с логистикой, но, с другой стороны, национальные федерации хотят любой ценой поехать туда. Не знаю, когда мы придем к окончательному ответу на этот вопрос. В середине февраля мы общались со всеми федерациями, каждый сказал, что не нужно ставить дедлайн по решению этой проблемы», — сказал Фазель.

21 марта, Беттмэн заявил, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде, так как МОК отказался идти навстречу руководству лиги в вопросе о компенсации за выступление хоккеистов на Играх.

Позже заместитель Беттмэна Билл Дэйли уточнил, что окончательное решение пока не принято.
По материалам: Чемпионат.com
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