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Игроки НХЛ могут пропустить Олимпиаду в Пхенчхане
Игроки НХЛ могут пропустить Олимпиаду в ПхенчханеКомиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сообщил, что существует высокая вероятность того, что игроки организации не будут принимать участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«Никакие переговоры не идут, — приводит слова Беттмэна Reuters. - Мы были открыты к обсуждению многих моментов, которые бы смягчили ущерб нашему сезону, но не нашли никакого отклика. Раз прогресса нет, надо полагать, мы не едем на Олимпиаду.

Я пытался объяснить (МОК и IIHF), что это (участие в ОИ) ужасно разрушительно для нашего бизнеса, и нет никаких способов компенсировать это. Я предложил, чтобы к нам относились как одному из главных спонсоров. МОК приходит к нам и говорит: "Мы знаем, что страховка, перелеты и размещение ваших игроков стоит от 15 до 20 млн долларов, но мы не собираемся за это платить". Что ж, мы тоже. Если они не ценят наше участие в Играх, почему мы должны ехать? С нашей стороны не будет никаких дальнейших шагов», - сказал Беттмэн.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Игроки НХЛ принимали участие в олимпийских хоккейных турнирах с зимней Олимпиады 1998 года в японском Наггано.


По материалам: Р-Спорт
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