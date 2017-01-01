НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Калгари», «Нью-Джерси» в ОТ обыграл «Рейнджерс», «Чикаго» в ОТ проиграл «Ванкуверу и другие результаты

В ночь на 22 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 11 матчей.
Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Каролины Харрикейнз» Джефф Скиннер, оформивший дубль в ворота «Флориды Пантерз» (4:3).
Второй звездой назван форвард «Оттавы Сенаторз» Кайл Террис, сделавший дубль в матче с «Бостон Брюинза» (3:2).
Третьей звездой дня стал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Калгари» (4:2).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 41 гол/66 матчей
2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/73
3. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 34/65
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/72
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/62
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 25 голов/57 передач/72 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 41/40/66
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/43/73
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 32/48/73
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/57/72
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 21 марта
Миннесота Уайлд
— Сан-Хосе Шаркс — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
1:0 — Дамба (Паризе, Стаал) — 10:29 (5x4)
1:1 — Шлемко (Павелски, Демело) — 37:57
2:1 — Поминвилль (Ганзал, Нидеррайтер) — 38:30
3:1 — Койл (Паризе) — 38:45
3:2 — Марло — 39:00
Виннипег Джетс
— Филадельфия Флайерз — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
0:1 — Уил (Симмондс, Жиру) — 24:28
1:1 — Перро (Уилер, Шайфли) — 27:02 (5x4)
2:1 — Уилер (Шайфли, Перро) — 47:02
3:1 — Шайфли (Уилер) — 53:51
3:2 — Рид (дель Зотто, Жиру) — 59:58 (4x5)
Монреаль Канадиенс — Детройт Ред Уингз
— 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
0:1 — Абделкейдер (Кронвалль, Нильсен) — 00:53 (5x4)
1:1 — Лехконен (Питри) — 57:31 (
1:2 — Манта (Декайзер) — 64:10 (3x3)
Тампа-Бэй Лайтнинг — Аризона Койотс
— 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
0:1 – Фишер (Круз, Джурис) – 04:56
1:1 – Хедман (Кучеров) – 09:45 (4x4)
1:2 – Дворак (Доми, Мерфи) – 30:06
2:2 – Кучеров (Палат) – 31:50
3:2 – Наместников (Друен) – 38:08
3:3 – Экман-Ларссон (Доми, Дюклер) – 44:54
3:4 – Врбата (Голигоски, Экман-Ларссон) – 46:39 (4x4)
3:5 – Мерфи – 58:24 (4x5)
Флорида Пантерз — Каролина Харрикейнз
— 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
1:0 — Барков (Демерс) — 01:35
1:1 — Терявяйнен (Стаал, Ахо) — 05:09 (5x4)
2:1 — Смит (Йокинен, Трочек) — 11:51
2:2 — Ахо (Линдхольм) — 14:24 (4x5)
3:2 — Яндл (Демерс, Ягр) — 21:14
3:3 — Скиннер (Стемпняк, Слэвин) — 21:41
3:4 — Скиннер (Райан) — 56:05
Нью-Джерси Дэвилз
— Нью-Йорк Рейнджерс — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
1:0 — Кенневилль (Бландизи, Заха) — 35:16 (5x4)
1:1 — Линдберг (Веси, Бучневич) — 36:53
2:1 — Холл (Палмьери) — 38:22
2:2 — Нэш (Хейз, Шей) — 41:21 (5x4)
3:2 — Бландизи (Кенневилль) — 64:05 (3x3)
Бостон Брюинз — Оттава Сенаторз
— 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
0:1 — Пайят (Сеси, Хоффман) — 04:09
1:1 — Крейчи (Спунер, Круг) — 08:57 (5x4)
1:2 — Туррис (Карлссон, Хоффман) — 21:34 (5x4)
2:2 — Круг — 40:17 (4x3)
2:3 — Туррис (Фанеф, Уайдман) — 44:04
Баффало Сэйбрз — Питтсбург Пингвинз
— 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
0:1 — Кросби (Шульц, Шири) — 19:51 (5x4)
1:1 — Райнхарт (Фэшинг, Фолиньо) — 42:09
1:2 — Бонино (Коул, Кюнхакль) — 54:31
1:3 — Шири — 56:28
Вашингтон Кэпиталз
— Калгари Флэймз — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
1:0 — Кузнецов (Бураковски) — 06:47
1:1 — Монахан (Годро, Чиассон) — 10:06
2:1 — Оши (Овечкин, Бекстрем) — 35:51
3:1 — Шаттенкирк (Овечкин, Бекстрем) — 39:57 (5x4)
3:2 — Брауэр (Энгелланд, Верстиг) — 55:04
4:2 — Овечкин (Шаттенкирк, Бекстрем) — 57:09 (5x4)
Колорадо Эвеланш – Сент-Луис Блюз
- 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
1:0 – Митчелл (Седерберг, Комо) – 5:32
1:1 – Берглунд (Сэнфорд, Перрон) – 36:50
1:2 – Пяаярви (Барбашев, Сэнфорд) – 45:05
1:3 – Шварц (Тараченко) – 48:44
2:3 – Барберио (Бэрри, Митчелл) - 54:50
2:4 – Берглунд (Перрон, Бродзяк) – 59:12 (en)
Чикаго Блэкхоукс – Ванкувер Кэнакс
- 4:5 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, 0:1)
0:1 – Х.Седин (Д. Седин, Шапю) – 19:00
0:2 – Саттер (Мегна) – 21:33
1:2 – Хартман (Госса, Шмальц) – 23:15 (5х4)
1:3 – Буше (Танев, Берчи) – 57:45
1:4 – Саттер (Скилл, Эдлер) – 42:15
2:4 – Госса (Сибрук, Кэмпбелл) – 45:48 (5х4)
3:4 – Паник (Римсдайк, Тэйвз) – 48:10
4:4 – Хартман (Кейн, Кти) – 58:57 (6х5)
4:5 – Д.Седин (Стечер, Х Седин) – 62:12 (4х3)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 102 очка / 72 матча
2. Питтсбург – 101/72
3. Коламбус – 100/71
4. Рейнджерс – 94/73
5. Монреаль – 91/73
6. Оттава – 88/72
7. Бостон – 82/73
8. Торонто – 81/71
9. Айлендерс – 78/71
10. Тампа-Бэй – 77/72
11. Каролина – 75/71
12. Филадельфия – 74/72
13. Флорида – 73/72
14. Баффало – 72/74
15. Детройт – 69/72
16. Нью-Джерси – 66/72
Западная конференция
1. Чикаго – 100 очков/73 матча
2. Миннесота – 94/72
3. Сан-Хосе – 91/73
4. Эдмонтон – 87/72
5. Анахайм – 87/72
6. Калгари – 86/73
7. Сент-Луис – 83/72
8. Нэшвилл – 83/72
9. Лос-Анджелес – 75/72
10. Виннипег – 73/73
11. Даллас – 68/72
12. Ванкувер – 67/72
13. Аризона – 63/73
14. Колорадо – 43/72