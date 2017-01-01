УХЛ. Расписание матчей финальной серии «Донбасс» - «Кременчуг»

В воскресенье определился второй финалист плей-офф УХЛ, которым стал «Донбасс», переигравший «Кривбасс» в пяти матчах полуфинала.



Согласно регламенту УХЛ, матчи 1, 2, 5 и 7 пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате, а матчи 3,4 и 6 – на площадке второго финалиста.



Таким образом, 26 марта финальная серия стартует в Кременчуге на арене «Айсберг», а затем переедет в Дружковку на «Альтаир».



Расписание финальной серии плей-офф УХЛ:



Воскресенье, 26 марта

17:00 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг»



Вторник, 28 марта

18:45 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг»



Пятница, 31 марта

18:45 «Донбасс» - «Кременчуг», «Альтаир»



Воскресенье, 2 апреля

17:00 «Донбасс» - «Кременчуг», «Альтаир»



Среда, 5 апреля

18:45 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг»



Пятница, 7 апреля

18:45 «Донбасс» - «Кременчуг», «Альтаир»



Воскресенье, 9 апреля

17:00 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг»



В воскресенье определился второй финалист плей-офф УХЛ, которым стал «Донбасс», переигравший «Кривбасс» в пяти матчах полуфинала.Согласно регламенту УХЛ, матчи 1, 2, 5 и 7 пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате, а матчи 3,4 и 6 – на площадке второго финалиста.Таким образом, 26 марта финальная серия стартует в Кременчуге на арене «Айсберг», а затем переедет в Дружковку на «Альтаир».17:00 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг»18:45 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг»18:45 «Донбасс» - «Кременчуг», «Альтаир»17:00 «Донбасс» - «Кременчуг», «Альтаир»18:45 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг»18:45 «Донбасс» - «Кременчуг», «Альтаир»17:00 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг»

По материалам: УХЛ