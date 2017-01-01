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УХЛ. Расписание матчей финальной серии «Донбасс» - «Кременчуг»
УХЛ. Расписание матчей финальной серии «Донбасс» - «Кременчуг»В воскресенье определился второй финалист плей-офф УХЛ, которым стал «Донбасс», переигравший «Кривбасс» в пяти матчах полуфинала.

Согласно регламенту УХЛ, матчи 1, 2, 5 и 7 пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате, а матчи 3,4 и 6 – на площадке второго финалиста.

Таким образом, 26 марта финальная серия стартует в Кременчуге на арене «Айсберг», а затем переедет в Дружковку на «Альтаир».

Расписание финальной серии плей-офф УХЛ:

Воскресенье, 26 марта
17:00 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг»

Вторник, 28 марта
18:45 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг»

Пятница, 31 марта
18:45 «Донбасс» - «Кременчуг», «Альтаир»

Воскресенье, 2 апреля
17:00 «Донбасс» - «Кременчуг», «Альтаир»

Среда, 5 апреля
18:45 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг»

Пятница, 7 апреля
18:45 «Донбасс» - «Кременчуг», «Альтаир»

Воскресенье, 9 апреля
17:00 «Кременчуг» - «Донбасс», «Айсберг» 

По материалам: УХЛ
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