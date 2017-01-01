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НХЛ. «Торонто» победил «Бостон», «Эдмонтон» всукую обыграл «Лос-Анджелес» и другие результаты

Торонто — Бостон (4:2)

В ночь на 21 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Даллас Старз» Кари Лехтонен, отстоявший всои ворота в неприкосновенности в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0), отразив всее 30 бросков.
Второй звездой назван защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис, оформивший дубль в матче с «Аризоной Койотс» (3:1).
Третьей звездой дня стал врвтарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший 34 броска из 36 в матче с «Бостон Брюинз» (4:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 40 голов/65 матчей
2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/72
3. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/71
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/62
5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/64
5. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 33/64

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 25 голов/57 передач/72 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 40/40/65
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/43/72
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 32/47/72
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/54/71

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 20 марта
Эдмонтон Ойлерз — Лос-Анджелес Кингз — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
1:0 — Марун (Макдэвид, Драйзайтль) — 01:04
2:0 — Лучич (Макдэвид, Драйзайтль) — 12:47 (5x4)

Даллас Старз — Сан-Хосе Шаркс — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 — Маккензи (Кракнелл, Гудлер) — 34:54

Детройт Ред Уингз — Баффало Сэйбрз — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
0:1 — Айкел (О'Райлли, Ристолайнен) — 10:59 (5x4)
0:2 — Мулсон (Эннис, Маккейб) — 28:59 (5x4)
1:2 — Татар (Грин, Зеттерберг) — 32:53

Торонто Мэйпл Лифс — Бостон Брюинз — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
0:1 — Бэйкс (Маршан) — 07:25
1:1 — Райлли (Марнер, ван Римсдайк) — 14:05 (4x4)
2:1 — Бозак — 58:03 (5x4)
3:1 — Нюландер — 58:47 (en)
4:1 — Кадри — 59:09 (en)
4:2 — Мур — 59:49

Нэшвилл Предаторз — Аризона Койотс — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
1:0 — Арвидссон — 25:00
2:0 — Эллис (Смит, Йози) — 36:44
3:0 — Эллис (Смит, Фишер) — 46:35
3:1 — Экман-Ларссон (Дворак, Дюклер) — 56:05 (5x4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  100 очков / 71 матч
2. Коламбус – 100/71
3. Питтсбург – 99/71
4. Рейнджерс – 93/72
5. Монреаль – 90/72
6. Оттава – 86/71
7. Бостон – 82/72
8. Торонто – 81/71
9. Айлендерс – 78/71
10. Тампа-Бэй – 77/71
11. Филадельфия – 74/71
12. Каролина – 73/70
13. Флорида – 73/71
14. Баффало – 72/73
15. Детройт – 67/70
16. Нью-Джерси – 64/71

Западная конференция
1. Чикаго – 99 очков/72 матча
2. Миннесота – 92/71
3. Сан-Хосе – 91/71
4. Эдмонтон – 87/72
5. Анахайм – 87/72
6. Калгари – 86/72
7. Нэшвилл – 83/72
8. Сент-Луис – 81/71
9. Лос-Анджелес – 75/72
10. Виннипег – 71/72
11. Даллас – 68/72
12. Ванкувер – 65/71
13. Аризона – 61/72
14. Колорадо – 43/71
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