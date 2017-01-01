НХЛ. «Питтсбург» всухую обыграл «Флориду», «Коламбус» победил «Нью-Джерси», «Оттава» проиграла «Монреалю» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 19 марта

В ночь на 20 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.Первой звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, сделавший натуральній хет-трик (три подряд забитых гола одним игроком в одном матче) в ворота «Флориды Пантерз» (4:0). Канадец оформил третий натуральный хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в истории «Пингвинз». Лидирует по этому показателю Марио Лемье – 5 натуральных хет-триков.Второй звездой назван форвард «Коламбус Блю Джекетс» Бун Дженнер, оформивший дубль в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).Третьей звездой дня стал капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвс с дублем в ворота «Колорадо Эвеланш» (6:3).«Блэкхоукс» набрали 99 очков в 72-х матчах и обеспечили себе участие в плей-офф. «Чикаго» примет участие в Кубке Стэнли в девятый раз подряд. В активе клуба три кубка Стэнли (2010, 2013, 2015 годы).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 40 голов/65 матча2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/713. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/714. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/625. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/635. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 33/641. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 40 голов/40 передач/65 матчей2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 25/55/713. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/42/714. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 32/47/725. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/54/71– Флорида Пантерз – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)1:0 – Хернквист (Каллен, Кессел) -16:142:0 – Кросби (Шири, Гюнцель) – 34:153:0 – Кросби (Шири, Гюнцель) – 36:074:0 – Кросби (Шири, Гюнцель) – 45:00— Лос-Анджелес Кингз — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)1:0 — Монахан (Годро, Чиассон) — 08:152:0 — Стоун (Годро, Монахан) — 11:362:1 — Копитар (Браун, Игинла) — 18:403:1 — Джиордано (Хэмилтон, Баклунд) — 20:47 (4x4)4:1 — Годро (Монахан, Броди) — 21:37 (4x4)4:2 — Дауд (Ладью, Маззин) — 25:315:2 — Верстиг (Лазар) — 59:35 (en)— Каролина Харрикейнз — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)1:0 — Проворов (Макдональд, Кутюрье) — 19:022:0 — Уил (Фильппула) — 31:032:1 — Скиннер (Хэнифин, Терявяйнен) — 32:372:2 — Линдхольм (Ди Джузеппе, Раск) — 38:562:3 — Стаал (Линдхольм, Ахо) — 51:49 (5x4)3:3 — Конечны (Проворов, Кутюрье) — 59:17 (6x5)4:3 — Шенн (Кутюрье, Проворов) — 60:38 (3x3)Нью-Джерси Дэвилз –– 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)0:1 – Седлак - 6:320:2 – Дженнер (Савар, Джонсон) – 10:231:2 – Хенрик (Заха) - 10:301:3 – Дубински - 26:281:4 – Дженнер - 58:03— Оттава Сенаторз — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)1:0 — Плеканец (Марков, Байрон) — 00:281:1 — Пайят (Хоффман, Пажо) — 04:362:1 — Бенн (Болье, А. Радулов) — 17:453:1 — Байрон (Галлахер, Уэбер) — 43:304:1 — Болье (Шоу, Дано) — 55:08 (5x4)— Колорадо Эвеланш — 6:3 (1:2, 0:1, 5:01:0 — Кейн (Панарин, Шмальц) — 04:331:1 — Григоренко — 08:141:2 — Григоренко (Бэрри, Тютин) — 15:361:3 — Андригетто (Барберио, Рантанен) — 36:242:3 — Тэйвз (Хейден, Кит) — 50:173:3 — Паник (Хейден, Сибрук) — 50:344:3 — Панарин (Шмальц, Кейн) — 50:515:3 — Тэйвз (Яльмарссон, ван Римсдайк) — 53:196:3 — Крюгер (Керо) — 59:58 (en)— Миннесота Уайлд — 5:4 (3:0, 1:4, 1:0)1:0 — Копп (Лоури, Армиа) — 03:472:0 — Лоури (Перро, Уилер) — 05:36 (5x4)3:0 — Кьярот (Литтл) — 16:47 (4x4)4:0 — Бафлин (Уилер, Перро) — 24:384:1 — Койл (Паризе) — 29:234:2 — Гранлунд (Койву, Бродин) — 35:08 (5x4)4:3 — Стюарт (Спаржон, Цукер) — 35:474:4 — Стюарт (Хаула, Грейовак) — 39:475:4 — Моррисси (Стрейт, Шайфли) — 52:431. Вашингтон – 100 очков / 71 матч2. Коламбус – 100/713. Питтсбург – 99/714. Рейнджерс – 93/725. Монреаль – 90/726. Оттава – 86/717. Бостон – 82/718. Торонто – 79/709. Айлендерс – 78/7110. Тампа-Бэй – 77/7111. Филадельфия – 74/7112. Каролина – 73/7013. Флорида – 73/7114. Баффало – 70/7215. Детройт – 67/7016. Нью-Джерси – 64/711. Чикаго – 99 очков/72 матча2. Миннесота – 92/713. Сан-Хосе – 91/714. Анахайм – 87/725. Калгари – 86/726. Эдмонтон – 85/717. Сент-Луис – 81/718. Нэшвилл – 81/719. Лос-Анджелес – 75/7110. Виннипег – 71/7211. Даллас – 66/7112. Ванкувер – 65/7113. Аризона – 61/7114. Колорадо – 43/71