НХЛ. «Питтсбург» всухую обыграл «Флориду», «Коламбус» победил «Нью-Джерси», «Оттава» проиграла «Монреалю» и другие результаты

В ночь на 20 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.
Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, сделавший натуральній хет-трик (три подряд забитых гола одним игроком в одном матче) в ворота «Флориды Пантерз» (4:0). Канадец оформил третий натуральный хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в истории «Пингвинз». Лидирует по этому показателю Марио Лемье – 5 натуральных хет-триков.
Второй звездой назван форвард «Коламбус Блю Джекетс» Бун Дженнер, оформивший дубль в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).
Третьей звездой дня стал капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвс с дублем в ворота «Колорадо Эвеланш» (6:3).
«Блэкхоукс» набрали 99 очков в 72-х матчах и обеспечили себе участие в плей-офф. «Чикаго» примет участие в Кубке Стэнли в девятый раз подряд. В активе клуба три кубка Стэнли (2010, 2013, 2015 годы).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 40 голов/65 матча
2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/71
3. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/71
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/62
5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/63
5. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 33/64
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 40 голов/40 передач/65 матчей
2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 25/55/71
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/42/71
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 32/47/72
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/54/71
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 19 марта
Питтсбург Пингвинз
– Флорида Пантерз – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
1:0 – Хернквист (Каллен, Кессел) -16:14
2:0 – Кросби (Шири, Гюнцель) – 34:15
3:0 – Кросби (Шири, Гюнцель) – 36:07
4:0 – Кросби (Шири, Гюнцель) – 45:00
Калгари Флэймз
— Лос-Анджелес Кингз — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
1:0 — Монахан (Годро, Чиассон) — 08:15
2:0 — Стоун (Годро, Монахан) — 11:36
2:1 — Копитар (Браун, Игинла) — 18:40
3:1 — Джиордано (Хэмилтон, Баклунд) — 20:47 (4x4)
4:1 — Годро (Монахан, Броди) — 21:37 (4x4)
4:2 — Дауд (Ладью, Маззин) — 25:31
5:2 — Верстиг (Лазар) — 59:35 (en)
Филадельфия Флайерз
— Каролина Харрикейнз — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
1:0 — Проворов (Макдональд, Кутюрье) — 19:02
2:0 — Уил (Фильппула) — 31:03
2:1 — Скиннер (Хэнифин, Терявяйнен) — 32:37
2:2 — Линдхольм (Ди Джузеппе, Раск) — 38:56
2:3 — Стаал (Линдхольм, Ахо) — 51:49 (5x4)
3:3 — Конечны (Проворов, Кутюрье) — 59:17 (6x5)
4:3 — Шенн (Кутюрье, Проворов) — 60:38 (3x3)
Нью-Джерси Дэвилз – Коламбус Блю Джекетс
– 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
0:1 – Седлак - 6:32
0:2 – Дженнер (Савар, Джонсон) – 10:23
1:2 – Хенрик (Заха) - 10:30
1:3 – Дубински - 26:28
1:4 – Дженнер - 58:03
Монреаль Канадиенс
— Оттава Сенаторз — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
1:0 — Плеканец (Марков, Байрон) — 00:28
1:1 — Пайят (Хоффман, Пажо) — 04:36
2:1 — Бенн (Болье, А. Радулов) — 17:45
3:1 — Байрон (Галлахер, Уэбер) — 43:30
4:1 — Болье (Шоу, Дано) — 55:08 (5x4)
Чикаго Блэкхоукс
— Колорадо Эвеланш — 6:3 (1:2, 0:1, 5:0
1:0 — Кейн (Панарин, Шмальц) — 04:33
1:1 — Григоренко — 08:14
1:2 — Григоренко (Бэрри, Тютин) — 15:36
1:3 — Андригетто (Барберио, Рантанен) — 36:24
2:3 — Тэйвз (Хейден, Кит) — 50:17
3:3 — Паник (Хейден, Сибрук) — 50:34
4:3 — Панарин (Шмальц, Кейн) — 50:51
5:3 — Тэйвз (Яльмарссон, ван Римсдайк) — 53:19
6:3 — Крюгер (Керо) — 59:58 (en)
Виннипег Джетс
— Миннесота Уайлд — 5:4 (3:0, 1:4, 1:0)
1:0 — Копп (Лоури, Армиа) — 03:47
2:0 — Лоури (Перро, Уилер) — 05:36 (5x4)
3:0 — Кьярот (Литтл) — 16:47 (4x4)
4:0 — Бафлин (Уилер, Перро) — 24:38
4:1 — Койл (Паризе) — 29:23
4:2 — Гранлунд (Койву, Бродин) — 35:08 (5x4)
4:3 — Стюарт (Спаржон, Цукер) — 35:47
4:4 — Стюарт (Хаула, Грейовак) — 39:47
5:4 — Моррисси (Стрейт, Шайфли) — 52:43
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 100 очков / 71 матч
2. Коламбус – 100/71
3. Питтсбург – 99/71
4. Рейнджерс – 93/72
5. Монреаль – 90/72
6. Оттава – 86/71
7. Бостон – 82/71
8. Торонто – 79/70
9. Айлендерс – 78/71
10. Тампа-Бэй – 77/71
11. Филадельфия – 74/71
12. Каролина – 73/70
13. Флорида – 73/71
14. Баффало – 70/72
15. Детройт – 67/70
16. Нью-Джерси – 64/71
Западная конференция
1. Чикаго – 99 очков/72 матча
2. Миннесота – 92/71
3. Сан-Хосе – 91/71
4. Анахайм – 87/72
5. Калгари – 86/72
6. Эдмонтон – 85/71
7. Сент-Луис – 81/71
8. Нэшвилл – 81/71
9. Лос-Анджелес – 75/71
10. Виннипег – 71/72
11. Даллас – 66/71
12. Ванкувер – 65/71
13. Аризона – 61/71
14. Колорадо – 43/71