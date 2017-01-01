УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» стал вторым финалистом

УХЛ. Плей-офф. Кривой Рог, Ледовый стадион. 16 марта

Сегодня, 19 марта, в Дружковке на Ледовой арене «Альтаир» в рамках плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся пятый матч полуфинальной серии до четырех побед между «Донбассом» и «Кривбассом».Практически весь первый период подопечные Сергея Витера провели возле чужих ворот, однако криворожане вполне успешно оборонялись вплоть до 17 минуты, когда Сергей Бабинец нашел на пятаке Никиту Буценко. который переиграл Андрея Бесхлебного, заработав первое очко в текущем розыгрыше плей-офф.Вторую двадцатиминутку подопечные Александра Куликова начали более активно, и тут же поплатились за это: на 4 минуте периода Роман Благой возле синей линии перехватил шайбу, выкатился на ворота Бесхлебного, и точно пробил между щитков вратаря «Кривбасса».На третий период хоккеисты «Кривбасса» вышли более нацеленными на ворота Богдана Дьяченко, что и привело к двум забитым голам: Евгений Секирко и Сергей Афанасьев отличились точными ударами. Однако дончане ответили не менее результативно: дубль Виктора Захарова и гол Евгения Никифорова установили окончательный счет в матче – 5:2.Благодаря этой победе, хоккеисты «Донбасса» доводят счет в серии до 4:1 и проходят в финал плей-офф УХЛ, где им будет противостоять «Кременчук».В дебютном для себя сезоне «Кривбасс» становится обладателем бронзового комплекта наград.Старт финальной серии 26 марта матчем в Кременчуге.1:0 Буценко (Лялька, Бабинец), 16:472:0 Благой (Никифоров, Сырей), 23:272:1 Михеенок (Секирко), 42:523:1 Захаров (Победоносцев, Егоров), 46:444:1 Никифоров (Владимир Алексюк, Благой), 51:034:2 Афанасьев (Секирко, Рябенко), 53:49 бол5:2 Захаров (Кочетков, Егоров), 56:274-1 (4:0, 3:2 ОТ, 3:4, 3:0, 5:2) в пользу «Донбасса»