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НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», «Вашингтон» - «Тампу», «Оттава» по буллитам уступила «Монреалю» и другие результаты

Миннесота — Рейнджерс (2:3)

В ночь на 19 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Тампой» (5:3).
Второй звездой назван голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 25 бросков из 26 в матче с «Торонто» (2:1 ОТ).
Третьей звездой дня стал голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, сделавший шатаут в матче с «Аризоной» (3:0) при 31 отраженном броске.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37 голов/64 матча
2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/71
3. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/71
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/62
5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/63

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 25 голов/55 передач/71 матч
2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/42/71
 3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37/40/64
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 31/46/71
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/54/71

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 18 марта
Миннесота — Рейнджерс — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
1:0 — Стаал (Ганзал, Дамба) — 12:54
1:1 — Шей (Цуккарелло, Кленденинг) — 16:01
1:2 — Линдберг (Миллер) — 27:46
1:3 — Веси (Линдберг, Бучневич) — 37:34
2:3 — Дамба (Паризе, Койл) — 44:51 (5x4)

Тампа-Бэй – Вашингтон – 3:5 (2:2, 0:0, 1:3).
0:1 — Оши (Юханссон, Бекстрем) — 03:44 (5x4)
0:2 — Оши (Овечкин, Бекстрем) — 11:52
1:2 — Кучеров (Палат, Пойнт) — 15:52 (5x4)
2:2 — Киллорн (Друен) — 16:08
2:3 — Уильямс (Нисканен, Бураковски) — 43:14
2:4 — Карлсон (Оши, Бекстрем) — 45:30
3:4 — Кучеров (Пойнт) — 58:30
3:5 — Оши (Бекстрем) — 59:16 (en)

Оттава — Монреаль — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1).
0:1 — Шоу (Дано, Уэбер) — 22:37
1:1 — Брассар (Туррис, Хоффман) — 32:36 (5x4)
2:1 — Дзингел (Барроуз, Карлссон) — 33:52
2:2 — Дано (Лехконен, Шоу) — 46:15
2:3 — Галлахер (Марков) — 46:46
3:3 — Карлссон (Мето, Брассар) — 55:03
3:4 — Байрон — 65:00 ( ПБ)

Айлендерс — Коламбус— 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
1:0 — Хэмоник (Чимера, Бовилье) — 14:18
1:1 — Бьеркстранд — 21:00
1:2 — Андерсон (Фолиньо, Веренски) — 35:48
2:2 — Таварес (Зайденберг, Мейфилд) — 48:48
2:3 — Аткинсон (Дубински, Веренски) — 61:19 (3x3)

Детройт— Колорадо  — 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)
1:0 — Абделкейдер (Зеттерберг, Кронвалль) — 36:43 (5x4)
1:1 — Маккиннон (Бэрри, Андригетто) — 43:44
2:1 — Татар (Гленденинг) — 45:20
3:1 — Татар (Нюквист, Ларкин) — 46:56
4:1 — Ларкин (Атанасью, Шихэн) — 52:44 (5x4)
5:1 — Нюквист (Зеттерберг, Грин) — 56:18

Эдмонтон — Ванкувер— 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 — Макдэвид (Секера, Драйзайтль) — 36:42
2:0 — Летестю (Драйзайтль, Клефбом) — 55:22 (5x4)

Сан-Хосе – Анахайм – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
0:1 – Ивс (Ракелль, Гецлаф) – 0:39
1:1 – Кутюр (Марло, Торнтон) – 19:13 (5х3)
1:2 – Сильверберг  - 33:29

Каролина — Нэшвилл — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
1:0 — Стаал (Слэвин) — 00:29
2:0 — Скиннер (Стемпняк) — 08:59
2:1 — Арвидссон (Эллис, Фиала) — 25:38
3:1 — Скиннер (Слэвин, Стаал) — 34:35
3:2 — Форсберг (Ернкрок, Эллис) — 58:11 (6x5)
4:2 — Линдхольм (Ахо) — 59:34 (en)

Торонто — Чикаго — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 — Мэттьюс (Нюландер, Хайман) — 08:25
1:1 — Хейден (Тэйвз, Сибрук) — 30:51
1:2 — Хартман (Панарин, Кроуфорд) — 64:43 (3x3)

Аризона – Сент-Луис – 0:3
0:1 – Рьетранджело (Штясны, Боумистер) – 6:53 (5х4)
0:2 – Апшолл – 22:52
0:3 – Перрон (Парэйко) – 58:57 (en)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  100 очков / 71 матч
2. Коламбус – 98/70
3. Питтсбург – 97/70
4. Рейнджерс – 93/72
5. Монреаль – 88/71
6. Оттава – 86/70
7. Бостон – 82/71
8. Торонто – 79/70
9. Айлендерс – 78/71
10. Тампа-Бэй – 77/71
11. Флорида – 73/70
12. Каролина – 72/69
13. Филадельфия – 72/70
14. Баффало – 70/72
15. Детройт – 67/70
16. Нью-Джерси – 64/70

Западная конференция
1. Чикаго – 97 очков/71 матч
2. Миннесота – 92/70
3. Сан-Хосе – 91/71
4. Анахайм – 87/72
5. Эдмонтон – 85/71
6. Калгари – 84/71
7. Сент-Луис – 81/71
8. Нэшвилл – 81/71
9. Лос-Анджелес – 75/70
10. Виннипег – 69/71
11. Даллас – 66/71
12. Ванкувер – 65/71
13. Аризона – 61/71
14. Колорадо – 43/70
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