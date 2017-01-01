НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», «Вашингтон» - «Тампу», «Оттава» по буллитам уступила «Монреалю» и другие результаты

В ночь на 19 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Тампой» (5:3).

Второй звездой назван голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 25 бросков из 26 в матче с «Торонто» (2:1 ОТ).

Третьей звездой дня стал голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, сделавший шатаут в матче с «Аризоной» (3:0) при 31 отраженном броске.



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37 голов/64 матча

2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/71

3. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/71

4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/62

5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/63



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 25 голов/55 передач/71 матч

2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/42/71

3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37/40/64

4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 31/46/71

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/54/71



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 18 марта

Миннесота — Рейнджерс — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

1:0 — Стаал (Ганзал, Дамба) — 12:54

1:1 — Шей (Цуккарелло, Кленденинг) — 16:01

1:2 — Линдберг (Миллер) — 27:46

1:3 — Веси (Линдберг, Бучневич) — 37:34

2:3 — Дамба (Паризе, Койл) — 44:51 (5x4)



Тампа-Бэй – Вашингтон – 3:5 (2:2, 0:0, 1:3).

0:1 — Оши (Юханссон, Бекстрем) — 03:44 (5x4)

0:2 — Оши (Овечкин, Бекстрем) — 11:52

1:2 — Кучеров (Палат, Пойнт) — 15:52 (5x4)

2:2 — Киллорн (Друен) — 16:08

2:3 — Уильямс (Нисканен, Бураковски) — 43:14

2:4 — Карлсон (Оши, Бекстрем) — 45:30

3:4 — Кучеров (Пойнт) — 58:30

3:5 — Оши (Бекстрем) — 59:16 (en)



Оттава — Монреаль — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1).

0:1 — Шоу (Дано, Уэбер) — 22:37

1:1 — Брассар (Туррис, Хоффман) — 32:36 (5x4)

2:1 — Дзингел (Барроуз, Карлссон) — 33:52

2:2 — Дано (Лехконен, Шоу) — 46:15

2:3 — Галлахер (Марков) — 46:46

3:3 — Карлссон (Мето, Брассар) — 55:03

3:4 — Байрон — 65:00 ( ПБ)



Айлендерс — Коламбус— 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

1:0 — Хэмоник (Чимера, Бовилье) — 14:18

1:1 — Бьеркстранд — 21:00

1:2 — Андерсон (Фолиньо, Веренски) — 35:48

2:2 — Таварес (Зайденберг, Мейфилд) — 48:48

2:3 — Аткинсон (Дубински, Веренски) — 61:19 (3x3)



Детройт— Колорадо — 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

1:0 — Абделкейдер (Зеттерберг, Кронвалль) — 36:43 (5x4)

1:1 — Маккиннон (Бэрри, Андригетто) — 43:44

2:1 — Татар (Гленденинг) — 45:20

3:1 — Татар (Нюквист, Ларкин) — 46:56

4:1 — Ларкин (Атанасью, Шихэн) — 52:44 (5x4)

5:1 — Нюквист (Зеттерберг, Грин) — 56:18



Эдмонтон — Ванкувер— 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 — Макдэвид (Секера, Драйзайтль) — 36:42

2:0 — Летестю (Драйзайтль, Клефбом) — 55:22 (5x4)



Сан-Хосе – Анахайм – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 – Ивс (Ракелль, Гецлаф) – 0:39

1:1 – Кутюр (Марло, Торнтон) – 19:13 (5х3)

1:2 – Сильверберг - 33:29



Каролина — Нэшвилл — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 — Стаал (Слэвин) — 00:29

2:0 — Скиннер (Стемпняк) — 08:59

2:1 — Арвидссон (Эллис, Фиала) — 25:38

3:1 — Скиннер (Слэвин, Стаал) — 34:35

3:2 — Форсберг (Ернкрок, Эллис) — 58:11 (6x5)

4:2 — Линдхольм (Ахо) — 59:34 (en)



Торонто — Чикаго — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 — Мэттьюс (Нюландер, Хайман) — 08:25

1:1 — Хейден (Тэйвз, Сибрук) — 30:51

1:2 — Хартман (Панарин, Кроуфорд) — 64:43 (3x3)



Аризона – Сент-Луис – 0:3

0:1 – Рьетранджело (Штясны, Боумистер) – 6:53 (5х4)

0:2 – Апшолл – 22:52

0:3 – Перрон (Парэйко) – 58:57 (en)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 100 очков / 71 матч

2. Коламбус – 98/70

3. Питтсбург – 97/70

4. Рейнджерс – 93/72

5. Монреаль – 88/71

6. Оттава – 86/70

7. Бостон – 82/71

8. Торонто – 79/70

9. Айлендерс – 78/71

10. Тампа-Бэй – 77/71

11. Флорида – 73/70

12. Каролина – 72/69

13. Филадельфия – 72/70

14. Баффало – 70/72

15. Детройт – 67/70

16. Нью-Джерси – 64/70



Западная конференция

1. Чикаго – 97 очков/71 матч

2. Миннесота – 92/70

3. Сан-Хосе – 91/71

4. Анахайм – 87/72

5. Эдмонтон – 85/71

6. Калгари – 84/71

7. Сент-Луис – 81/71

8. Нэшвилл – 81/71

9. Лос-Анджелес – 75/70

10. Виннипег – 69/71

11. Даллас – 66/71

12. Ванкувер – 65/71

13. Аризона – 61/71

14. Колорадо – 43/70 В ночь на 19 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.Первой звездой признан форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Тампой» (5:3).Второй звездой назван голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 25 бросков из 26 в матче с «Торонто» (2:1 ОТ).Третьей звездой дня стал голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, сделавший шатаут в матче с «Аризоной» (3:0) при 31 отраженном броске.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37 голов/64 матча2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/713. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/714. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/625. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/631. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 25 голов/55 передач/71 матч2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/42/713. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37/40/644. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 31/46/715. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 21/54/71Миннесота —— 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)1:0 — Стаал (Ганзал, Дамба) — 12:541:1 — Шей (Цуккарелло, Кленденинг) — 16:011:2 — Линдберг (Миллер) — 27:461:3 — Веси (Линдберг, Бучневич) — 37:342:3 — Дамба (Паризе, Койл) — 44:51 (5x4)Тампа-Бэй –– 3:5 (2:2, 0:0, 1:3).0:1 — Оши (Юханссон, Бекстрем) — 03:44 (5x4)0:2 — Оши (Овечкин, Бекстрем) — 11:521:2 — Кучеров (Палат, Пойнт) — 15:52 (5x4)2:2 — Киллорн (Друен) — 16:082:3 — Уильямс (Нисканен, Бураковски) — 43:142:4 — Карлсон (Оши, Бекстрем) — 45:303:4 — Кучеров (Пойнт) — 58:303:5 — Оши (Бекстрем) — 59:16 (en)Оттава —— 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1).0:1 — Шоу (Дано, Уэбер) — 22:371:1 — Брассар (Туррис, Хоффман) — 32:36 (5x4)2:1 — Дзингел (Барроуз, Карлссон) — 33:522:2 — Дано (Лехконен, Шоу) — 46:152:3 — Галлахер (Марков) — 46:463:3 — Карлссон (Мето, Брассар) — 55:033:4 — Байрон — 65:00 ( ПБ)Айлендерс —— 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)1:0 — Хэмоник (Чимера, Бовилье) — 14:181:1 — Бьеркстранд — 21:001:2 — Андерсон (Фолиньо, Веренски) — 35:482:2 — Таварес (Зайденберг, Мейфилд) — 48:482:3 — Аткинсон (Дубински, Веренски) — 61:19 (3x3)— Колорадо — 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)1:0 — Абделкейдер (Зеттерберг, Кронвалль) — 36:43 (5x4)1:1 — Маккиннон (Бэрри, Андригетто) — 43:442:1 — Татар (Гленденинг) — 45:203:1 — Татар (Нюквист, Ларкин) — 46:564:1 — Ларкин (Атанасью, Шихэн) — 52:44 (5x4)5:1 — Нюквист (Зеттерберг, Грин) — 56:18— Ванкувер— 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)1:0 — Макдэвид (Секера, Драйзайтль) — 36:422:0 — Летестю (Драйзайтль, Клефбом) — 55:22 (5x4)Сан-Хосе –– 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)0:1 – Ивс (Ракелль, Гецлаф) – 0:391:1 – Кутюр (Марло, Торнтон) – 19:13 (5х3)1:2 – Сильверберг - 33:29— Нэшвилл — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)1:0 — Стаал (Слэвин) — 00:292:0 — Скиннер (Стемпняк) — 08:592:1 — Арвидссон (Эллис, Фиала) — 25:383:1 — Скиннер (Слэвин, Стаал) — 34:353:2 — Форсберг (Ернкрок, Эллис) — 58:11 (6x5)4:2 — Линдхольм (Ахо) — 59:34 (en)Торонто —— 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)1:0 — Мэттьюс (Нюландер, Хайман) — 08:251:1 — Хейден (Тэйвз, Сибрук) — 30:511:2 — Хартман (Панарин, Кроуфорд) — 64:43 (3x3)Аризона –– 0:30:1 – Рьетранджело (Штясны, Боумистер) – 6:53 (5х4)0:2 – Апшолл – 22:520:3 – Перрон (Парэйко) – 58:57 (en)1. Вашингтон – 100 очков / 71 матч2. Коламбус – 98/703. Питтсбург – 97/704. Рейнджерс – 93/725. Монреаль – 88/716. Оттава – 86/707. Бостон – 82/718. Торонто – 79/709. Айлендерс – 78/7110. Тампа-Бэй – 77/7111. Флорида – 73/7012. Каролина – 72/6913. Филадельфия – 72/7014. Баффало – 70/7215. Детройт – 67/7016. Нью-Джерси – 64/701. Чикаго – 97 очков/71 матч2. Миннесота – 92/703. Сан-Хосе – 91/714. Анахайм – 87/725. Эдмонтон – 85/716. Калгари – 84/717. Сент-Луис – 81/718. Нэшвилл – 81/719. Лос-Анджелес – 75/7010. Виннипег – 69/7111. Даллас – 66/7112. Ванкувер – 65/7113. Аризона – 61/7114. Колорадо – 43/70