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НХЛ. «Питтсбург» победил «Нью-Джерси», «Ренджерс» по буллитам уступил «Флориде» и другие результаты

Питтсбург —Нью-Джерси (6:4)

В ночь на 18 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4).  
Второй звездой назван капитан «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Далласом Старз» (3:1).
Третьей звездой дня стал форвард «Флориды Пантерз» Яромир Ягр, сделавший 2 голевые передачи в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б) и побивший рекорд Горди Хоу по набранным очкам для ветеранов старше 40 лет.  

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37 голов/64 матча
2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/71
3. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/70
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/62
5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/63

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37 голов/42 передачи/71 матч
2. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 24/55/70
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37/40/64
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 31/46/70
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/39/62

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 17 марта
Питтсбург Пингвинз —Нью-Джерси Дэвилз — 6:4 (3:2, 1:1, 2:1).
0:1 — Палмьери (Холл, Мур) — 05:35
1:1 — Кессел (Хернквист, Каллен) — 06:37
2:1 — Гюнцель (Дюмоулин, Кросби) — 13:30
2:2 — Ноэсен (Заха, Кенневилль) — 14:02
3:2 — Кросби (Штрайт, Шульц) — 19:45 (5x3)
4:2 — Бонино (Рауни, Кюнхакль) — 35:47
4:3 — Беннет (Хенрик, Меррилл) — 39:09
5:3 — Рауни (Кюнхакль, Сестито) — 45:17
5:4 — Палмьери (Бландизи) — 56:29 (5x4)
6:4 — Кросби (Шири) — 59:26 (en)

Нью-Йорк Рейнджерс — Флорида Пантерз — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1).
1:0 — Цуккарелло (Крайдер, Степан) — 02:34 (5x4)
2:0 — Миллер (Смит, Зибанеджад) — 04:11
2:1 — Юбердо (Ягр, Петровик) — 21:25
2:2 — Йокинен (Ванек, Демерс) — 26:41 (5x4)
2:3 — Барков (Ягр, Юбердо) — 47:23
3:3 — Цуккарелло (Смит, Холден) — 51:45
3:4 — Барков — 65:00 ( ПБ)

Калгари Флэймз — Даллас Старз — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).
1:0 — Фролик (Баклунд, Джиордано) — 16:07
2:0 — Ткачук (Джиордано, Хэмилтон) — 25:20
3:0 — Джиордано (Ткачук) — 28:32
3:1 — Ритчи — 53:19

Анахайм Дакс — Баффало Сэйбрз — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
1:0 – Ракелль (Монтур, Фаулер) – 11:48
1:1 – О′Райлли (Айкел, Маккейб) – 35:35
1:2 – Гиргенсонс – 65:00 (ПБ)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  98 очков / 70 матчей
2. Питтсбург – 97/70
3. Коламбус – 96/69
4. Рейнджерс – 91/71
5. Монреаль – 86/70
6. Оттава – 85/69
7. Бостон – 82/71
8. Торонто – 78/69
9. Айлендерс – 77/70
10. Тампа-Бэй – 77/70
11. Флорида – 73/70
12. Филадельфия – 72/70
13. Каролина – 70/68
14. Баффало – 70/72
15. Детройт – 65/69
16. Нью-Джерси – 64/70

Западная конференция
1. Чикаго – 95 очков/70 матчей
2. Миннесота – 92/69
3. Сан-Хосе – 91/70
4. Анахайм – 85/71
5. Калгари – 84/71
6. Эдмонтон – 83/70
7. Нэшвилл – 81/70
8. Сент-Луис – 79/70
9. Лос-Анджелес – 75/70
10. Виннипег – 69/71
11. Даллас – 66/71
12. Ванкувер – 65/70
13. Аризона – 61/70
14. Колорадо – 43/69
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