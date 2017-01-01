НХЛ. «Питтсбург» победил «Нью-Джерси», «Ренджерс» по буллитам уступил «Флориде» и другие результаты

В ночь на 18 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4).

Второй звездой назван капитан «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Далласом Старз» (3:1).

Третьей звездой дня стал форвард «Флориды Пантерз» Яромир Ягр, сделавший 2 голевые передачи в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б) и побивший рекорд Горди Хоу по набранным очкам для ветеранов старше 40 лет.



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37 голов/64 матча

2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/71

3. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/70

4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/62

5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/63



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37 голов/42 передачи/71 матч

2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 24/55/70

3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37/40/64

4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 31/46/70

5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/39/62



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 17 марта

Питтсбург Пингвинз —Нью-Джерси Дэвилз — 6:4 (3:2, 1:1, 2:1).

0:1 — Палмьери (Холл, Мур) — 05:35

1:1 — Кессел (Хернквист, Каллен) — 06:37

2:1 — Гюнцель (Дюмоулин, Кросби) — 13:30

2:2 — Ноэсен (Заха, Кенневилль) — 14:02

3:2 — Кросби (Штрайт, Шульц) — 19:45 (5x3)

4:2 — Бонино (Рауни, Кюнхакль) — 35:47

4:3 — Беннет (Хенрик, Меррилл) — 39:09

5:3 — Рауни (Кюнхакль, Сестито) — 45:17

5:4 — Палмьери (Бландизи) — 56:29 (5x4)

6:4 — Кросби (Шири) — 59:26 (en)



Нью-Йорк Рейнджерс — Флорида Пантерз — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1).

1:0 — Цуккарелло (Крайдер, Степан) — 02:34 (5x4)

2:0 — Миллер (Смит, Зибанеджад) — 04:11

2:1 — Юбердо (Ягр, Петровик) — 21:25

2:2 — Йокинен (Ванек, Демерс) — 26:41 (5x4)

2:3 — Барков (Ягр, Юбердо) — 47:23

3:3 — Цуккарелло (Смит, Холден) — 51:45

3:4 — Барков — 65:00 ( ПБ)



Калгари Флэймз — Даллас Старз — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).

1:0 — Фролик (Баклунд, Джиордано) — 16:07

2:0 — Ткачук (Джиордано, Хэмилтон) — 25:20

3:0 — Джиордано (Ткачук) — 28:32

3:1 — Ритчи — 53:19



Анахайм Дакс — Баффало Сэйбрз — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

1:0 – Ракелль (Монтур, Фаулер) – 11:48

1:1 – О′Райлли (Айкел, Маккейб) – 35:35

1:2 – Гиргенсонс – 65:00 (ПБ)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 98 очков / 70 матчей

2. Питтсбург – 97/70

3. Коламбус – 96/69

4. Рейнджерс – 91/71

5. Монреаль – 86/70

6. Оттава – 85/69

7. Бостон – 82/71

8. Торонто – 78/69

9. Айлендерс – 77/70

10. Тампа-Бэй – 77/70

11. Флорида – 73/70

12. Филадельфия – 72/70

13. Каролина – 70/68

14. Баффало – 70/72

15. Детройт – 65/69

16. Нью-Джерси – 64/70



Западная конференция

1. Чикаго – 95 очков/70 матчей

2. Миннесота – 92/69

3. Сан-Хосе – 91/70

4. Анахайм – 85/71

5. Калгари – 84/71

6. Эдмонтон – 83/70

7. Нэшвилл – 81/70

8. Сент-Луис – 79/70

9. Лос-Анджелес – 75/70

10. Виннипег – 69/71

11. Даллас – 66/71

12. Ванкувер – 65/70

13. Аризона – 61/70

14. Колорадо – 43/69 В ночь на 18 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.Первой звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4).Второй звездой назван капитан «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Далласом Старз» (3:1).Третьей звездой дня стал форвард «Флориды Пантерз» Яромир Ягр, сделавший 2 голевые передачи в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б) и побивший рекорд Горди Хоу по набранным очкам для ветеранов старше 40 лет.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37 голов/64 матча2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37/713. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/704. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/625. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/631. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37 голов/42 передачи/71 матч2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 24/55/703. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 37/40/644. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 31/46/705. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/39/62—Нью-Джерси Дэвилз — 6:4 (3:2, 1:1, 2:1).0:1 — Палмьери (Холл, Мур) — 05:351:1 — Кессел (Хернквист, Каллен) — 06:372:1 — Гюнцель (Дюмоулин, Кросби) — 13:302:2 — Ноэсен (Заха, Кенневилль) — 14:023:2 — Кросби (Штрайт, Шульц) — 19:45 (5x3)4:2 — Бонино (Рауни, Кюнхакль) — 35:474:3 — Беннет (Хенрик, Меррилл) — 39:095:3 — Рауни (Кюнхакль, Сестито) — 45:175:4 — Палмьери (Бландизи) — 56:29 (5x4)6:4 — Кросби (Шири) — 59:26 (en)Нью-Йорк Рейнджерс —— 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1).1:0 — Цуккарелло (Крайдер, Степан) — 02:34 (5x4)2:0 — Миллер (Смит, Зибанеджад) — 04:112:1 — Юбердо (Ягр, Петровик) — 21:252:2 — Йокинен (Ванек, Демерс) — 26:41 (5x4)2:3 — Барков (Ягр, Юбердо) — 47:233:3 — Цуккарелло (Смит, Холден) — 51:453:4 — Барков — 65:00 ( ПБ)— Даллас Старз — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).1:0 — Фролик (Баклунд, Джиордано) — 16:072:0 — Ткачук (Джиордано, Хэмилтон) — 25:203:0 — Джиордано (Ткачук) — 28:323:1 — Ритчи — 53:19Анахайм Дакс —— 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)1:0 – Ракелль (Монтур, Фаулер) – 11:481:1 – О′Райлли (Айкел, Маккейб) – 35:351:2 – Гиргенсонс – 65:00 (ПБ)1. Вашингтон – 98 очков / 70 матчей2. Питтсбург – 97/703. Коламбус – 96/694. Рейнджерс – 91/715. Монреаль – 86/706. Оттава – 85/697. Бостон – 82/718. Торонто – 78/699. Айлендерс – 77/7010. Тампа-Бэй – 77/7011. Флорида – 73/7012. Филадельфия – 72/7013. Каролина – 70/6814. Баффало – 70/7215. Детройт – 65/6916. Нью-Джерси – 64/701. Чикаго – 95 очков/70 матчей2. Миннесота – 92/693. Сан-Хосе – 91/704. Анахайм – 85/715. Калгари – 84/716. Эдмонтон – 83/707. Нэшвилл – 81/708. Сент-Луис – 79/709. Лос-Анджелес – 75/7010. Виннипег – 69/7111. Даллас – 66/7112. Ванкувер – 65/7013. Аризона – 61/7014. Колорадо – 43/69