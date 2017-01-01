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НХЛ. «Торонто» разгромил «Тампу», «Эдмонтон» - «Бостон», «Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты

Тампа-Бэй — Торонто (0:5)

В ночь на 17 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан  голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, сделавший шатаут в матче с «Тампа=Бэй Лайтнинг» (5:0) при 33 отраженных бросках.
Второй звездой назван форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:7).  
Третьей звездой стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделавший 3 голевые передачи в матче с «Бостоном» (7:4).
 
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37 голов/71 матч
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 35/63
3. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 34/70
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/62
5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/63

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 37 голов/42 передачи/71 матч
2. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 24/55/70
3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 31/46/70
4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 35/39/63
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/39/62

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 16 марта
Сан-Хосе Шаркс — Сент-Луис Блюз — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
0:1 — Апшолл — 16:40
1:1 — Власич (Демело, Кутюр) — 17:45
1:2 — Сэнфорд (Боумистер, Барбашев) — 25:49
1:3 — Тарасенко (Стин, Пьетранджело) — 48:34 (5x4)
1:4 — Тарасенко (Шварц, Парэйко) — 58:10 (en)

Лос-Анджелес Кингз — Баффало Сэйбрз — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 — Игинла (Копитар, Браун) — 40:36
2:0 — Кемпе (Даути, Браун) — 54:40

Аризона Койотс — Детройт Ред Уингз — 4:5 Б (0:1, 2:1, 2:2, 0:0, 0:1)
0:1 — Ларкин (Шихэн, Атанасью) — 08:11 (5x4)
1:1 — Врбата (Дворак) — 21:53 (4x4)
2:1 — Голигоски (Доан, Джурис) — 23:56
2:2 — Татар (Грин, Атанасью) — 24:45 (5x4)
2:3 — Грин (Зеттерберг, Татар) — 43:52
3:3 — Круз (Голигоски, Джурис) — 47:36 (4x5)
3:4 — Зеттерберг (Декайзер) — 53:55
4:4 — Чикран (Ридер) — 57:30
4:5 — Нюквист — 65:00 (ПБ)

Ванкувер Кэнакс — Даллас Старз — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
0:1 — Гемски (Эли, Немет) — 08:41
1:1 — Берчи (Трямкин, Буше) — 13:27
1:2 — Линделль (Клингберг, Спецца) — 19:52
2:2 — Хаттон (Гранлунд, Хорват) — 39:58 (5x4)
2:3 — Сегин (Клингберг, Спецца) — 49:07 (5x4)
2:4 — Факса (Шор) — 55:31

Эдмонтон Ойлерз — Бостон Брюинз — 7:4 (4:2, 3:2, 0:0)
1:0 — Марун (Эберле, Секера) — 04:29 (5x4)
2:0 — Марун (Макдэвид, Драйзайтль) — 05:28
3:0 — Пуйо (Деарне, Нурс) — 08:23
3:1 — Пастрняк (Маршан, Спунер) — 12:29 (5x4)
3:2 — Маршан (Круг, Хара) — 17:44 (
4:2 — Слепышев (Макдэвид, Нурс) — 19:09
5:2 — Каджула (Ньюджент-Хопкинс, Пуйо) — 22:06 (5x4)
5:3 — Мур (Маккуэйд) — 24:17 (4x5)
6:3 — Драйзайтль — 26:46 (
7:3 — Лучич (Драйзайтль, Макдэвид) — 34:49 (5x4)
7:4 — Крейчи (Маршан, Круг) — 39:28 (5x3)

Нью-Джерси Дэвилз — Филадельфия Флайерз — 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
0:1 — дель Зотто (Ворачек, Шенн) — 17:00
1:1 — Палмьери (Зейджак) — 18:11
2:1 — Хенрик (Беннет, Праут) — 25:50
3:1 — Бландизи (Сиверсон, Заха) — 29:40 (5x4)
3:2 — Шенн (Гудас, дель Зотто) — 31:13
4:2 — Холл (Зейджак) — 41:33
5:2 — Хенрик (Мур, Палмьери) — 44:08
6:2 — Холл — 55:21 (en)

Оттава Сенаторз — Чикаго Блэкхоукс — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
0:1 — Кит (Панарин) — 48:04
1:1 — Туррис (Карлссон, Хоффман) — 51:23 (5x4)
1:2 — Паник (Кейн, Тэйвз) — 56:59 (5x4)

Тампа-Бэй Лайтнинг — Торонто Мэйпл Лифс — 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)
0:1 — ван Римсдайк (Бозак) — 09:19
0:2 — Райлли (Кадри, Марченко) — 22:24
0:3 — Мартин (Ханвик, Сошников) — 22:39
0:4 — Браун (Комаров, Нюландер) — 26:14 (5x4)
0:5 — ван Римсдайк (Райлли, Марнер) — 35:41

Нью-Йорк Айлендерс — Виннипег Джетс — 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
1:0 — Пелеч (Таварес, Ледди) — 00:38
1:1 — Литтл (Элерс, Кьярот) — 09:22
1:2 — Литтл (Петан, Элерс) — 18:35 (5x4)
1:3 — Перро (Уилер, Шайфли) — 23:24
1:4 — Лоури (Армиа, Стюарт) — 31:31
2:4 — Ли — 41:02

Каролина Харрикейнз — Миннесота Уайлд — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
1:0 — Райан (Хэнифин, Стемпняк) — 04:37 (5x4)
1:1 — Гранлунд (Койву) — 12:35 (4x5)
2:1 — Раск (Линдхольм, Макгинн) — 56:36
3:1 — Терявяйнен (Скиннер) — 58:34 (en)

Вашингтон Кэпиталз — Нэшвилл Предаторз — 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 — Коннолли (Врана) — 11:41
1:1 — Нил (Фиала) — 38:56
1:2 — Арвидссон (Джохансен, Йози) — 61:05 (3x3)

Коламбус Блю Джекетс — Флорида Пантерз — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
0:1 — Маршессо (Ванек, Петровик) — 18:15
1:1 — Веренски (Андерсон, Калверт) — 35:51
2:1 — Андерсон (Джонсон, Карлссон) — 39:21

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  98 очков / 70 матчей
2. Коламбус – 96/69
3. Питтсбург – 95/69
4. Рейнджерс – 90/70
5. Монреаль – 86/70
6. Оттава – 85/69
7. Бостон – 82/71
8. Торонто – 78/69
9. Айлендерс – 77/70
10. Тампа-Бэй – 77/70
11. Филадельфия – 72/70
12. Флорида – 71/69
13. Каролина – 70/68
14. Баффало – 68/71
15. Детройт – 65/69
16. Нью-Джерси – 64/69

Западная конференция
1. Чикаго – 95 очков/70 матчей
2. Миннесота – 92/69
3. Сан-Хосе – 91/70
4. Анахайм – 84/70
5. Эдмонтон – 83/70
6. Калгари – 82/70
7. Нэшвилл – 81/70
8. Сент-Луис – 79/70
9. Лос-Анджелес – 75/70
10. Виннипег – 69/71
11. Даллас – 66/70
12. Ванкувер – 65/70
13. Аризона – 61/70
14. Колорадо – 43/69
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