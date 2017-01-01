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УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» одержал третью победу над «Кривбассом»

УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» одержал третью победу над «Кривбассом». Фото ХК «Донбасс»

Сегодня, 16 марта, в Кривом Роге в рамках плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся четвертый матч полуфинальной серии до четырех побед между «Донбассом» и «Кривбассом». Поединок завершился победой «Донбасса» со счетом 3:0.

Стартовые двадцать минут команды демонстрировали активную игру, но забросить не удавалось никому. Вратари действовали надежно. В конце первой двадцатиминутки шайба побывала в воротах «Кривбасса», но гол не был засчитан.

«Донбасс» сумел забить в самом начале второго отрезка игры. Шайба, заброшенная Сергеем Бабинцом (23-я минута), стала первой в этом матче и 50-й в дебютном розыгрыше плей-офф Украинской хоккейной лиги.

Удвоить преимущество дончане сумели под занавес второго периода. После отлично разыгранной комбинации, Денис Кочетков (37) отправил шайбу в ворота.

В третьем периоде, несмотря на все попытки «Кривбасса» сократить преимущество, дубль оформил Сергей Бабинец (51), установив окончательный счет матча 3:0 в пользу дончан.
Богдан Дьяченко оформил второй шатаут в плей-офф Украинской хоккейной лиги.

Эта победа стала третьей для «Донбасса» в полуфинале. Счет в серии стал 3-1.

Следующий матч полуфинальной серии состоится в воскресенье 19 марта в Дружковке на Ледовой арене «Альтаир».

Напомним, в победитель противостояния «Донбасс» - «Кривбасс» встретится в финале с «Кременчуком», который победил в серии с «Дженералз» - 4:0.

УХЛ. Плей-офф. Кривой Рог, Ледовый стадион. 16 марта
½ финала. 4-й матч.  «Кривбасс» (Кривой Рог) - «Донбасс» (Донецк) - 3:0 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы:
0:1 - Бабинец (Яковлевс, Лялька),  22:59 бол.
0:2 - Кочетков (Захаров, Сырей),  36:59 бол.
0:3 - Бабинец (Петрухно), 50:28

Счет в серии: 2-1 (4:0, 3:2 ОТ, 3:4, 3:0) в пользу «Донбасса»
По материалам: hcdonbass.com
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