УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» одержал третью победу над «Кривбассом»

УХЛ. Плей-офф. Кривой Рог, Ледовый стадион. 16 марта

Сегодня, 16 марта, в Кривом Роге в рамках плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся четвертый матч полуфинальной серии до четырех побед между «Донбассом» и «Кривбассом». Поединок завершился победой «Донбасса» со счетом 3:0.Стартовые двадцать минут команды демонстрировали активную игру, но забросить не удавалось никому. Вратари действовали надежно. В конце первой двадцатиминутки шайба побывала в воротах «Кривбасса», но гол не был засчитан.«Донбасс» сумел забить в самом начале второго отрезка игры. Шайба, заброшенная Сергеем Бабинцом (23-я минута), стала первой в этом матче и 50-й в дебютном розыгрыше плей-офф Украинской хоккейной лиги.Удвоить преимущество дончане сумели под занавес второго периода. После отлично разыгранной комбинации, Денис Кочетков (37) отправил шайбу в ворота.В третьем периоде, несмотря на все попытки «Кривбасса» сократить преимущество, дубль оформил Сергей Бабинец (51), установив окончательный счет матча 3:0 в пользу дончан.Богдан Дьяченко оформил второй шатаут в плей-офф Украинской хоккейной лиги.Эта победа стала третьей для «Донбасса» в полуфинале. Счет в серии стал 3-1.Следующий матч полуфинальной серии состоится в воскресенье 19 марта в Дружковке на Ледовой арене «Альтаир».Напомним, в победитель противостояния «Донбасс» - «Кривбасс» встретится в финале с «Кременчуком», который победил в серии с «Дженералз» - 4:0.0:1 - Бабинец (Яковлевс, Лялька), 22:59 бол.0:2 - Кочетков (Захаров, Сырей), 36:59 бол.0:3 - Бабинец (Петрухно), 50:282-1 (4:0, 3:2 ОТ, 3:4, 3:0) в пользу «Донбасса»