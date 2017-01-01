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УХЛ. ½ финала. Матч 4. «Кривбасс» - «Донбасс»: анонс

УХЛ. 189; финала. Матч 4. «Кривбасс» - «Донбасс»: Анонс. Фото uhl.com.ua

Сегодня, 16 марта, в Кривом Роге в рамках плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги состоится четвертый матч полуфинальной серии до четырех побед между «Донбассом» и «Кривбассом».

Накануне четвертого матча счет в серии в пользу донецкого клуба - 2:1 (4:0, 3:2 ОТ, 3:4).

«Кривбасс» показал себя, как крепкий орешек в противостоянии с действующими чемпионами Украины. Выиграв первый матч, «Донбасс» столкнулся с серьезным сопротивлением во втором. Команда Александра Куликова сумела вынести максимум пользы из поражения 0:4, перестроилась и была близка к тому, чтобы добить выездную победу, но за шесть секунд до конца Виталий Лялька перевел матч в овертайм.

В третьем матче криворожане уже не отпустили собственного преимущества, постепенно доведя матч до победы, а серия автоматически продлилась, минимум, на пятый матч, который будет сыгран в Дружковке.

Важный вопрос – физические кондиции игроков. Позади регулярный чемпионат и три матча полуфинальной серии. За счет большей глубины состава «Донбасс» может проводить ротацию, тем самым позволяя отдохнуть ключевым игрокам, но вот у «Кривбасса» такой возможности практически нет.

Напомним, победителя противостояния «Донбасс» - «Кривбасс» в финале ожидает «Кременчук», который выиграл полуфинальную серию у «Дженералз» со счетом 4:0.

УХЛ. ½ финала. Матч 4. «Кривбасс» - «Донбасс». Кривой Рог, Ледовый стадион. Начало – 18:45.
По материалам: УХЛ
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