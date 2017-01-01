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УХЛ. Плей-офф. Третий матч. «Кривбасс» минимально обыграл «Донбасс»
УХЛ. Плей-офф. Третий матч. «Кривбасс» минимально обыграл «Донбасс»ю Фото hcdonbass.com Сегодня, 14 марта в Кривом Роге в рамках плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся третий матч полуфинальной серии до четырех побед между «Кривбассом» и «Донбассом».

Уже к четвертой минуте матча команды обменялись голами, авторами которых стали Евгений Секирко (3-я минута) и Виктор Захаров (4). Спустя три минуты Сергей Афанасьев (7) вывел хозяев льда вперед.

Во втором периоде команды демонстрировали яркую и скоростную игру. Кирилл Белоусов (24) забросил шайбу в «девятку» ворот Дьяченко и увеличил преимущество криворожан до двух шайб, но Виталий Лялька (25) сумел вновь сократить разницу в счете.
 
В заключительном периоде соперники обменялись голами. Шайбы на свой счет записали  Декало (50) и Никифоров (57), установив итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Кривбасса».

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Донбасса».
 
Эта победа позволила криворожанам вернуться в борьбу за выход в финал. Следующая состоится 16 марта в Кривом Роге.

УХЛ. Плей-офф. ½ финала. Третий матч. Бровары. 13 марта
«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Донбасс» (Донецк) - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Шайбы:
1:0 - Секирко (Попов), 02:53
1:1 - Захаров (Петрухно, Кочетков), 03:28
2:1 - Афанасьев (Попов), 06:31
3:1 - Белоусов (Вал. Алексюк, Слюсарь), 23:06 бол.
3:2 - Лялька (Бабинец), 24:59
4:2 - Декало (Михеенок, Слюсарь),  49:45 – бол.
4:3 - Никифоров (Захаров, Кочетков),  57:00 бол.

Счет в серии:1-2
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