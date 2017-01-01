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УХЛ. Плей-офф. «Кременчук» в шаге от финала

УХЛ. Плей-офф. «Кременчук» в шаге от финала. Фото uhl.com.ua

Вчера, 13 марта в Броварах в рамках плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся третий матч полуфинальной серии до четырех побед между «Дженералз» и «Кременчуком».

После двух матчей в Кременчуге счет в серии был 2-0 в пользу «Кременчука».

Первый период во многом предопределил итоговый результат встречи – уверенную победу команды Дмитрия Пидгурского - 8:1.

В дебюте поединка счет был открыт Виталием Кирющенковым (5-я минута), а на 13-й минуте его удвоил Владислав Гаврик. Чуть позже Илья Генералов (15) сократил разрыв всего до одной шайбы, но ненадолго. Еще до серены в воротах Евгения Напненко по разу отличились Игорь Коваленя (16) и Артем Гниденко (20).

Во втором периоде была заброшена всего одна шайба – вновь гол на свой счет записал Коваленя (36). В остальном же – гости владели заметным преимуществом и мало что позволяли создать «Дженералз».

В заключительные 20 минут коллектив Александра Сеуканда так ни разу и не сумел поразить ворота соперника, в то время как гости увеличили счет усилиями Георгия Кичи (55), Севастьяна Карпенко (58) и экс-капитана «генералов» Алексея Мельникова (60).

Очередная, уже третья победа в серии, еще на шаг приблизила «Кременчук» к финалу плей-офф. «Дженералз» же, наоборот, в шаге от вылета. Если киевляне не сделают камбэк, то в этом сезоне гарантировано останутся без медалей.

Четвертый матч полуфинальной серии состоится в Броварах 15 марта.

УХЛ. Плей-офф. ½ финала. Третий матч. Бровары. 13 марта
«Дженералз» - «Кременчук» - 1:8 (1:4, 0:1, 0:3)
Шайбы:
0:1 - Кирющенков (Гниденко), 04:34
0:2 - Гаврик (Гриценко, Коваленя), 12:46
1:2 - Генералов (Овчинников, Сирченко) 14:11
1:3 - Коваленя (Гаврик, Варивода), 15:28
1:4 - Гниденко (Исаенко, Кирющенков), 19:33 бол.
1:5 - Коваленя (Гаврик, Романенко), 35:44
1:6 - Кича (Кирющенков, Гниденко), 54:50
1:7 - Карпенко (Луговой), 57:17 бол.
1:8 - Мельников (Кирющенков, Гниденко), 59:18

Счет в серии: 0-3
По материалам: УХЛ
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