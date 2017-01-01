НХЛ. «Коламбус» обыграл «Филадельфию», «Тампа Бэй» - «Рейнджерс», «Питтсбург» по буллитам уступил «Калгари» и другие результаты

В ночь на 14 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.
Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Слэвин, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:4).
Второй звездой назван форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, оформивший хет-трик и сделавший голевую передачу в игре с «Ванкувер Кэнакс» (6:3).
Третьей звездой дня стал нападающий «Коламбуса Блю Джекетс» Кэм Эткинсон, на счету которого два гола в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 35 голов/62 матча
2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 35/69
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/61
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/62
5. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 33/69
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 23 гола/52 передачи/68 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 35/39/62
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 35/39/69
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 30/43/68
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/39/61
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 13 марта
Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа-Бэй Лайтнинг
— 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
1:0 — Кампфер (Цуккарелло, Крайдер) — 05:53
1:1 — Пойнт (Кучеров, Друен) — 07:43 (5x4)
1:2 — Дюмон (Гэррисон) — 25:04
2:2 — Грабнер — 30:22
2:3 — Пойнт (Палат, Кучеров) — 53:21
Вратари:
Раанта 13/16 – Будай 26/28
Филадельфия Флайерз — Коламбус Блю Джекетс
— 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
0:1 — Ганье (Дженнер, Бьёркстранд) — 07:42
0:2 — Аткинсон (Веренски) — 08:42
1:2 — Конечны (Гостисбер, Кутюрье) — 14:10
2:2 — Шенн (Жиру) — 24:23 (5x4)
3:2 — Конечны (Рид, Гудас) — 31:03
3:3 — Веренски — 34:30
3:4 — Дубински (Саад, Джонс) — 48:46 (5x4)
3:5 — Аткинсон — 59:39 (en)
Вратари:
С.Мэйсон 24/28 – Бобровский 23/26
Нью-Йорк Айлендерс — Каролина Харрикейнз
— 4:8 (2:2, 2:4, 0:2)
1:0 — Строум (Лэдд, Хикки) — 09:11
1:1 — Слэвин (Линдхольм, Раск) — 14:14
1:2 — Нордстрём (Стемпняк, Слэвин) — 14:40
2:2 — Джионта (Клаттербак, Кулемин) — 17:32
3:2 — де Хаан (Хо-Сэнг, Хикки) — 22:43
3:3 — Фолк (Стаал, Хэнифин) — 26:51
3:4 — Скиннер (Линдхольм, Теннисон) — 28:02
3:5 — Фолк (Хэнифин, Райан) — 28:58
3:6 — Слэвин — 31:45 (4x5)
4:6 — Хо-Сэнг (Бовилье) — 33:50
4:7 — Скиннер — 43:43 (бул),
4:8 — Слэвин (Терявяйнен, Стаал) — 50:57
Вратари:
Грайсс 16/20, Берюбе 9/13 – К. Уорд 23/27
Нэшвилл Предаторз
— Виннипег Джетс — 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)
0:1 — Уилер (Шайфли, Лоури) — 03:40 (5x4)
0:2 — Бафлин (Элерс, Литтл) — 12:11
1:2 — Уотсон (Битетто) — 12:34
2:2 — Фишер (Смит, Йози) — 19:49
3:2 — Форсберг (Джохансен, Арвидссон) — 20:19
3:3 — Лайне (Элерс, Литтл) — 23:38
3:4 — Армиа (Моррисси, Постма) — 28:39
4:4 — Джохансен (Форсберг, Арвидссон) — 44:23
5:4 — Нил (Йози, Суббэн) — 62:11 (4x3)
Вратари
: Ринне 30/34 – Хеллибак 37/42
Калгари Флэймз
— Питтсбург Пингвинз — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 – Шири (Кросби, Гюнцель) – 2:54
1:1 – Энгелланд (Стэйджан, Чейссон) – 13:48
1:2 – Малкин (Кессел, Куниц) – 15:51 (5х4)
2:2 – Уайдман (Беннетт, Верстиг) – 21:34
3:2 – Годро (Верстиг) – 45:22 (5х4)
3:3 – Кросби (Гюнцель, Шири) - 56:29 (3х3)
4:3 – Верстиг -65:00 ПБ
Вратари:
Б.Эллиотт 32/35 – Флери 27/30
Ванкувер Кэнакс — Бостон Брюинз
— 3:6 (2:1, 1:1, 0:4)
0:1 — Бэйкс (Бержерон, Маршан) — 06:48
1:1 — Гранлунд (Седин, Седин) — 15:47
2:1 — Гранлунд (Седин, Седин) — 17:05
2:2 — Хара (Мур) — 33:58
3:2 — Эдлер (Шор, Саттер) — 34:19
3:3 — Маршан (Пастрняк, Круг) — 40:58 (5x4)
3:4 — Маршан — 52:03
3:5 — Крейчи (Пастрняк, Ватрано) — 56:46
3:6 — Маршан (Бержерон, Бэйкс) — 59:34 (en)
Вратари:
Миллер 37/42 – Раск 26/29
Аризона Койотс
— Колорадо Эвеланш — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 — Перлини (Холланд, Ридер) — 23:49
Вратари:
Майк Смит 22/22 – Пикар 34/35
Лос-Анджелес Кингз – Сент-Луис Блюз
– 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
0:1 – Перрон (Стеен) – 33:37
0:2 – Пяярви-Свенссон (Пьетранжело, Берглунд) – 41:10 (5х4)
1:2 – Браун (Тоффоли, Даути) – 57:05 (6х5)
1:3 – Стеен (Пьетранжело) – 59:53 (en)
Вратари:
Дж. Куик 23/25 – Аллен 38/39
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 95 очков / 68 матчей
2. Питтсбург – 95/68
3. Коламбус – 94/68
4. Рейнджерс – 90/70
5. Монреаль – 86/69
6. Оттава – 84/67
7. Бостон – 80/69
8. Торонто – 76/67
9. Айлендерс – 75/68
10. Тампа-Бэй – 75/68
11. Филадельфия – 70/68
12. Флорида – 69/67
13. Баффало – 68/69
14. Каролина – 67/66
15. Детройт – 63/67
16. Нью-Джерси – 62/68
Западная конференция
1. Миннесота – 92 очка/67 матчей
2. Чикаго – 91/68
3. Сан-Хосе – 89/68
4. Калгари – 82/69
5. Анахайм – 82/69
6. Эдмонтон – 79/68
7. Нэшвилл – 79/69
8. Сент-Луис – 77/68
9. Лос-Анджелес – 72/68
10. Виннипег – 67/70
11. Ванкувер – 65/69
12. Даллас – 64/68
13. Аризона – 58/68
14. Колорадо – 41/68