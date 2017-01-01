НХЛ. «Коламбус» обыграл «Филадельфию», «Тампа Бэй» - «Рейнджерс», «Питтсбург» по буллитам уступил «Калгари» и другие результаты

В ночь на 14 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Слэвин, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:4).

Второй звездой назван форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, оформивший хет-трик и сделавший голевую передачу в игре с «Ванкувер Кэнакс» (6:3).

Третьей звездой дня стал нападающий «Коламбуса Блю Джекетс» Кэм Эткинсон, на счету которого два гола в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 35 голов/62 матча

2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 35/69

3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/61

4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/62

5. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 33/69



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 23 гола/52 передачи/68 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 35/39/62

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 35/39/69

4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 30/43/68

5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/39/61



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 13 марта

Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

1:0 — Кампфер (Цуккарелло, Крайдер) — 05:53

1:1 — Пойнт (Кучеров, Друен) — 07:43 (5x4)

1:2 — Дюмон (Гэррисон) — 25:04

2:2 — Грабнер — 30:22

2:3 — Пойнт (Палат, Кучеров) — 53:21

Вратари: Раанта 13/16 – Будай 26/28



Филадельфия Флайерз — Коламбус Блю Джекетс — 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

0:1 — Ганье (Дженнер, Бьёркстранд) — 07:42

0:2 — Аткинсон (Веренски) — 08:42

1:2 — Конечны (Гостисбер, Кутюрье) — 14:10

2:2 — Шенн (Жиру) — 24:23 (5x4)

3:2 — Конечны (Рид, Гудас) — 31:03

3:3 — Веренски — 34:30

3:4 — Дубински (Саад, Джонс) — 48:46 (5x4)

3:5 — Аткинсон — 59:39 (en)

Вратари: С.Мэйсон 24/28 – Бобровский 23/26



Нью-Йорк Айлендерс — Каролина Харрикейнз — 4:8 (2:2, 2:4, 0:2)

1:0 — Строум (Лэдд, Хикки) — 09:11

1:1 — Слэвин (Линдхольм, Раск) — 14:14

1:2 — Нордстрём (Стемпняк, Слэвин) — 14:40

2:2 — Джионта (Клаттербак, Кулемин) — 17:32

3:2 — де Хаан (Хо-Сэнг, Хикки) — 22:43

3:3 — Фолк (Стаал, Хэнифин) — 26:51

3:4 — Скиннер (Линдхольм, Теннисон) — 28:02

3:5 — Фолк (Хэнифин, Райан) — 28:58

3:6 — Слэвин — 31:45 (4x5)

4:6 — Хо-Сэнг (Бовилье) — 33:50

4:7 — Скиннер — 43:43 (бул),

4:8 — Слэвин (Терявяйнен, Стаал) — 50:57

Вратари: Грайсс 16/20, Берюбе 9/13 – К. Уорд 23/27



Нэшвилл Предаторз — Виннипег Джетс — 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

0:1 — Уилер (Шайфли, Лоури) — 03:40 (5x4)

0:2 — Бафлин (Элерс, Литтл) — 12:11

1:2 — Уотсон (Битетто) — 12:34

2:2 — Фишер (Смит, Йози) — 19:49

3:2 — Форсберг (Джохансен, Арвидссон) — 20:19

3:3 — Лайне (Элерс, Литтл) — 23:38

3:4 — Армиа (Моррисси, Постма) — 28:39

4:4 — Джохансен (Форсберг, Арвидссон) — 44:23

5:4 — Нил (Йози, Суббэн) — 62:11 (4x3)

Вратари: Ринне 30/34 – Хеллибак 37/42



Калгари Флэймз — Питтсбург Пингвинз — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 – Шири (Кросби, Гюнцель) – 2:54

1:1 – Энгелланд (Стэйджан, Чейссон) – 13:48

1:2 – Малкин (Кессел, Куниц) – 15:51 (5х4)

2:2 – Уайдман (Беннетт, Верстиг) – 21:34

3:2 – Годро (Верстиг) – 45:22 (5х4)

3:3 – Кросби (Гюнцель, Шири) - 56:29 (3х3)

4:3 – Верстиг -65:00 ПБ

Вратари: Б.Эллиотт 32/35 – Флери 27/30



Ванкувер Кэнакс — Бостон Брюинз — 3:6 (2:1, 1:1, 0:4)

0:1 — Бэйкс (Бержерон, Маршан) — 06:48

1:1 — Гранлунд (Седин, Седин) — 15:47

2:1 — Гранлунд (Седин, Седин) — 17:05

2:2 — Хара (Мур) — 33:58

3:2 — Эдлер (Шор, Саттер) — 34:19

3:3 — Маршан (Пастрняк, Круг) — 40:58 (5x4)

3:4 — Маршан — 52:03

3:5 — Крейчи (Пастрняк, Ватрано) — 56:46

3:6 — Маршан (Бержерон, Бэйкс) — 59:34 (en)

Вратари: Миллер 37/42 – Раск 26/29



Аризона Койотс — Колорадо Эвеланш — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 — Перлини (Холланд, Ридер) — 23:49

Вратари: Майк Смит 22/22 – Пикар 34/35



Лос-Анджелес Кингз – Сент-Луис Блюз – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

0:1 – Перрон (Стеен) – 33:37

0:2 – Пяярви-Свенссон (Пьетранжело, Берглунд) – 41:10 (5х4)

1:2 – Браун (Тоффоли, Даути) – 57:05 (6х5)

1:3 – Стеен (Пьетранжело) – 59:53 (en)

Вратари: Дж. Куик 23/25 – Аллен 38/39



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 95 очков / 68 матчей

2. Питтсбург – 95/68

3. Коламбус – 94/68

4. Рейнджерс – 90/70

5. Монреаль – 86/69

6. Оттава – 84/67

7. Бостон – 80/69

8. Торонто – 76/67

9. Айлендерс – 75/68

10. Тампа-Бэй – 75/68

11. Филадельфия – 70/68

12. Флорида – 69/67

13. Баффало – 68/69

14. Каролина – 67/66

15. Детройт – 63/67

16. Нью-Джерси – 62/68



Западная конференция

1. Миннесота – 92 очка/67 матчей

2. Чикаго – 91/68

3. Сан-Хосе – 89/68

4. Калгари – 82/69

5. Анахайм – 82/69

6. Эдмонтон – 79/68

7. Нэшвилл – 79/69

8. Сент-Луис – 77/68

9. Лос-Анджелес – 72/68

10. Виннипег – 67/70

11. Ванкувер – 65/69

12. Даллас – 64/68

13. Аризона – 58/68

14. Колорадо – 41/68 В ночь на 14 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.Первой звездой признан защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Слэвин, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:4).Второй звездой назван форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, оформивший хет-трик и сделавший голевую передачу в игре с «Ванкувер Кэнакс» (6:3).Третьей звездой дня стал нападающий «Коламбуса Блю Джекетс» Кэм Эткинсон, на счету которого два гола в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 35 голов/62 матча2. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 35/693. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/614. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 33/625. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 33/691. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 23 гола/52 передачи/68 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 35/39/623. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 35/39/694. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 30/43/685. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 33/39/61Нью-Йорк Рейнджерс —— 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)1:0 — Кампфер (Цуккарелло, Крайдер) — 05:531:1 — Пойнт (Кучеров, Друен) — 07:43 (5x4)1:2 — Дюмон (Гэррисон) — 25:042:2 — Грабнер — 30:222:3 — Пойнт (Палат, Кучеров) — 53:21Раанта 13/16 – Будай 26/28Филадельфия Флайерз —— 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)0:1 — Ганье (Дженнер, Бьёркстранд) — 07:420:2 — Аткинсон (Веренски) — 08:421:2 — Конечны (Гостисбер, Кутюрье) — 14:102:2 — Шенн (Жиру) — 24:23 (5x4)3:2 — Конечны (Рид, Гудас) — 31:033:3 — Веренски — 34:303:4 — Дубински (Саад, Джонс) — 48:46 (5x4)3:5 — Аткинсон — 59:39 (en)С.Мэйсон 24/28 – Бобровский 23/26Нью-Йорк Айлендерс —— 4:8 (2:2, 2:4, 0:2)1:0 — Строум (Лэдд, Хикки) — 09:111:1 — Слэвин (Линдхольм, Раск) — 14:141:2 — Нордстрём (Стемпняк, Слэвин) — 14:402:2 — Джионта (Клаттербак, Кулемин) — 17:323:2 — де Хаан (Хо-Сэнг, Хикки) — 22:433:3 — Фолк (Стаал, Хэнифин) — 26:513:4 — Скиннер (Линдхольм, Теннисон) — 28:023:5 — Фолк (Хэнифин, Райан) — 28:583:6 — Слэвин — 31:45 (4x5)4:6 — Хо-Сэнг (Бовилье) — 33:504:7 — Скиннер — 43:43 (бул),4:8 — Слэвин (Терявяйнен, Стаал) — 50:57Грайсс 16/20, Берюбе 9/13 – К. Уорд 23/27— Виннипег Джетс — 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)0:1 — Уилер (Шайфли, Лоури) — 03:40 (5x4)0:2 — Бафлин (Элерс, Литтл) — 12:111:2 — Уотсон (Битетто) — 12:342:2 — Фишер (Смит, Йози) — 19:493:2 — Форсберг (Джохансен, Арвидссон) — 20:193:3 — Лайне (Элерс, Литтл) — 23:383:4 — Армиа (Моррисси, Постма) — 28:394:4 — Джохансен (Форсберг, Арвидссон) — 44:235:4 — Нил (Йози, Суббэн) — 62:11 (4x3): Ринне 30/34 – Хеллибак 37/42— Питтсбург Пингвинз — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)0:1 – Шири (Кросби, Гюнцель) – 2:541:1 – Энгелланд (Стэйджан, Чейссон) – 13:481:2 – Малкин (Кессел, Куниц) – 15:51 (5х4)2:2 – Уайдман (Беннетт, Верстиг) – 21:343:2 – Годро (Верстиг) – 45:22 (5х4)3:3 – Кросби (Гюнцель, Шири) - 56:29 (3х3)4:3 – Верстиг -65:00 ПББ.Эллиотт 32/35 – Флери 27/30Ванкувер Кэнакс —— 3:6 (2:1, 1:1, 0:4)0:1 — Бэйкс (Бержерон, Маршан) — 06:481:1 — Гранлунд (Седин, Седин) — 15:472:1 — Гранлунд (Седин, Седин) — 17:052:2 — Хара (Мур) — 33:583:2 — Эдлер (Шор, Саттер) — 34:193:3 — Маршан (Пастрняк, Круг) — 40:58 (5x4)3:4 — Маршан — 52:033:5 — Крейчи (Пастрняк, Ватрано) — 56:463:6 — Маршан (Бержерон, Бэйкс) — 59:34 (en)Миллер 37/42 – Раск 26/29— Колорадо Эвеланш — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)1:0 — Перлини (Холланд, Ридер) — 23:49Майк Смит 22/22 – Пикар 34/35Лос-Анджелес Кингз –– 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)0:1 – Перрон (Стеен) – 33:370:2 – Пяярви-Свенссон (Пьетранжело, Берглунд) – 41:10 (5х4)1:2 – Браун (Тоффоли, Даути) – 57:05 (6х5)1:3 – Стеен (Пьетранжело) – 59:53 (en)Дж. Куик 23/25 – Аллен 38/391. Вашингтон – 95 очков / 68 матчей2. Питтсбург – 95/683. Коламбус – 94/684. Рейнджерс – 90/705. Монреаль – 86/696. Оттава – 84/677. Бостон – 80/698. Торонто – 76/679. Айлендерс – 75/6810. Тампа-Бэй – 75/6811. Филадельфия – 70/6812. Флорида – 69/6713. Баффало – 68/6914. Каролина – 67/6615. Детройт – 63/6716. Нью-Джерси – 62/681. Миннесота – 92 очка/67 матчей2. Чикаго – 91/683. Сан-Хосе – 89/684. Калгари – 82/695. Анахайм – 82/696. Эдмонтон – 79/687. Нэшвилл – 79/698. Сент-Луис – 77/689. Лос-Анджелес – 72/6810. Виннипег – 67/7011. Ванкувер – 65/6912. Даллас – 64/6813. Аризона – 58/6814. Колорадо – 41/68