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НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Детройт», «Чикаго» - «Миннесоту», «Вашингтон» проиграл «Анахайму» и другие результаты

Детройт — Рейнджерс (1:4)

В ночь на 13 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Анахайма Дакс» Кори Перри, набравший 3 (2+1) очка в матче против «Вашингтона Кэпитплз» (5:2).
Второй звездой назван защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Макдона, сделавший дубль в игре с «Детройтом Ред Уингз» (4:1).
Третьей звездой дня стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший 42 броска из 44 в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/61 матч
2. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 33/69
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 32/60
4.Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 32/61
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 32/67

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 23 гола/52 передачи/68 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 30/43/68
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/38/61
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 32/39/60
5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/38/68
 
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 12 марта
Детройт Ред Уингз — Нью-Йорк Рейнджерс — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
0:1 — Макдона (Хейз, Грабнер) — 19:33 (4x5)
1:1 — Нильсен (Нюквист, Абделкейдер) — 25:35 (5x4)
1:2 — Макдона (Стаал, Бучневич) — 36:50
1:3 — Хейз (Миллер, Грабнер) — 37:27
1:4 — Степан (Крайдер, Цуккарелло) — 56:01 (5x4)
Вратари: Мразек 27/31 – Раанта 23/24.

Анахайм Дакс — Вашингтон Кэпиталз — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
1:0 — Перри — 24:52
2:0 — Перри (Кеслер, Гецлаф) — 29:21
3:0 — Ракелль (Гецлаф) — 29:49
3:1 — Карлсон (Бекстрем, Уильямс) — 32:10 (5x4)
4:1 — Гецлаф (Перри, Кеслер) — 44:27 (5x4)
4:2 — Юханссон (Овечкин, Кузнецов) — 44:57
5:2 — Кеслер (Сильверберг, Кольяно) — 52:42
Вратари: Дж.Бернье 25/27 – Холтби 27/32

Сан-Хосе Шаркс — Даллас Старз — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
1:0 — Марло (Кутюр, Браун) — 03:56
1:1 — Элие (Гемски) — 12:54
2:1 — Павелски (Мартин, Торнтон) — 17:14
3:1 — Уорд (Кутюр, Мартин) — 22:46
4:1 — Павелски — 32:26 (4x5)
5:1 — Тьерни (Демело, Серенсен) — 43:04
Вратари: Делл 29/30 – Ниеми 16/18, Лехтонен 5/8

Эдмонтон Ойлерз — Монреаль Канадиенс — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
1:0 — Лучич — 24:17
1:1 — Байрон (Дано, Галлахер) — 53:33
1:2 — Пачьоретти (Гальченюк, Марков) — 54:42
1:3 — Байрон — 58:53 (en)
1:4 — Пачьоретти (Байрон, Митчелл) — 59:33 (en)
Вратари: Тэлбот 37/39 – Прайс 24/25

Чикаго Блэкхоукс — Миннесота Уайлд — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
1:0 — Кейн (Панарин, Одуйя) — 00:51 (
2:0 — Панарин (Кейн, Яльмарссон) — 04:38
2:1 — Стаал (Нидеррайтер, Сканделла) — 10:30
3:1 — ван Римсдайк (Крюгер, Туту) — 25:28
3:2 — Гранлунд — 40:46
4:2 — Мариан Госса (Кит) — 53:42
Вратари: Кроуфорд 42/44 – Кюмпер 18/20, Дубник 0/2

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  95 очков / 68 матчей
2. Питтсбург – 94/67
3. Коламбус – 92/67
4. Рейнджерс – 90/69
5. Монреаль – 86/69
6. Оттава – 84/67
7. Бостон – 78/68
8. Торонто – 76/67
9. Айлендерс – 75/67
10. Тампа-Бэй – 73/67
11. Филадельфия – 70/67
12. Флорида – 69/67
13. Баффало – 68/69
14. Каролина – 65/65
15. Детройт – 63/67
16. Нью-Джерси – 62/68

Западная конференция
1. Миннесота – 92 очка/67 матчей
2. Чикаго – 91/68
3. Сан-Хосе – 89/68
4. Анахайм – 82/69
5. Калгари – 78/67
6. Эдмонтон – 80/68
7. Нэшвилл – 77/68
8. Сент-Луис – 75/67
9. Лос-Анджелес – 72/67
10. Виннипег – 66/69
11. Ванкувер – 65/68
12. Даллас – 64/68
13. Аризона – 56/67
14. Колорадо – 41/67
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